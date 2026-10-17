Động thái trái ngược sau công bố giảm giá xăng dầu so với giá điều hành

Kỳ điều hành giá xăng dầu ngày 15/10/2026, do giá xăng dầu trên thế giới đồng loạt giảm nên Bộ Công Thương đã công bố các mặt hàng phổ biến trên thị trường Việt Nam cũng giảm theo, ngoại trừ dầu mazut 180CST 3.5S (tăng 1.043 đồng/kg). Các mặt hàng xăng đều đồng loạt giảm hơn 1.000 đồng/lít.

Đáng chú ý, ngay sau khi Bộ Công Thương công bố giá điều hành, Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex) đã ra thông báo: “Áp dụng mức giá bán thấp hơn 300 đồng/lít đối với xăng, dầu và dầu mazut (FO) so với mức giá do Bộ Công Thương công bố”. Mức giảm được Petrolimex áp dụng tối thiểu đến ngày 29/10/2026 (áp dụng xuyên qua kỳ điều hành tuần tới). “Mức giảm này tương ứng với khoản lợi nhuận định mức tối đa được tính trong giá cơ sở xăng dầu” - đại diện Petrolimex nói.

Đại diện Petrolimex cũng khẳng định, việc chủ động giảm giá bán thể hiện nỗ lực chia sẻ chi phí nhiên liệu với người dân và doanh nghiệp trong bối cảnh xăng dầu là đầu vào quan trọng của nhiều ngành, lĩnh vực, từ vận tải, logistics đến sản xuất, thương mại và dịch vụ.

Đây là nỗ lực của doanh nghiệp trong việc đồng hành cùng thị trường, góp phần duy trì ổn định nguồn cung xăng dầu. Đồng thời nhất quán với định hướng điều hành của lãnh đạo Petrolimex đã được duy trì trong các giai đoạn thị trường năng lượng biến động mạnh. Theo đó, với Petrolimex, không chỉ là hiệu quả kinh doanh mà còn là bảo đảm dòng chảy năng lượng không bị gián đoạn, góp phần ổn định kinh tế vĩ mô và tâm lý thị trường.

Ngay sau Petrolimex, PVOIL cũng đã công bố triển khai chương trình “PVOIL Chung tay bình ổn, tiếp sức hành trình” ở 1.100 cửa hàng xăng dầu trực thuộc trên toàn quốc từ 0 giờ ngày 16/10/2026 đến 15 giờ ngày 22/10/2026 (tức áp dụng đến trước kỳ điều hành tuần tiếp theo). Theo đó, PVOIL sẽ giảm thêm 350 đồng/lít (với tất cả các mặt hàng) so với giá Bộ Công Thương công bố trong kỳ điều hành vừa qua.

Đại diện PVOIL chia sẻ, động thái giảm giá góp phần giảm chi phí đi lại của người dân và chi phí nhiên liệu phục vụ hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp. Đối với các cá nhân, hộ kinh doanh và đơn vị vận tải có nhu cầu sử dụng nhiên liệu thường xuyên, việc giảm giá có thể giúp tiết kiệm một phần chi phí vận hành; đồng thời góp phần vào kiểm soát lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô và tạo dư địa cho tăng trưởng - những nhiệm vụ được Chính phủ đặt ra trong thời gian qua.

Như vậy, dù nghị định về kinh doanh xăng dầu vẫn chưa được ban hành nhưng chuyện giá xăng dầu “không đồng nhất” đã xuất hiện trên thị trường. Người tiêu dùng (bao gồm cả khách hàng cá nhân, doanh nghiệp) đã có thể lựa chọn cây xăng có giá thấp hơn để tiết kiệm một phần chi phí hàng ngày và chi phí vận hành. Các chuyên gia đều đánh giá động thái giảm giá của hai “ông lớn” xăng dầu mang lại sự tích cực, nhất là trong giai đoạn giá xăng dầu vẫn đang neo cao sau chu kỳ tăng giá liên tục của thị trường thế giới.

Tuy nhiên, cộng đồng doanh nghiệp bán lẻ (DNBL) lại có những động thái khá trái ngược khi cho rằng, động thái giảm giá của hai “ông lớn” xăng dầu lại càng làm tăng thêm những khó khăn đã kéo dài suốt nhiều năm qua của DNBL. Bởi giá giảm lại chỉ áp dụng cho cửa hàng bán lẻ, không áp dụng cho các thương nhân phân phối. Điều này vô tình khiến cạnh tranh của DNBL sẽ trở nên khó khăn hơn với các cửa hàng bán lẻ của Petrolimex và PVOIL. Trong khi trước đó, DNBL đã vô cùng khó khăn với các mức chiết khấu không đủ để bù chi phí kinh doanh, khiến hàng trăm cửa hàng xăng dầu đều bị lỗ.

Đại diện Cục Quản lý và Phát triển thị trường (Bộ Công Thương) cho biết, Cục đã xây dựng app “Quanh tôi” để giúp người tiêu dùng tìm cây xăng có giá rẻ hơn so với giá điều hành để lựa chọn đổ xăng ở địa điểm có giá tốt hơn. Ứng dụng cung cấp đầy đủ thông tin về địa chỉ, chỉ đường, tình trạng hoạt động, các loại nhiên liệu và giá bán. Ngoài ra, còn hỗ trợ người dùng gửi phản ánh về hoạt động kinh doanh xăng dầu, đánh giá chất lượng phục vụ và theo dõi chi phí nhiên liệu.