Cán bộ xã Đông Thành thăm mô hình chăn nuôi gà quy mô lớn.

Nỗ lực từ những mô hình chăn nuôi hiệu quả

Các tháng vừa qua, trước những khó khăn về dịch bệnh, chi phí “đầu vào” và thị trường tiêu thụ, xã Đông Thành đang hướng tới hỗ trợ các hộ dân tổ chức sản xuất bài bản hơn, phát triển kinh tế trang trại tập trung hiệu quả gắn với liên kết sản xuất, bao tiêu sản phẩm theo hướng công nghệ cao, đảm bảo an toàn thực phẩm theo chuỗi giá trị.

Đến cuối tháng 10/2026, đàn trâu, bò của xã Đông Thành có 500 con, đàn lợn gần 14.000 con, đàn gia cầm trên 160.000 con, bằng 100,52% kế hoạch. Toàn xã hiện có 85 trang trại, gia trại chăn nuôi vừa và nhỏ. Quy mô đàn vật nuôi cho thấy sự chủ động duy trì sản xuất của người dân, song để chăn nuôi phát huy hiệu quả, các hộ vẫn phải đối mặt với những thách thức về dịch bệnh, chi phí đầu vào và đầu ra sản phẩm.

Tại thôn Đồng Tiến, cơ sở trứng gà sạch Quang Vinh của vợ chồng anh Lê Quang Vinh, chị Lê Thị Thanh Loan là một trong những mô hình chăn nuôi tạo việc làm cho người lao động. Trên diện tích 14.500m2, cơ sở duy trì đàn gà đẻ khoảng 6.000 con, cho sản lượng khoảng 5.000 quả trứng mỗi ngày. Bình quân mỗi tháng, cơ sở cung ứng khoảng 150.000 quả trứng ra thị trường, tạo việc làm thường xuyên cho 6 lao động địa phương. Lợi nhuận ước đạt từ 900 triệu đến 1,1 tỷ đồng mỗi năm.

Để duy trì sản xuất, cơ sở chú trọng kiểm soát quy trình chăn nuôi và chất lượng sản phẩm. Theo chị Loan, cơ sở đã được cấp giấy chứng nhận chăn nuôi theo quy trình VietGAP, trong đó quan tâm các khâu lựa chọn con giống, thức ăn, chăm sóc, phòng bệnh và vệ sinh chuồng trại. Cơ sở cũng sử dụng các chế phẩm có nguồn gốc thảo dược ở những khâu phù hợp trong quá trình chăn nuôi. Việc duy trì quy trình sản xuất có kiểm soát là cơ sở để cơ sở hướng tới chất lượng sản phẩm ổn định, đáp ứng yêu cầu của người tiêu dùng. Tháng 10/2026, sản phẩm trứng gà sạch Quang Vinh được công nhận OCOP 3 sao.

Bên cạnh chăn nuôi gà đẻ trứng, một số hộ chăn nuôi ở xã Đông Thành cũng đầu tư nuôi gà thịt với quy mô lớn. Hộ ông Đồng Văn Hoàn và ông Lê Văn Tơ đều duy trì đàn khoảng 15.000 con mỗi lứa. Riêng ông Tơ chăn nuôi theo hợp đồng liên kết với doanh nghiệp, được thanh toán 6.000 đồng/con sau mỗi chu kỳ khoảng 3 tháng. Hình thức này giúp người nuôi có phương thức tiêu thụ tương đối rõ ràng, song hiệu quả sản xuất vẫn phụ thuộc vào việc kiểm soát chi phí, tuân thủ kỹ thuật và phòng ngừa dịch bệnh.

Góp phần vào tổng đàn lợn của xã Đông Thành, gia đình ông Nguyễn Trọng Thiết ở thôn Thành Phú hiện duy trì 300 con, trong đó có 46 con lợn nái. Do diện tích trang trại có hạn, gia đình chủ động điều tiết đàn theo hướng vừa giữ lại một phần lợn con để nuôi thương phẩm, vừa bán lợn con cho các hộ có nhu cầu. Cách tổ chức sản xuất này giúp tận dụng nguồn lợn giống tại chỗ, phù hợp với điều kiện mặt bằng của gia đình. Mỗi năm, mô hình mang lại thu nhập khoảng 300 triệu đồng.

Khơi thông nguồn lực, hướng tới chăn nuôi bền vững

Chăn nuôi quy mô càng lớn, rủi ro về dịch bệnh và biến động thị trường càng có thể tác động trực tiếp đến hiệu quả đầu tư. Thời gian qua, người nuôi ở Đông Thành chịu sức ép từ dịch bệnh trên đàn vật nuôi, thiên tai, chi phí đầu vào và giá bán thiếu ổn định. Giá lợn hơi ở mức thấp cũng ảnh hưởng đến tâm lý và khả năng duy trì đàn của các hộ chăn nuôi.

Hiện nay, xã Đông Thành tiếp tục khuyến khích người dân phát huy kinh nghiệm, chủ động khắc phục khó khăn, duy trì đàn vật nuôi phù hợp với điều kiện sản xuất của gia đình và chú trọng phòng, chống dịch bệnh. Việc chuẩn bị nguồn cung phục vụ nhu cầu thực phẩm tăng vào dịp cuối năm, dịp tết phải gắn với tính toán hiệu quả và bảo đảm an toàn dịch bệnh, tránh tái đàn thiếu cân nhắc trước biến động của thị trường.

Về lâu dài, xã Đông Thành định hướng phát triển chăn nuôi theo hướng trang trại, tăng cường ứng dụng tiến bộ khoa học, kỹ thuật và liên kết theo chuỗi giá trị. Xã chú trọng công tác quản lý chăn nuôi và phòng, chống dịch bệnh. Việc tiêm phòng cho đàn vật nuôi được triển khai; hoạt động kiểm soát giết mổ tại 19 cơ sở quy mô nhỏ và các chợ trên địa bàn được quan tâm thực hiện. Với tổng đàn vật nuôi lớn, việc giám sát dịch bệnh, hướng dẫn các hộ thực hiện biện pháp an toàn sinh học và kiểm soát vệ sinh thú y là yêu cầu thường xuyên, góp phần hạn chế thiệt hại trong sản xuất và bảo đảm an toàn thực phẩm.

Từ thực tế ở Đông Thành có thể thấy, duy trì và phát triển đàn vật nuôi mới là một phần của bài toán kinh tế chăn nuôi. Để sản xuất ổn định hơn, người dân cần có điều kiện tiếp cận kỹ thuật phù hợp, chủ động kiểm soát dịch bệnh và tìm được đầu ra tương xứng với chất lượng sản phẩm. Vì vậy, khơi thông nguồn lực không chỉ là tạo điều kiện cho từng hộ mở rộng quy mô, mà còn là tổ chức lại các khâu sản xuất, tăng khả năng kết nối giữa người chăn nuôi với thị trường và doanh nghiệp. Đây sẽ là hướng đi quan trọng để chăn nuôi xã Đông Thành phát triển trên cơ sở hiệu quả thực chất, phù hợp với điều kiện của địa phương.