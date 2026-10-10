Đồng Tháp: 102/102 xã, phường có mô hình Tái hòa nhập cộng đồng

Hội nghị ra mắt mô hình “Người cùng tiến” tại xã Lương Hòa Lạc.

Thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác thi hành án hình sự và tái hòa nhập cộng đồng, Phòng Cảnh sát thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp tham mưu Công an tỉnh chỉ đạo, hướng dẫn Công an cấp xã phối hợp với chính quyền, đoàn thể địa phương xây dựng các mô hình tái hòa nhập cộng đồng tại cơ sở.

Tại các xã, phường, nhiều mô hình được hình thành và duy trì như: “Câu lạc bộ hoàn lương”, “Người đồng hành”, “Người cùng tiến”, “Người hướng nghiệp”... với chung mục tiêu giúp người từng lầm lỗi tự tin làm lại cuộc đời, trở thành người có ích cho gia đình, xã hội. Thông qua các mô hình, người chấp hành xong án phạt tù được gặp gỡ, động viên, tư vấn khi trở về địa phương; được hỗ trợ tiếp cận chính sách tín dụng để vay vốn sản xuất, kinh doanh, chăn nuôi phù hợp với hoàn cảnh của mình.

Đặc biệt, mô hình giúp chính quyền và Công an cơ sở chủ động nắm hoàn cảnh, tâm tư, nguyện vọng của từng người để có phương án hỗ trợ phù hợp; đồng thời, góp phần xóa bỏ mặc cảm, thu hẹp khoảng cách giữa người từng vi phạm pháp luật với cộng đồng.

Hội nghị ra mắt mô hình “Người hướng nghiệp” tại phường Mỹ Phong.

Thượng tá Mai Hữu Đức, Trưởng phòng Cảnh sát thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp - Công an tỉnh Đồng Tháp, cho biết: “Thời gian tới, Phòng tiếp tục tham mưu Công an tỉnh chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra để nâng cao chất lượng hoạt động của các mô hình. Chúng tôi sẽ phát huy vai trò của Công an cơ sở trong phối hợp với chính quyền, các tổ chức chính trị - xã hội và doanh nghiệp, quan tâm hơn nữa đến đào tạo nghề, giới thiệu việc làm, hỗ trợ vay vốn, tư vấn tâm lý, pháp lý cho người tái hòa nhập cộng đồng; đồng thời, kịp thời nhân rộng cách làm hay, biểu dương gương điển hình tiên tiến.”