Động thái mới của Trấn Thành về phim Tết 2027

Mới đây, trên trang cá nhân, Trấn Thành đăng tải loạt khoảnh khắc dâng lễ cúng Tổ nhân Ngày Sân khấu Việt Nam. Kèm theo hình ảnh, nam đạo diễn viết: "Con - Trấn Thành kính dâng lên Tổ nghiệp! Tổ thương con năm nay phù hộ cho con làm phim EM thiệt hay nha Tổ!".

Bài đăng nhanh chóng nhận được sự quan tâm của người hâm mộ. Bên dưới phần bình luận, nhiều khán giả gửi lời chúc đến Trấn Thành cùng ê-kíp. Đồng thời, không ít người cũng bày tỏ sự mong đợi dành cho dự án điện ảnh Tết 2027 của nam đạo diễn.

Trấn Thành dâng lễ cúng Tổ nhân Ngày Sân khấu Việt Nam.

EM được Trấn Thành chính thức bấm máy từ đầu tháng 8/2026. Tuy nhiên, đến nay, ê-kíp vẫn chưa công bố nội dung và thể loại cụ thể của tác phẩm. Thông tin về nhân vật và dàn diễn viên cũng được giữ kín. Trên mạng xã hội xuất hiện nhiều đồn đoán về những gương mặt có thể góp mặt, song phía nhà sản xuất chưa đưa ra xác nhận chính thức.

Trong quá trình ghi hình, Trấn Thành thỉnh thoảng chia sẻ một số hình ảnh hậu trường của EM trên trang cá nhân. Những bài đăng này nhận được nhiều lượt tương tác từ khán giả, phần nào cho thấy mức độ chú ý của công chúng đối với dự án Tết tiếp theo của Trấn Thành.

Sự chờ đợi dành cho EM cũng gắn với thành tích của Trấn Thành trong mùa phim Tết những năm qua. Gần nhất, Thỏ Ơi!! ra mắt dịp Tết 2026 và khép lại hành trình phát hành với doanh thu khoảng 449 tỷ đồng, nằm trong nhóm phim Việt có doanh thu cao nhất tại phòng vé.

Sau chuỗi phim Tết đạt doanh thu hàng trăm tỷ đồng, Trấn Thành đang đặt nhiều kỳ vọng vào EM.

Thỏ Ơi!! thuộc thể loại tâm lý - kịch tính, khai thác những mối quan hệ tình cảm phức tạp. Câu chuyện được chia thành nhiều chương, từng bước hé lộ thông tin và tạo ra những nút thắt, qua đó đặt các nhân vật trước hệ quả từ những lựa chọn của mình.

Trước Thỏ Ơi!!, Trấn Thành lần lượt ra mắt Bố Già (2021) đạt khoảng 427 tỷ đồng, Nhà Bà Nữ (2023) thu khoảng 475 tỷ đồng, Mai (2024) đạt khoảng 551 tỷ đồng và Bộ Tứ Báo Thủ (2025) cán mốc khoảng 332 tỷ đồng. Tổng doanh thu của 5 bộ phim vượt mốc 2.200 tỷ đồng.

Với chuỗi phim Tết liên tiếp đạt doanh thu tốt, những thông tin liên quan đến dự án tiếp theo của Trấn Thành thường nhận được sự quan tâm từ khán giả. EM hiện vẫn là một ẩn số khi nội dung, thể loại và dàn diễn viên chưa được công bố đầy đủ. Lời nhắn gửi Tổ nghiệp cũng cho thấy Trấn Thành đang đặt nhiều kỳ vọng vào EM.