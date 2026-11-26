Garnacho gia nhập Aston Villa theo dạng cho mượn từ Chelsea trong kỳ chuyển nhượng mùa hè. Tuy nhiên, cựu cầu thủ MU chưa thể tìm được chỗ đứng tại đội bóng mới. Sau 7 lần ra sân trên mọi đấu trường, anh chưa một lần được đá chính.

Đỉnh điểm của sự thất vọng đến ở trận gặp Galatasaray tại Champions League hôm 25/11. HLV Emery quyết định loại Garnacho khỏi danh sách đăng ký, dù được phép điền tên 12 cầu thủ dự bị. Chiến lược gia người Tây Ban Nha chỉ sử dụng 11 vị trí trên băng ghế dự bị, trong đó có tới hai thủ môn, thay vì trao cơ hội cho tiền đạo 21 tuổi.

Sau trận thua 0-1, Emery thẳng thắn giải thích quyết định của mình: "Hôm nay, những cầu thủ có mặt đều là những người mà tôi cho rằng xứng đáng nhất được đồng hành cùng đội bóng".

Garnacho không đưa ra bất kỳ tuyên bố chính thức nào, nhưng người hâm mộ nhanh chóng phát hiện những thay đổi trên trang cá nhân. Cựu cầu thủ MU xóa toàn bộ nội dung liên quan đến Aston Villa trên tài khoản có khoảng 10 triệu người theo dõi. Anh cũng thay đổi một bài viết được ghim, chuyển sang hình ảnh nâng cao chức vô địch FA Cup cùng MU năm 2024.

Garnacho mới thi đấu tổng cộng 95 phút cho Aston Villa và bị gạch tên khỏi danh sách đăng ký trong ba trận liên tiếp. Tình cảnh của tiền đạo người Argentina khiến nhiều người liên tưởng đến Harvey Elliott mùa trước.

Tiền vệ thuộc biên chế Liverpool từng được Aston Villa mượn nhưng chỉ có 109 phút thi đấu tại Premier League. Do đội bóng của Emery không muốn kích hoạt điều khoản mua đứt trị giá 35 triệu bảng, Elliott không được trao đủ 10 lần ra sân theo điều kiện hợp đồng. Anh chỉ xuất hiện 9 trận trước khi trở lại Liverpool, rồi tiếp tục được đem cho Valencia mượn.