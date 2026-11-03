Động thái thiết thực chăm lo người lao động

Các địa phương đẩy mạnh tuyên truyền chính sách, pháp luật về lao động, nhất là những quy định mới về việc làm, tiền lương, bảo hiểm xã hội; tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện, xử lý kịp thời các vi phạm. Chủ động triển khai giải pháp phòng ngừa, hạn chế tranh chấp lao động, đình công trước, trong và sau dịp Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán 2027. Khi phát sinh vụ việc, cơ quan chức năng cần hỗ trợ NLĐ và DN đối thoại, thương lượng, giải quyết sớm, tránh để tranh chấp kéo dài, lan rộng, gây mất an ninh, trật tự, an toàn xã hội.

Với chính sách tiền lương, tiền thưởng, Sở Nội vụ có trách nhiệm hướng dẫn, hỗ trợ DN phối hợp công đoàn cơ sở rà soát hợp đồng lao động, thỏa ước lao động tập thể, quy chế trả lương, quy chế thưởng bảo đảm đúng pháp luật và các nội dung đã thỏa thuận với NLĐ. Sở Nội vụ các tỉnh, thành tổng hợp tình hình lao động, tiền lương, nợ lương, quan hệ lao động năm 2026 và kế hoạch thưởng dịp Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán 2027 của DN trên địa bàn, gửi Bộ Nội vụ trước ngày 25/11/2026.

Liên quan lĩnh vực, tại TP HCM, địa phương có số lượng NLĐ đông bậc nhất cả nước, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) cũng đã có kế hoạch giám sát thực hiện lương, thưởng và chăm lo Tết Đinh Mùi 2027. Các công đoàn cơ sở được yêu cầu chủ động làm việc với DN, nắm tình hình sản xuất kinh doanh và việc làm để đề xuất phương án chăm lo phù hợp. Công đoàn vận động DN công bố sớm kế hoạch thưởng Tết, đặc biệt về mức thưởng và thời điểm chi trả. Những đơn vị có điều kiện được khuyến khích chi thưởng hoặc tạm ứng một phần từ tháng 11 hoặc tháng 12/2026, giúp NLĐ có tiền mua sắm sớm.

Kế hoạch thưởng Tết chung tại các DN cần được công khai trước ngày 30/11. Trường hợp chưa chốt được mức thưởng, cần thông báo tiến độ và thời điểm cụ thể để NLĐ yên tâm.

Các năm trước, thông thường DN sẽ công bố lương, thưởng Tết từ cuối tháng 11 đến tháng 12 và chi trả trong tháng 1 năm sau, ngay trước kỳ nghỉ Tết Nguyên đán. Thực tế này khiến NLĐ thường đổ dồn vào mua sắm những ngày cận Tết, thời điểm nhiều mặt hàng tăng giá do nhu cầu lớn, tâm lý thị trường. Thưởng Tết muộn cũng khiến nhiều NLĐ không chủ động mua vé tàu, xe... Dù không phải là trách nhiệm, nghĩa vụ bắt buộc của DN, nhưng nếu thưởng Tết sớm như đề nghị của Bộ Nội vụ và cơ quan công đoàn, sẽ là giải pháp có lợi cho nhiều bên: NLĐ có thêm động lực để gắn bó với DN, DN có thêm động lực để phát triển, xã hội có thêm nguồn lực kích cầu tiêu dùng phù hợp thời điểm. Trong bối cảnh kinh tế - xã hội phát triển, hoạt động sản xuất kinh doanh của một số DN ngày càng khả quan, những động thái như trên, nếu có thể thực hiện, là rất thiết thực nhằm chăm lo cho NLĐ, cho sức bền của DN.