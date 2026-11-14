Động thái mới nhất của Tấn Beo khi Tấn Bo bị bắt

Thông tin nghệ sĩ Tấn Bo bị khởi tố, bắt tạm giam trong vụ án liên quan đến phim ca nhạc hành động Huy Bến xe đang thu hút sự quan tâm của công chúng. Giữa lúc tên tuổi người em trai trở thành tâm điểm chú ý, tình hình hiện tại và động thái của nghệ sĩ Tấn Beo cũng được nhiều khán giả quan tâm.

Theo thông tin được Công an TP.HCM công bố ngày 13/11, Tấn Bo là một trong những người bị khởi tố trong quá trình mở rộng điều tra vụ án liên quan đến Nguyễn Tuấn Hiệp (biệt danh Hiệp Đen). Nam nghệ sĩ cùng một số cá nhân khác được xác định có liên quan đến hoạt động sản xuất, tham gia diễn xuất và phổ biến phim ca nhạc hành động Huy Bến xe. Tấn Bo bị khởi tố về tội đưa hoặc sử dụng trái phép thông tin mạng máy tính, mạng viễn thông và bị bắt tạm giam.

Tấn Bo bị bắt trong vụ án liên quan đến phim ca nhạc hành động Huy Bến xe.

Trong khi thông tin về người em trai liên tục được chia sẻ, Tấn Beo hiện chưa có động thái công khai nào liên quan đến vụ việc. Điều này cũng khiến khán giả chú ý bởi nam nghệ sĩ vốn ít xuất hiện trước truyền thông trong những năm gần đây, chủ yếu dành thời gian nghỉ ngơi và điều trị bệnh.

Trước đó, giữa năm 2023, Tấn Beo gặp biến cố đột quỵ, phải nhập viện cấp cứu và trải qua thời gian dài điều trị, tập vật lý trị liệu để phục hồi chức năng. Sau biến cố sức khỏe, nam nghệ sĩ gặp khó khăn trong việc đi lại, khả năng hoạt động nghệ thuật cũng bị gián đoạn. Đến cuối tháng 12/2025, anh mới hiếm hoi xuất hiện trước công chúng khi tham dự đám cưới con trai. Thời điểm đó, Tấn Beo phải ngồi xe lăn, được người thân dìu đỡ khi di chuyển. Dù thể trạng chưa hoàn toàn hồi phục, nam nghệ sĩ vẫn không giấu được niềm xúc động trong ngày trọng đại của con.

Đầu năm 2026, những hình ảnh Tấn Beo đón sinh nhật bên gia đình được con trai chia sẻ cũng phần nào giúp khán giả cập nhật tình hình của anh. Đáng chú ý, ngày 26/3/2026, nghệ sĩ Tấn Hoàng tiếp tục đăng tải hình ảnh đến thăm Tấn Beo. Trong ảnh, nam nghệ sĩ mặc trang phục màu trắng, ngồi trên giường và dùng bữa cùng đồng nghiệp. Kèm theo đó, Tấn Hoàng viết: "TẤN BEO vẫn khỏe nha bà con đừng nghe thông tin không chính Xác. Cám ơn bà con đã quan tâm tới TẤN BEO nha".

Hình ảnh gần nhất của Tấn Beo được nghệ sĩ Tấn Hoàng chia sẻ. Ảnh: FBNV

Chia sẻ này được đưa ra trong bối cảnh mạng xã hội xuất hiện tin đồn thất thiệt về tình trạng sức khỏe của Tấn Beo. Tấn Hoàng khẳng định người bạn thân vẫn khỏe, đồng thời cho biết gia đình luôn chăm sóc chu đáo, hỗ trợ nam nghệ sĩ trong quá trình điều trị và phục hồi. Đây cũng là một trong những hình ảnh gần đây được công khai rộng rãi về cuộc sống của Tấn Beo sau biến cố sức khỏe.

Về mối quan hệ giữa Tấn Beo và Tấn Bo, cả hai từng là cặp anh em nghệ sĩ hài quen thuộc với khán giả miền Nam. Hình ảnh hai anh em cùng hoạt động nghệ thuật, mang tiếng cười đến cho công chúng từng là một phần đáng nhớ trong sự nghiệp của họ. Tuy nhiên, sau những biến cố riêng, cả hai không còn thường xuyên xuất hiện cùng nhau trước truyền thông.

Hiện tại, trong khi Tấn Bo vướng vào vụ việc pháp lý gây chú ý, Tấn Beo vẫn chủ yếu sống kín tiếng, tập trung chăm sóc sức khỏe. Chưa có phát ngôn mới nào từ nam nghệ sĩ về sự việc của em trai. Vì vậy, sự im lặng này chưa thể được xem là dấu hiệu cho thấy mối quan hệ giữa hai anh em có thay đổi.