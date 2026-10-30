Động thái mới nhất của diễn viên Phương Oanh

Ngày 17/10, diễn viên Phương Oanh cập nhật hình ảnh mới trên trang Facebook cá nhân với dòng trạng thái: “Cô nàng mùa Thu nên cũng hay man mát”. Trong loạt ảnh, nữ diễn viên diện trang phục màu nâu thanh lịch, xuất hiện bên bình hoa được trang trí theo phong cách mùa thu với những cành lá vàng cam, quả trang trí và các loại hoa được sắp đặt bắt mắt.

Không chỉ gây chú ý bởi diện mạo trẻ trung, Phương Oanh còn khiến người xem thích thú với hình ảnh tự tay chăm chút cho không gian sống. Bài đăng nhanh chóng nhận được sự quan tâm lớn, với hơn 33.400 lượt cảm xúc, khoảng 1.200 bình luận và 47 lượt chia sẻ.

Hình anhr mới nhất của Phương Oanh. Ảnh: FBNV

Bên dưới bài viết, nhiều khán giả dành lời khen cho nhan sắc của nữ diễn viên. Một tài khoản nhận xét: “Ngắm người hay ngắm hoa đều bị nghiện”, trong khi người khác cho rằng Phương Oanh vẫn giữ được vẻ trẻ trung như trước. Một số bình luận còn bày tỏ sự ngưỡng mộ trước sự khéo léo, đảm đang của cô, từ việc nấu ăn đến trang trí nhà cửa.

Đáng chú ý, bên cạnh những lời khen, không ít người hâm mộ nhắc đến phim ảnh và mong Phương Oanh sớm trở lại màn ảnh. “Cháu ơi nhanh đi đóng phim điiii”, “Đóng phim đi cháu” là những bình luận nhận được sự chú ý. Điều này cho thấy khán giả vẫn dành sự quan tâm nhất định cho con đường diễn xuất của nữ diễn viên, dù thời gian gần đây cô xuất hiện chủ yếu qua những nội dung đời thường.

Tính đến ngày 30/10, đây là bài đăng gần nhất được ghi nhận trên trang cá nhân của Phương Oanh. Sau gần hai tuần, nữ diễn viên chưa có thêm cập nhật mới. Sự im ắng này khiến một bộ phận khán giả tò mò về những hoạt động tiếp theo của cô, đặc biệt là kế hoạch trở lại với phim truyền hình.

Khán giả chờ mong Phương Oanh trở lại truyền hình. Ảnh: FBNV

Trước khi được biết đến rộng rãi, Phương Oanh từng có thời gian hoạt động trong lĩnh vực người mẫu. Sau đó, cô bén duyên với diễn xuất và từng bước khẳng định vị trí qua nhiều bộ phim truyền hình như Hoa bay, Lặng yên dưới vực sâu, Ngược chiều nước mắt và Cô gái nhà người ta. Trong đó, vai Súa trong Lặng yên dưới vực sâu giúp cô có thêm cơ hội thể hiện khả năng hóa thân vào nhân vật có số phận và nội tâm phức tạp.

Bước ngoặt lớn trong sự nghiệp của Phương Oanh đến vào năm 2018, khi cô đảm nhận vai nữ chính trong Quỳnh búp bê. Hình ảnh cô gái có số phận nhiều bất hạnh, trải qua hàng loạt biến cố để tìm kiếm cuộc sống tốt đẹp hơn đã tạo được dấu ấn mạnh mẽ. Sau bộ phim, tên tuổi Phương Oanh được đông đảo khán giả biết đến. Cô tiếp tục xuất hiện trong Những ngày không quên và Hương vị tình thân, duy trì vị trí nữ chính quen thuộc trên màn ảnh nhỏ.

Sau khi lập gia đình và sinh hai con song sinh vào tháng 5/2024, Phương Oanh có khoảng thời gian hạn chế hoạt động nghệ thuật để tập trung cho cuộc sống riêng. Năm 2025, cô trở lại với vai Mỹ Anh trong Gió ngang khoảng trời xanh, đánh dấu lần tái xuất sau khoảng bốn năm vắng bóng kể từ Hương vị tình thân. Đây cũng là vai diễn nhận được nhiều sự chú ý bởi nhân vật có những câu chuyện riêng về tình yêu, hôn nhân và gia đình.

Tuy nhiên, sau dự án này, Phương Oanh chưa công bố thêm bộ phim mới. Trong năm 2026, nữ diễn viên chủ yếu chia sẻ những khoảnh khắc chăm sóc các con, nấu ăn và sinh hoạt thường ngày. Loạt nội dung mang tên “Bếp nàng Ỉn” cũng trở thành một phần quen thuộc trên trang cá nhân, giúp cô duy trì sự kết nối với người hâm mộ trong thời gian chưa trở lại phim trường.

Phương Oanh nấu những món ăn ngon. Ảnh: FBNV

Ở thời điểm hiện tại, Phương Oanh vẫn nhận được sự quan tâm mỗi khi đăng tải hình ảnh mới. Những lời nhắn mong cô đóng phim cho thấy khán giả chưa quên các vai diễn từng làm nên tên tuổi nữ diễn viên. Sau Gió ngang khoảng trời xanh, công chúng vẫn chờ đợi dự án tiếp theo đánh dấu sự trở lại của Phương Oanh trên màn ảnh.