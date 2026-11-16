Động thái mới liên quan đến Cha Ye Ryun giữa những cáo buộc về hành vi bắt nạt học đường

Trong bối cảnh nữ diễn viên Cha Ye Ryun (41 tuổi) phủ nhận các cáo buộc bắt nạt học đường, một chủ tiệm làm tóc, người đã quen biết cô hơn 20 năm, đã lên tiếng bày tỏ sự ủng hộ công khai.

Gần đây, dưới một bài đăng trên mạng xã hội của Cha Ye Ryun, tài khoản chính thức của một tiệm làm tóc tại Cheongdam-dong, quận Gangnam, Seoul đã để lại bình luận.

Người này, tự giới thiệu là chủ tiệm làm tóc và cho biết đã quen biết Cha Ye Ryun suốt 20 năm, chia sẻ: "Tôi cảm thấy rất đáng tiếc khi đọc những bình luận để lại phía dưới này".

Chủ tiệm, tạm gọi là 'A', bày tỏ sự bất bình: "Trong số tất cả các diễn viên mà tôi từng biết, Cha Ye Ryun là một trong những người tốt bụng và chăm chỉ nhất. Cô ấy luôn chủ động làm việc thiện và duy trì mối quan hệ tốt đẹp, lâu dài với các nhân viên của mình. Thật khó hiểu khi nhân cách của cô ấy bỗng nhiên bị đặt dấu hỏi như vậy".

Người này nói thêm: "Việc chỉ trích cả cuộc đời một con người dựa trên vài sự việc đơn lẻ là quá khắt khe. Tôi chân thành ủng hộ Cha Ye Ryun của hiện tại". Đáp lại, cư dân mạng bình luận: "Việc hiện tại là người tốt không có nghĩa là quá khứ đã được xóa bỏ. Việc hiện tại là người tốt không có nghĩa là quá khứ đã được xóa bỏ. Nếu các cáo buộc là sự thật, chẳng phải cô ấy nên chịu hoàn toàn trách nhiệm và xin lỗi về hành động của mình sao?" và "Có lẽ, cô ấy chỉ đối xử tốt với những người mình thích hoặc những người mang lại lợi ích cho bản thân. Nếu cô ấy thực sự hối lỗi, nhìn nhận lại quá khứ và cam kết làm nhiều việc tốt hơn, có thể một số người sẽ sẵn lòng tha thứ. Thật đáng tiếc khi cô ấy dường như chỉ đang tập trung vào những gì trước mắt".

Cha Ye Ryun vướng vào các cáo buộc bắt nạt học đường sau khi một bài viết có tiêu đề: "Xin hãy dừng sự nghiệp lại, một nữ diễn viên sinh năm 1985 từng là kẻ bắt nạt học đường" xuất hiện trên một diễn đàn trực tuyến vào ngày 29 tháng trước. Người đăng bài khẳng định rằng, một nữ diễn viên sinh năm 1985, từng theo học tại trường THCS Junggye (Seoul) là một kẻ bắt nạt khét tiếng thời đi học. Người này cáo buộc bản thân từng bị nữ diễn viên đó hành hung và quấy rối liên tục. Cụ thể, người đăng bài yêu cầu một lời xin lỗi, đồng thời cho biết, nữ diễn viên này đã tát cô mạnh đến mức làm thủng màng nhĩ khi cả hai đang ở trong một tòa nhà gần trường.

Dù bài viết không nêu đích danh nữ diễn viên nào, cư dân mạng đã suy đoán đó là Cha Ye Ryun, dựa trên các chi tiết như năm sinh và ngôi trường cô từng theo học. Vào ngày 30 tháng trước, HB Entertainment, công ty quản lý của Cha Ye-ryun, đã bác bỏ các cáo buộc này, khẳng định chúng "hoàn toàn không có căn cứ".

Tính đến ngày 2/11, bài đăng gốc chứa các cáo buộc bắt nạt đã bị hạn chế truy cập theo một biện pháp tạm thời, tuân thủ Điều 44-2 của Luật Mạng thông tin và Truyền thông. Trước tình trạng các cáo buộc tiếp tục lan truyền, phía công ty quản lý đã đưa ra một tuyên bố khác vào ngày 4/11, nhấn mạnh: "Chúng tôi đặc biệt nghiêm túc trước tình hình hiện tại, khi những tuyên bố và suy đoán chưa được kiểm chứng, vốn được đưa ra bởi các cá nhân ẩn danh, đang bị lan truyền liên tục, thậm chí khiến cả gia đình của nữ diễn viên cũng trở thành đối tượng bị chỉ trích".

Công ty quản lý cũng thể hiện lập trường cứng rắn: "Chúng tôi sẽ thu thập đầy đủ bằng chứng về hành vi phát tán thông tin sai lệch ác ý và tấn công cá nhân. Sau khi xem xét kỹ lưỡng về mặt pháp lý, chúng tôi sẽ thực hiện các biện pháp xử lý cần thiết. Chúng tôi quyết tâm áp dụng những biện pháp mạnh mẽ để ngăn chặn mọi tổn hại thêm nữa do việc lan truyền các thông tin sai sự thật này gây ra".

Cha Ye Ryun ra mắt vào năm 2005 qua bộ phim Voice (phần thứ tư trong loạt phim Whispering Corridors). Kể từ đó, cô đã góp mặt trong nhiều bộ phim truyền hình như Cruel Love, Royal Family, My Lovely Girl, Glamorous Temptation và Golden Mask. Năm 2017, cô kết hôn với nam diễn viên Joo Sang Wook, người hơn cô 7 tuổi và cặp đôi đã chào đón con gái In Ah vào năm sau đó.