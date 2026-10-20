Động thái mới nhân ngày 20/10 của nam nghệ sĩ bỏ showbiz ra Hà Nội lấy vợ hơn 15 tuổi

Mới đây, người mẫu, diễn viên Trương Nam Thành thu hút sự chú ý khi đăng tải dòng trạng thái nhân ngày 20/10, tiết lộ có thêm nghề mới sau thời gian dài rời xa showbiz. Cụ thể, Trương Nam Thành viết: "Lần đầu làm chuyện ấy! 20/10 ý nghĩa ấm áp nhé vợ yêu. Có thêm nghề mới dắt túi rồi".

Trương Nam Thành cắm hoa tặng vợ nhân ngày 20/10. Ảnh: FBNV

Đính kèm bài viết là khoảnh khắc nam siêu mẫu tỉ mỉ ngồi tự tay cắm từng cành hoa để làm quà tặng bà xã nhân dịp 20/10. Dù thành phẩm bình hoa sau khi hoàn thiện chưa thật “hoàn hảo”, nhưng chính hành động nhỏ đầy tinh tế ấy đã khiến đông đảo người hâm mộ vô cùng ngưỡng mộ trước cuộc sống hôn nhân trọn vẹn, hạnh phúc của cựu siêu mẫu lừng lẫy một thời.

Thành quả của nam siêu mẫu.

Trương Nam Thành sinh năm 1991 từng là gương mặt nổi bật của làng giải trí Việt Nam đầu những năm 2010. Sở hữu chiều cao lý tưởng cùng ngoại hình điển trai, anh ghi dấu ấn khi giành Giải Vàng Ngôi sao Người mẫu Việt Nam 2010, Á vương 3 Manhunt International 2011 và Á quân Bước nhảy Hoàn vũ 2012. Anh cũng tham gia diễn xuất trong một số bộ phim truyền hình.

Trương Nam Thành cùng vợ và 2 con.

Tới năm 2018, nam nghệ sĩ bất ngờ quyết định về chung một nhà với doanh nhân Nguyễn Thu Huyền, người lớn hơn anh 15 tuổi. Hôn lễ của hai người được tổ chức trang trọng tại Hà Nội vào tháng 11 cùng năm. Tổ ấm của cặp đôi từng nhận được rất nhiều sự chú ý từ dư luận bởi sự chênh lệch tuổi tác, cùng việc Thu Huyền là một nữ doanh nhân thành đạt và đã từng trải qua một lần đổ vỡ hôn nhân.

Sau khi kết hôn, Trương Nam Thành gần như rút lui khỏi các hoạt động nghệ thuật, chuyển từ TP.HCM ra Hà Nội sinh sống cùng vợ và tập trung cho cuộc sống gia đình, công việc kinh doanh. Tháng 8/2019, vợ chồng anh đón hai con trai sinh đôi.

Từ chỗ là một siêu mẫu kiêm diễn viên gặt hái nhiều chú ý trên sàn catwalk và truyền hình, Trương Nam Thành lựa chọn lùi về sống một cuộc đời riêng tư hơn. Anh hạn chế lộ diện trước truyền thông, chỉ thi thoảng cập nhật những khoảnh khắc giản dị bên gia đình trên trang cá nhân.