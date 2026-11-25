Một mỏ khai thác khoáng vật tại tỉnh Giang Tây, Trung Quốc. Ảnh: THX

Theo hãng tin Bloomberg, ngày 24/11, Bộ Thương mại Trung Quốc thông báo tiếp tục tạm dừng lệnh cấm xuất khẩu gali, germani và antimon sang Mỹ đến ngày 27/1/2027, thay vì kết thúc vào ngày 27/11/2026 như kế hoạch ban đầu.

Các khoáng sản này được sử dụng trong nhiều lĩnh vực, từ sản xuất chất bán dẫn, vệ tinh đến thiết bị quân sự. Quyết định gia hạn được đưa ra sau cuộc gặp thượng đỉnh giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại Thâm Quyến tuần trước. Động thái này diễn ra trong bối cảnh hai bên vẫn tồn tại bất đồng về chính sách kiểm soát xuất khẩu công nghệ, đặc biệt là các loại chip trí tuệ nhân tạo (AI) tiên tiến.

Washington gần đây đã siết chặt các hạn chế đối với khả năng tiếp cận của Trung Quốc với chip AI tiên tiến thông qua các trung tâm dữ liệu ở nước ngoài. Nếu được triển khai đầy đủ, những biện pháp này có thể cản trở nỗ lực của Bắc Kinh nhằm thu hẹp khoảng cách công nghệ với Mỹ. Bộ Thương mại Mỹ công bố các quy định mới chỉ vài ngày trước cuộc gặp thượng đỉnh giữa lãnh đạo hai nước.

Bộ Thương mại Trung Quốc cho rằng các hạn chế của Washington vi phạm những thỏa thuận mà hai nhà lãnh đạo đã đạt được, đồng thời cảnh báo Bắc Kinh sẽ áp dụng các biện pháp đáp trả nếu Mỹ tiếp tục thúc đẩy những chính sách này.

Trung Quốc lần đầu áp đặt lệnh cấm xuất khẩu một số khoáng sản thiết yếu sang Mỹ vào tháng 12/2023, nhằm đáp trả việc chính quyền Tổng thống Joe Biden mở rộng các biện pháp hạn chế xuất khẩu chip. Đến tháng 11/2025, Bắc Kinh quyết định tạm dừng thực thi lệnh cấm sau khi Tổng thống Donald Trump và Chủ tịch Tập Cận Bình đạt được thỏa thuận đình chiến thương mại tại Hàn Quốc. Thời hạn tạm dừng ban đầu được ấn định đến ngày 27/11/2026.

Việc gia hạn lần này giúp đồng bộ thời hạn tạm dừng lệnh cấm với các nội dung khác trong thỏa thuận đình chiến thương mại dự kiến kéo dài đến tháng 1/2027. Những nội dung này bao gồm việc nới lỏng thuế quan và tạm dừng các biện pháp kiểm soát xuất khẩu bổ sung của Trung Quốc đối với đất hiếm, vốn dự kiến hết hiệu lực vào ngày 10/1/2027.

Trong cuộc chiến thương mại giữa hai nước năm ngoái, vị thế chi phối của Trung Quốc trong chuỗi cung ứng khoáng sản thiết yếu đã trở thành một công cụ gây sức ép đáng kể đối với Washington. Các biện pháp kiểm soát xuất khẩu của Bắc Kinh được cho là đã góp phần buộc Mỹ phải nhượng bộ trong một số vấn đề thương mại.

Theo ước tính của Cục Khảo sát Địa chất Mỹ (USGS) cho năm 2025, Trung Quốc chiếm 99% sản lượng gali sơ cấp có độ tinh khiết thấp trên toàn cầu, khoảng 80% sản lượng than chì tự nhiên và 36% sản lượng khai thác antimon. Cơ quan này cũng xác định Trung Quốc là nhà sản xuất và xuất khẩu germani hàng đầu thế giới trong năm 2025, dù không công bố tỷ trọng cụ thể.