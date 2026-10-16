Đông Thái quy hoạch đô thị Thứ Bảy, trung tâm hành chính mới đến năm 2050

Quang cảnh hội nghị.

Chiều 16/10, UBND xã Đông Thái tổ chức hội nghị công bố quy hoạch chung xã đến năm 2050, tỷ lệ 1/10.000.

Theo quy hoạch, xã Đông Thái có diện tích tự nhiên 15.451,86ha, gồm địa bàn các xã Đông Thái, Nam Thái và Nam Thái A trước đây, với đường bờ biển dài khoảng 7,6km. Địa phương định hướng phát triển kinh tế gắn với nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, năng lượng sạch và du lịch sinh thái; đồng thời bảo tồn rừng ngập mặn, khai thác hiệu quả tài nguyên và thích ứng với biến đổi khí hậu.

Không gian phát triển được tổ chức theo hướng kết nối đô thị Thứ Bảy, trung tâm hành chính mới, các khu dân cư nông thôn và vùng sản xuất. Trong đó, đô thị Thứ Bảy được định hướng phát triển theo tiêu chí đô thị loại III, tập trung các chức năng thương mại, dịch vụ và logistics.

Trung tâm hành chính mới có quy mô khoảng 50ha, dự kiến phục vụ 5.000 người, gồm các cơ quan hành chính, công trình giáo dục, công cộng và khu dân cư mới.

Ở khu vực nông thôn, quy hoạch chú trọng phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, nâng cao giá trị sản xuất và xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu. Việc bố trí khu dân cư được định hướng phù hợp với điều kiện tự nhiên, đặc điểm sản xuất, hạn chế tình trạng dân cư phân tán, tự phát gây ảnh hưởng đến đất sản xuất và hạ tầng.

Đường dẫn vào trung tâm hành chính xã Đông Thái.

Về giao thông, các tuyến trọng điểm gồm Quốc lộ 63, đường ven biển và các đường tỉnh 964, 964B, 964C. Mạng lưới giao thông sẽ từng bước được nâng cấp, tăng kết nối giữa đô thị Thứ Bảy, trung tâm xã, vùng sản xuất và khu vực ven biển, tạo điều kiện thuận lợi cho giao thương và thu hút đầu tư.

Quy hoạch cũng đặt trọng tâm vào bảo vệ môi trường, bảo tồn 1.224,41ha rừng phòng hộ ven biển, chủ động phòng, chống sạt lở, xâm nhập mặn; phát triển nuôi trồng thủy sản bền vững và du lịch sinh thái gắn với cảnh quan tự nhiên, văn hóa địa phương.

Theo dự báo, dân số xã Đông Thái đến năm 2035 khoảng 58.000 người, đến năm 2050 khoảng 64.000 người. Đến năm 2030, địa phương phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, từng bước hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội, tạo nền tảng phát triển kinh tế - xã hội theo định hướng quy hoạch.