Động thái gây chú ý của Park Shin Hye trước ngày sinh con thứ 2

Park Shin Hye đang tất bật chuẩn bị cho sự xuất hiện của thành viên mới trong gia đình. Nữ diễn viên vừa hé lộ hình ảnh căn nhà ngập tràn vật dụng dành cho em bé, cho thấy cô đang bước vào giai đoạn cuối của thai kỳ.

Mới đây, Park Shin Hye chia sẻ trên tài khoản cá nhân hình ảnh nhiều thùng khăn giấy ướt được xếp đầy trong nhà. Đây là một trong những vật dụng thiết yếu đối với các gia đình có trẻ nhỏ, đặc biệt là trong giai đoạn chăm sóc em bé sơ sinh. Nhiều khả năng nữ diễn viên đang chuẩn bị những vật dụng cần thiết trước khi đón con thứ hai chào đời.

Park Shin Hye chia sẻ mua sắm nhiều vật dụng trước ngày đón con chào đời.

Đính kèm hình ảnh, Park Shin Hye gửi lời cảm ơn đến người đã tặng những sản phẩm này. Cô viết: "Wow, luôn cảm ơn mọi người". Khoảnh khắc đời thường nhanh chóng thu hút sự chú ý của người hâm mộ bởi đây cũng là một trong những lần hiếm hoi nữ diễn viên chia sẻ hình ảnh liên quan đến quá trình chuẩn bị cho em bé.

Park Shin Hye kết hôn với nam diễn viên Choi Tae Joon vào tháng 1/2022, sau khoảng 4 năm hẹn hò. Cặp đôi chào đón con trai đầu lòng vào tháng 5 cùng năm. Sau khi lập gia đình và sinh con, Park Shin Hye từng có khoảng thời gian tạm gác công việc để tập trung cho cuộc sống riêng trước khi trở lại màn ảnh.

Năm 2024, nữ diễn viên tái xuất với bộ phim Doctor Slump và tiếp tục tham gia nhiều dự án truyền hình đáng chú ý như The Judge from Hell và Miss Undercover. Các tác phẩm liên tiếp nhận được sự quan tâm của khán giả, giúp Park Shin Hye duy trì sức hút sau thời gian làm mẹ.

Park Shin Hye duy trì sức hút sau nhiều năm hoạt động nghệ thuật.

Tháng 4 năm nay, Park Shin Hye xác nhận đang mang thai con thứ hai. Theo kế hoạch, cô dự kiến sinh em bé vào mùa thu. Kể từ khi thông báo tin vui, nữ diễn viên hạn chế chia sẻ hình ảnh về thai kỳ nhưng vẫn nhận được sự quan tâm từ công chúng.

Hồi tháng 6, Park Shin Hye cùng chồng và con trai được bắt gặp trong chuyến du lịch gia đình tại Singapore. Đáng chú ý, vợ chồng cô có dịp gặp gỡ gia đình Bae Yong Joon và Park Soo Jin. Bae Yong Joon và Park Soo Jin cũng đưa hai con đến Singapore nghỉ dưỡng.

Trong những hình ảnh được ghi lại, Choi Tae Joon gây chú ý khi chủ động chăm sóc con trai, đặc biệt là cùng cậu bé vui chơi dưới hồ bơi. Nam diễn viên cũng được nhận xét là luôn quan tâm, hỗ trợ vợ trong thời gian cô mang thai.

Hiện Park Shin Hye đang chuẩn bị cho lần thứ hai làm mẹ. Hình ảnh những vật dụng dành cho trẻ nhỏ được cô chia sẻ phần nào cho thấy nữ diễn viên đang hoàn tất những bước chuẩn bị cần thiết trước ngày gia đình đón thêm thành viên mới.