Động thái đáng chú ý tại nhóm cổ đông lớn của PGBank

Ba cổ đông lớn của PGBank đồng loạt giảm tỷ lệ sở hữu

Ba cổ đông lớn của Ngân hàng TMCP Thịnh vượng và Phát triển (PGBank - Mã: PGB) vừa gửi báo cáo thay đổi tỷ lệ sở hữu cổ phiếu tới Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội và PGBank.

Theo văn bản công bố, giao dịch làm thay đổi tỷ lệ sở hữu của cả ba cổ đông được thực hiện vào ngày 27/10/2026 thông qua việc chuyển nhượng các quyền mua cổ phiếu được phân bổ trong đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng Đợt 1 của PGBank.

Ba cổ đông lớn của PGBank đồng loạt giảm tỷ lệ sở hữu sau đợt chuyển nhượng quyền mua

Chi tiết biến động sở hữu của các cổ đông lớn như sau:

Công ty TNHH Xuất nhập khẩu và Phát triển Thương mại Gia Linh: Đã thực hiện chuyển nhượng 13.317.968 cổ phiếu (tương đương 65.054.557 quyền mua được phân bổ). Sau giao dịch, số lượng cổ phiếu nắm giữ của doanh nghiệp giữ nguyên ở mức 65.054.557 cổ phiếu, nhưng tỷ lệ sở hữu giảm từ 8,88% xuống còn 7,41%.

Công ty Cổ phần Quốc tế Cường Phát: Thực hiện chuyển nhượng 13.768.024 cổ phiếu (tương đương 67.252.954 quyền mua được phân bổ). Doanh nghiệp duy trì số lượng 67.252.954 cổ phiếu nắm giữ, song tỷ lệ sở hữu giảm từ 9,18% xuống mức 7,66%.

Công ty Cổ phần Thương mại Vũ Anh Đức: Đã chuyển nhượng 13.583.409 cổ phiếu (tương đương 66.351.160 quyền mua được phân bổ). Sau khi chuyển nhượng quyền mua, số lượng cổ phiếu nắm giữ giữ nguyên 66.351.160 cổ phiếu, kéo tỷ lệ sở hữu giảm từ 9,06% xuống còn 7,56%.

Dữ liệu Tạp chí Kinh tế Môi trường cho thấy, tính đến ngày 30/6/2026, PGBank có 19 cổ đông sở hữu từ 1% vốn điều lệ trở lên, với tổng tỷ lệ sở hữu đạt 96,65%.

Theo Báo cáo quản trị 6 tháng đầu năm 2026 của PGBank, một số cổ đông lớn được công bố đích danh gồm Công ty CP Quốc tế Cường Phát sở hữu 9,18% vốn điều lệ; Công ty CP Thương mại Vũ Anh Đức nắm 9,06%; và Công ty TNHH Xuất nhập khẩu và Phát triển Thương mại Gia Linh sở hữu 8,88%.

Đối với cổ đông nội bộ, ông Đinh Thành Nghiệp, thành viên Hội đồng quản trị PGBank, sở hữu 5.640.030 cổ phiếu vào đầu kỳ, tương đương 1,02% vốn điều lệ. Đến ngày 30/6/2026, số cổ phiếu của ông tăng lên 6.063.032 đơn vị sau khi nhận cổ tức bằng cổ phiếu. Tuy nhiên, tỷ lệ sở hữu giảm còn 0,83% trong bối cảnh ngân hàng tăng vốn điều lệ.

Lợi nhuận quý III của PGBank đi lùi

Trong quý III, PGBank ghi nhận lợi nhuận trước thuế đạt 190 tỷ đồng trong quý III/2026, giảm 10,5% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận sau thuế đạt 152 tỷ đồng, giảm 10,4%.

Thu nhập lãi thuần trong quý III đạt 560,9 tỷ đồng, tăng 20,4% so với cùng kỳ. Lãi thuần từ hoạt động dịch vụ tăng khoảng 3,5 lần, trong khi lãi thuần từ hoạt động kinh doanh ngoại hối tăng 75,7%.

Trong quý III, hoạt động mua bán chứng khoán đầu tư ghi nhận khoản lỗ 36 triệu đồng, trái ngược với mức lãi 80 tỷ đồng trong cùng kỳ năm 2025. Lãi thuần từ hoạt động khác cũng giảm 32,2%, xuống còn 29,8 tỷ đồng.

Ở chiều ngược lại, chi phí hoạt động tăng 14,9%, lên 301,5 tỷ đồng; chi phí dự phòng rủi ro tín dụng tăng 12,9%, lên 169,8 tỷ đồng.

Lũy kế 9 tháng đầu năm của ghi nhận lợi nhuận trước thuế đạt 629,9 tỷ đồng, tăng 26,8% so với mức 496,8 tỷ đồng cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận sau thuế đạt 503,6 tỷ đồng, tăng 26,9%.

Nợ xấu tăng gần 80%, tỷ lệ bao phủ giảm còn 30,6%

Đáng chú ý, chất lượng tín dụng của PGBank có diễn biến kém tích cực trong 9 tháng đầu năm 2026.

Tại ngày 30/9/2026, tổng nợ xấu nội bảng, gồm nợ nhóm 3, nhóm 4 và nhóm 5, đạt 1.948 tỷ đồng, tăng 856,2 tỷ đồng, tương ứng 78,4% so với cuối năm 2025. Tỷ lệ nợ xấu trên tổng dư nợ cho vay tăng từ 2,4% lên 3,9%.

Diễn biến tăng nợ xấu tập trung ở nhóm nợ dưới tiêu chuẩn và nợ nghi ngờ. Cụ thể, nợ nhóm 3 tăng lên 671,1 tỷ đồng, cao hơn ba lần so với đầu năm; nợ nhóm 4 tăng lên 752,7 tỷ đồng, tương đương gần 2,9 lần.

Trong khi đó, nợ nhóm 5, tức nợ có khả năng mất vốn, giảm 14,5%, từ 613,0 tỷ đồng xuống còn 524,2 tỷ đồng.

Ở nhóm nợ cần chú ý, dư nợ nhóm 2 giảm 33,4%, từ 1.639,6 tỷ đồng xuống 1.092,4 tỷ đồng.

Cùng với sự gia tăng nợ xấu, khả năng dự phòng của ngân hàng cũng là vấn đề cần lưu ý. Tại ngày 30/9/2026, tổng số dư dự phòng rủi ro cho vay khách hàng đạt 595,2 tỷ đồng, gồm 227 tỷ đồng dự phòng cụ thể và 368,2 tỷ đồng dự phòng chung.

Tỷ lệ bao phủ nợ xấu (LLR) giảm từ 51,3% vào cuối năm 2025 xuống còn 30,6% vào cuối tháng 9/2026.

Ngoài nợ xấu nội bảng, chỉ tiêu nợ khó đòi đã xử lý theo dõi ngoại bảng tăng từ 2.779,2 tỷ đồng lên 4.848,5 tỷ đồng, tương ứng tăng 74,5%. Mệnh giá trái phiếu đặc biệt do Công ty Quản lý tài sản của các tổ chức tín dụng Việt Nam (VAMC) phát hành còn 652,7 tỷ đồng vào cuối kỳ, với dự phòng trái phiếu VAMC ở mức 317,6 tỷ đồng.

Trong 9 tháng đầu năm, ngân hàng đã sử dụng 392 tỷ đồng nguồn dự phòng rủi ro để xử lý nợ xấu.