Động thái lạ của nhà phát hành PUBG giữa bão chỉ trích

PVS là hệ thống giải đấu của Việt Nam nhằm tranh suất tham dự giải quốc tế. Ảnh: PUBG eSports.

Chưa dừng lại ở vụ hủy giải PUBG Asia Stars 2026, cộng đồng PUBG Việt Nam mới đây tiếp tục xôn xao trước động thái lạ từ nhà phát hành. Lịch trình của giải đấu PUBG Vietnam Series (PVS) bất ngờ bị gỡ bỏ hoàn toàn khỏi trang chủ chính thức của PUBG Esports.

PVS là hệ thống giải đấu chuyên nghiệp cấp cao nhất của khu vực Việt Nam. Sân chơi quyết định nhà vô địch quốc nội, con đường duy nhất giúp các đội tuyển tích lũy điểm PGC Points. Những điểm số này trực tiếp quyết định suất tham dự giải đấu lớn nhất năm PUBG Global Championship.

Theo kế hoạch ban đầu, giai đoạn hai của PVS sẽ khởi tranh vào cuối tháng 9 để chuẩn bị cho chuỗi giải quốc tế cuối năm. Tuy nhiên, mọi thông tin liên quan đến lịch thi đấu của khu vực Việt Nam hiện đã không còn xuất hiện trên hệ thống dữ liệu toàn cầu.

Động thái âm thầm gỡ lịch diễn ra ngay giữa thời điểm KRAFTON đang xử lý các vấn đề truyền thông liên quan. Việc hệ thống giải quốc nội bị tạm dừng ảnh hưởng trực tiếp đến kế hoạch tập luyện của các đội tuyển lớn như GAM TE hay Anyone's Legend.

Hiện tại, phía KRAFTON vẫn chưa đưa ra bất kỳ tuyên bố chính thức nào về lý do điều chỉnh. Sự im lặng này khiến nhiều đội tuyển chuyên nghiệp và người hâm mộ lo ngại về số phận suất tham dự giải thế giới của khu vực Việt Nam trong thời gian tới.

Sự việc tại giải giao hữu châu Á tưởng chừng đơn giản, lại bị đẩy đi xa, thổi bùng tranh cãi và làn sóng tấn công giữa người hâm mộ các khu vực. Đồng thời, những người chơi hàng đầu của khu vực Việt Nam đứng trước nguy cơ bị cấm thi đấu dài hạn bởi sự thiếu minh bạch của ban tổ chức và nhà phát hành.

Việc Ban tổ chức phạt nặng Himass và Tan Vu khi luật chưa quy định cụ thể bị nhiều khán giả đánh giá là xử ép và thiên vị. Dù vậy, một bộ phận người hâm mộ vẫn cho rằng hành vi xem thông tin bên ngoài làm tổn hại đến tinh thần thể thao. Đến nay, người hâm mộ eSports Việt Nam vẫn chờ đợi phương án xử lý công bằng từ nhà phát hành game Hàn Quốc.