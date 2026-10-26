Động thái mới của Phương Oanh giữa lúc Shark Bình hầu tòa

Sáng 26/10, TAND TP Hà Nội mở phiên tòa xét xử sơ thẩm 188 bị cáo trong vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản, rửa tiền và các tội danh liên quan, trong đó có doanh nhân Nguyễn Hòa Bình (Shark Bình) và Phó Đức Nam (Mr Pips).

Trong khi vụ án thu hút sự chú ý, cuộc sống hiện tại của diễn viên Phương Oanh, vợ Shark Bình, cũng nhận được sự quan tâm từ công chúng.

Phương Oanh dành nhiều thời gian vào bếp. ↵

Theo cáo trạng, Shark Bình bị truy tố về tội Rửa tiền, còn Mr Pips bị truy tố về các tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Rửa tiền. Phiên tòa dự kiến kéo dài 15 ngày.

Giữa thời điểm chồng vướng vòng lao lý, Phương Oanh vẫn duy trì cuộc sống tương đối kín tiếng. Thời gian gần đây, nữ diễn viên ít tham gia các hoạt động nghệ thuật, thay vào đó dành nhiều thời gian cho gia đình và chia sẻ những video nấu ăn trên mạng xã hội.

Phương Oanh trong căn bếp Nàng Ỉn - Ảnh: FBNV

Bộ phim truyền hình gần nhất có sự tham gia của Phương Oanh là *Gió ngang khoảng trời xanh*, trong đó cô đảm nhận vai Mỹ Anh. Tác phẩm lên sóng năm 2025, đánh dấu sự trở lại màn ảnh của nữ diễn viên sau khoảng 4 năm vắng bóng và khép lại vào cuối tháng 11/2025.

Sau bộ phim, Phương Oanh chưa công bố dự án nghệ thuật mới. Trên mạng xã hội, cô duy trì nội dung xoay quanh công việc bếp núc, sinh hoạt thường ngày và gia đình thông qua loạt video mang tên “Bếp nàng Ỉn”.

Ngày 17/10, nữ diễn viên đăng tải video hướng dẫn nấu súp bí đỏ trên trang cá nhân. Trong clip, cô xuất hiện tại căn bếp quen thuộc, giới thiệu các bước chế biến món ăn từ khâu chuẩn bị nguyên liệu đến khi hoàn thành.

Phương Oanh sinh năm 1989, từng ghi dấu ấn qua nhiều bộ phim truyền hình như Quỳnh búp bê, Cô gái nhà người ta và Hương vị tình thân. Bên cạnh sự nghiệp diễn xuất, chuyện tình cảm giữa cô và doanh nhân Nguyễn Hòa Bình cũng từng thu hút sự chú ý lớn.

Tháng 8/2022, Phương Oanh công khai mối quan hệ với Shark Bình. Chuyện tình cảm của cả hai khi đó tạo ra nhiều tranh luận trên mạng xã hội. Sau đó, cặp đôi tiếp tục xuất hiện cùng nhau và chia sẻ về mối quan hệ.

Ngày 15/6/2023, Phương Oanh và Shark Bình đăng ký kết hôn tại quê nhà của nữ diễn viên ở Hà Nam. Đến tháng 7 cùng năm, cả hai tổ chức lễ ăn hỏi. Cuối năm 2023, Phương Oanh thông báo mang song thai. Tháng 5/2024, cô sinh hai con, một trai và một gái.

Phương Oanh sống kín tiếng hơn sau nhiều biến cố

Tháng 10/2025, Shark Bình bị khởi tố, bắt tạm giam trong vụ án liên quan đến dự án tiền số AntEx. Đến ngày 26/10/2026, doanh nhân này tiếp tục bị đưa ra xét xử trong vụ án liên quan đến đường dây lừa đảo ngoại hối, chứng khoán quốc tế do Mr Pips bị cáo buộc cầm đầu.