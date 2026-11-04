Động thái mới tại dự án cầu 2.200 tỷ đồng bắc qua Cồn Hến

Ngày 4/11, trao đổi với Người Đưa Tin, ông Trương Văn Giang, Giám đốc Ban Quản lý dự án Giao thông và Nông nghiệp Tp. Huế cho biết, đơn vị đang tổ chức đấu thầu rộng rãi “Gói thầu số 09: Toàn bộ phần xây lắp đường dẫn hai đầu cầu”, thuộc Dự án cầu qua Cồn Hến và đường dẫn hai đầu cầu.

Dự án cầu qua Cồn Hến và đường dẫn hai đầu cầu có tổng mức đầu tư dự kiến khoảng 2.200 tỷ đồng.

Theo hồ sơ mời thầu, gói thầu có giá dự toán 94.255.596.000 đồng. Hình thức lựa chọn nhà thầu là đấu thầu rộng rãi, thời gian đóng thầu vào ngày 18/11/2026. Thời gian thực hiện hợp đồng là 720 ngày.

Việc tổ chức lựa chọn nhà thầu thi công đường dẫn hai đầu cầu đánh dấu bước tiến mới trong quá trình triển khai dự án, đồng thời là một trong những hạng mục quan trọng thuộc giai đoạn đầu tư ban đầu của công trình.

Trước đó, UBND Tp.Huế đã phê duyệt kết quả thi tuyển phương án thiết kế kiến trúc công trình cầu qua Cồn Hến và đường dẫn hai đầu cầu với phương án đoạt giải Nhất là tác phẩm “Bến sông Trăng” (mã số 168). Đây là phương án do Liên danh Công ty Cổ phần Tư vấn đầu tư xây dựng công trình giao thông 1 và Công ty Cổ phần Kiến trúc Lập Phương (CUBIC) thực hiện.

Phối cảnh phương án thiết kế giành giải Nhất - "Bến sông Trăng".

Mới đây, trong chuyến kiểm tra tình hình giải phóng mặt bằng các dự án trọng điểm trên địa bàn, trong đó có dự án cầu qua Cồn Hến, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND Tp. Huế Lê Trí Thanh đã yêu cầu các đơn vị liên quan đẩy nhanh công tác chuẩn bị đầu tư, triển khai đồng bộ các nhiệm vụ về thiết kế, giải phóng mặt bằng, tái định cư và kết nối hạ tầng hai đầu cầu.

Chủ tịch UBND Tp.Huế cũng lưu ý việc nghiên cứu kỹ phương án đấu nối với mạng lưới giao thông hiện hữu; tính toán các thông số kỹ thuật như độ dốc, nút giao, đường gom và phương án tổ chức giao thông nhằm bảo đảm an toàn, thuận tiện khi công trình đưa vào khai thác.

Bên cạnh đó, việc tổ chức không gian, cảnh quan và định hướng phát triển khu dân cư Cồn Hến cần được nghiên cứu thận trọng, bảo đảm sự hài hòa giữa yêu cầu phát triển hạ tầng, chỉnh trang đô thị và ổn định đời sống người dân.

Lãnh đạo Tp.Huế kiểm tra khu vực triển khai dự án.

Theo ông Lê Trí Thanh, công trình cầu qua Cồn Hến không đơn thuần giải quyết nhu cầu kết nối giao thông mà còn mở ra kỳ vọng tạo động lực phát triển mới cho khu vực này. Khi điều kiện đi lại được cải thiện, Cồn Hến sẽ có thêm cơ hội khai thác tiềm năng du lịch, dịch vụ, phát huy các giá trị cảnh quan và văn hóa đặc trưng, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội và nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân.

Dự án cầu qua Cồn Hến và đường dẫn hai đầu cầu được UBND Tp.Huế phê duyệt chủ trương đầu tư với tổng mức đầu tư dự kiến khoảng 2.200 tỷ đồng. Công trình có tổng chiều dài cầu và đường dẫn khoảng 2,76km, mặt cắt ngang rộng 26m. Điểm đầu dự án tại nút giao đường Trương Gia Mô - Lê Đức Anh nối dài, thuộc phường Vỹ Dạ; điểm cuối tại nút giao đường Nguyễn Gia Thiều - Hồ Quý Ly, thuộc phường Phú Xuân. Theo kế hoạch, thời gian thực hiện dự án dự kiến trong 4 năm, được phân kỳ thành hai giai đoạn. Trong đó, giai đoạn 1 tập trung đầu tư xây dựng đường dẫn hai đầu cầu, thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và giải phóng mặt bằng. Giai đoạn 2 sẽ triển khai xây dựng cầu vượt qua Cồn Hến.