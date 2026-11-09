Đồng Tháp: 170 học viên tham gia lớp cập nhật kiến thức quốc phòng và an ninh đối tượng 3

Thiếu tướng Trần Minh Trang, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh phát biểu khai giảng.

Tại buổi khai giảng, Thiếu tướng Trần Minh Trang nhấn mạnh, cập nhật kiến thức quốc phòng và an ninh cho cán bộ đối tượng 3 có ý nghĩa quan trọng trong nâng cao nhận thức, trách nhiệm và năng lực lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương. Qua đó, góp phần phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh, củng cố khu vực phòng thủ, giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh.

Đại biểu dự khai giảng.

Đồng chí Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh yêu cầu Ban Tổ chức và đội ngũ giảng viên thực hiện nghiêm chương trình, kế hoạch; chú trọng truyền đạt kiến thức có trọng tâm, gắn lý luận với thực tiễn. Các học viên cần nêu cao tinh thần trách nhiệm, chấp hành nghiêm nội quy, quy chế; tích cực nghiên cứu, trao đổi, tiếp thu những kiến thức mới về quốc phòng, an ninh, nhất là những vấn đề đặt ra trong tình hình hiện nay. Từ đó, vận dụng linh hoạt vào thực tiễn công tác, nâng cao chất lượng tham mưu và tổ chức thực hiện nhiệm vụ tại cơ quan, đơn vị, địa phương.

Tham gia lớp học có 170 học viên là cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp phòng và tương đương thuộc các cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội; lãnh đạo các cơ sở giáo dục và đại biểu HĐND trên địa bàn tỉnh.

Trong thời gian 3 ngày, học viên được nghiên cứu 7 chuyên đề, tập trung vào những nội dung mới về đường lối, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về quốc phòng, an ninh; kết hợp phát triển kinh tế - xã hội với tăng cường, củng cố quốc phòng, an ninh và hoạt động đối ngoại trong tình hình mới.

Bên cạnh đó, chương trình cập nhật những thay đổi trong chiến lược quốc phòng, an ninh của các nước lớn có liên quan đến Việt Nam; quan điểm, chủ trương xây dựng nền quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân; công tác bảo vệ an ninh chính trị, kinh tế, văn hóa, tư tưởng và quản lý nhà nước về an ninh, trật tự.

Quang cảnh buổi khai giảng.

Thông qua lớp học, góp phần nâng cao nhận thức, bản lĩnh và trách nhiệm của đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý, tạo cơ sở để vận dụng hiệu quả kiến thức vào thực tiễn, nâng cao chất lượng tham mưu, tổ chức thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, an ninh, góp phần xây dựng khu vực phòng thủ tỉnh ngày càng vững chắc.