Các vận động viên tham gia giải có độ tuổi từ 6 - 15 tuổi, tranh tài ở 4 nhóm tuổi. Trong đó, nhóm tuổi từ 6 - 8 và 9 - 11 thi đấu nội dung bơi tự do cự ly 50 m; nhóm tuổi từ 12 - 13 và 14 - 15 thi đấu nội dung bơi ếch cự ly 100 m, dành cho cả nam và nữ.

Ban Tổ chức chụp hình lưu niệm cùng các vận động viên tham gia thi đấu.

Phát biểu khai mạc giải, đồng chí Mai Minh Luận, Phó Bí thư Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội tỉnh, Trưởng Ban Tổ chức giải cho biết, Đồng Tháp là vùng đất sông nước với hệ thống sông, kinh, rạch gắn liền với đời sống người dân, nhưng cũng tiềm ẩn nguy cơ tai nạn đuối nước đối với trẻ em.

Vì vậy, biết bơi không chỉ là năng khiếu thể thao, mà còn là kỹ năng sống cần thiết, giúp các em tự bảo vệ bản thân. Thời gian qua, các cấp bộ Đoàn, Đội đã phối hợp với ngành Giáo dục và Đào tạo, ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch cùng các địa phương đẩy mạnh tuyên truyền, tổ chức các lớp dạy bơi, phổ cập kỹ năng bơi an toàn cho thiếu nhi.

Các vận động viên thi đấu sôi nổi ở nội dung bơi tự do cự ly 50 m.

Giải bơi “Chú Ếch con” không chỉ tạo sân chơi thể thao lành mạnh, bổ ích, mà còn góp phần khuyến khích phong trào học bơi, rèn luyện sức khỏe, nâng cao kỹ năng phòng, chống đuối nước cho trẻ em. Đồng thời, đây cũng là dịp phát hiện những vận động viên có năng khiếu để tiếp tục bồi dưỡng, phát triển phong trào thể thao của tỉnh.