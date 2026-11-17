Anh Lê Văn Nhiệm, thôn Liên Sơn, xã Đông Thành phát triển chăn nuôi gà thịt, mang lại thu nhập ổn định cho gia đình.

Xác định học và làm theo Bác là nhiệm vụ quan trọng, Đảng ủy, UBND xã Đông Thành chú trọng gắn việc thực hiện với nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội và trách nhiệm của từng cán bộ, đảng viên. Với khối lượng công việc lớn, yêu cầu nhiệm vụ ngày càng cao, UBND xã tập trung đổi mới phương thức chỉ đạo, điều hành, phân công rõ trách nhiệm, đôn đốc tiến độ thực hiện. Từ đầu năm đến nay, UBND xã đã chỉ đạo ban hành hơn 3.350 văn bản, tổ chức gần 160 hội nghị, ban hành gần 40 thông báo kết luận, kịp thời cụ thể hóa các chủ trương, chính sách và triển khai nhiệm vụ đến các bộ phận chuyên môn, đơn vị liên quan. Công tác cải cách hành chính, chuyển đổi số được quan tâm đẩy mạnh. Tỷ lệ dịch vụ công trực tuyến đạt 100%, thanh toán trực tuyến đạt 100%, số hóa hồ sơ đạt 99,95%, mức độ hài lòng đạt 100%. Đây là những kết quả thể hiện nỗ lực nâng cao chất lượng phục vụ, lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm trong hoạt động của chính quyền.

Đồng chí Hà Trường Sơn - Chủ tịch UBND xã cho biết: Học tập và làm theo Bác trước hết phải được thể hiện bằng tinh thần trách nhiệm, thái độ tận tụy trong thực hiện nhiệm vụ của mỗi cán bộ, đảng viên. Đặc biệt, người đứng đầu phải gương mẫu, sâu sát cơ sở, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của Nhân dân, giải quyết công việc đúng quy định, không né tránh, đùn đẩy trách nhiệm. Xã xác định tiếp tục gắn việc học và làm theo Bác với thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, cải cách hành chính, xây dựng chính quyền gần dân, phục vụ Nhân dân ngày càng tốt hơn.

Việc học và làm theo Bác ở Đông Thành còn là tinh thần cần cù, sáng tạo trong lao động sản xuất, mạnh dạn đổi mới cách nghĩ, cách làm, khai thác tiềm năng, lợi thế của người dân để phát triển kinh tế gia đình. Nhiều hộ dân đã chủ động chuyển đổi phương thức sản xuất, ứng dụng tiến bộ kỹ thuật, xây dựng các mô hình chăn nuôi phù hợp, từng bước nâng cao thu nhập. Điển hình là gia đình anh Vi Hải Anh, thôn Đông Thượng 1 với mô hình chăn nuôi ếch; đó là sự mạnh dạn lựa chọn hướng sản xuất mới để nâng cao hiệu quả lao động. Hay như ông Chử Văn Tuấn, Giám đốc Hợp tác xã Dịch vụ nông nghiệp cũng đã tích cực phát huy vai trò trong tổ chức, hỗ trợ hoạt động sản xuất nông nghiệp, góp phần kết nối và thúc đẩy phong trào phát triển kinh tế tại địa phương. Mô hình chăn nuôi gà thịt quy mô hơn 15 nghìn con của anh Lê Văn Nhiệm, thôn Liên Sơn cho hiệu quả kinh tế cao nhờ mạnh dạn đầu tư, tuân thủ quy trình kỹ thuật, mỗi năm thu lãi từ 250 - 300 triệu đồng.

Việc khuyến khích người dân đổi mới phương thức sản xuất, ứng dụng khoa học kỹ thuật và phát triển các mô hình kinh tế phù hợp là hướng đi quan trọng để nâng cao giá trị sản xuất nông nghiệp. Địa phương đang triển khai mô hình chăn nuôi bò sinh sản với 22 con bò giống hỗ trợ 22 hộ dân, tổng giá trị dự án 707 triệu đồng, trong đó, Nhà nước hỗ trợ 420 triệu đồng. Ngoài ra, địa phương còn triển khai nhiều mô hình trồng trọt, chăn nuôi nhằm nâng cao hiệu quả kinh tế, tăng thu nhập cho người dân.

Từ những việc làm cụ thể của cán bộ, đảng viên đến tinh thần vượt khó, sáng tạo trong lao động của người dân, việc học tập, thực hành tư tưởng, đạo đức, phương pháp, phong cách Hồ Chí Minh ở Đông Thành đang từng bước đi vào chiều sâu. Điều quan trọng không chỉ là những kết quả kinh tế đạt được mà còn là ý thức trách nhiệm, tinh thần tự lực, tự cường và khát vọng vươn lên trong mỗi người.

Thời gian tới, xã Đông Thành tiếp tục gắn việc học tập, thực hành tư tưởng, đạo đức, phương pháp, phong cách Hồ Chí Minh với các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội; phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên, khuyến khích Nhân dân thi đua lao động sản xuất, xây dựng và nhân rộng những mô hình kinh tế hiệu quả. Qua đó, đưa việc học và làm theo Bác trở thành động lực thúc đẩy địa phương phát triển, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho Nhân dân.