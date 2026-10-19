Động thái đáng chú ý tại CII

Tuần này, có 12 doanh nghiệp thông báo chốt quyền để trả cổ tức. Trong đó, 10 công ty trả cổ tức bằng tiền với mức cao nhất là 30% và thấp nhất là gần 5%, còn lại là trả cổ tức bằng cổ phiếu.

CII điều chỉnh phương án sử dụng 300 tỷ

Ngày 5/11, CII sẽ chốt danh sách cổ đông tham gia đại hội cổ đông bất thường. Theo kế hoạch, CII dự kiến trình cổ đông thông qua định hướng phát triển cơ sở hạ tầng giai đoạn 2027-2037, các giải pháp huy động, bố trí nguồn vốn để triển khai các dự án và một số vấn đề khác phù hợp với tình hình thực tế. Tuy vậy, CII chưa công bố chi tiết các thông tin liên quan nội dung trình cổ đông cụ thể.

Ngày 5/11, CII sẽ chốt danh sách cổ đông tham gia đại hội cổ đông bất thường.

Về hoạt động triển khai dự án, trước đó CII cùng đối tác đã tham gia triển khai dự án mở rộng cao tốc TPHCM - Trung Lương - Mỹ Thuận và nhóm CII chiếm tỷ lệ 55% tổng dự án.

Dự án có tổng vốn đầu tư 36.125 tỷ đồng, thi công trong 3 năm (2025-2028), thời gian thu phí dự kiến 17 năm 2 tháng (2029-2046), sẽ triển khai bao gồm liên danh nhà đầu tư CII, Công ty CP Tập đoàn Đèo Cả, Công ty CP Tasco (mã chứng khoán: HUT), Tổng công ty Đầu tư Xây dựng Hoàng Long, Công ty TNHH MTV Dịch vụ và Đầu tư CII.

Hồi cuối tháng 8, UBND TPHCM đã ban hành quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn liên danh CII - Công ty TNHH Đối tác Công tư CII - Công ty CP Xây dựng Hạ tầng IMIC làm nhà đầu tư trong trường hợp đặc biệt để triển khai dự án thành phần 2, nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 13.

Dự án được triển khai theo phương thức đối tác công tư, loại hợp đồng BOT và nhóm CII tham gia với tỷ lệ 51%. Dự án có chiều dài tuyến khoảng 5,9 km, từ cầu Bình Triệu đến ranh tỉnh Bình Dương trước đây với tổng vốn đầu tư khoảng 6.276 tỷ đồng.

Đáng chú ý, CII vừa thông qua hồ sơ chào bán trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ (mã trái phiếu CIIL12601) với tổng mệnh giá phát hành tối đa 200 tỷ đồng. Đây là trái phiếu kỳ hạn 2 năm, không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, có bảo đảm và không phải khoản nợ thứ cấp của tổ chức phát hành.

CII điều chỉnh phương án sử dụng 300 tỷ đồng thu được từ đợt phát hành trái phiếu chuyển đổi CII425002, từ mục đích góp vốn thực hiện dự án cao tốc TPHCM - Trung Lương - Mỹ Thuận sang thanh toán gốc trái phiếu đến hạn trong tháng 10.

CII cho biết việc điều chỉnh mục đích sử dụng 300 tỷ đồng trái phiếu nhằm tối ưu hiệu quả sử dụng vốn.

Theo báo cáo, CII đã huy động 2.500 tỷ đồng từ đợt phát hành 25 triệu trái phiếu chuyển đổi CII425002, mệnh giá 100.000 đồng/trái phiếu.

Sau điều chỉnh, khoản góp vốn vào Công ty TNHH BOT Cao tốc Sài Gòn - Mỹ Thuận giảm còn 851 tỷ đồng, 300 tỷ đồng được chuyển sang thanh toán trái phiếu CIIB2426001. Khoản góp vốn 300 tỷ đồng vào CII Invest và khoản 1.049 tỷ đồng hợp tác kinh doanh cho dự án cao tốc TPHCM - Trung Lương - Mỹ Thuận được giữ nguyên.

CII cho biết việc điều chỉnh nhằm tối ưu hiệu quả sử dụng vốn, căn cứ tình hình triển khai và tiến độ góp vốn vào doanh nghiệp dự án.

Vietbank tăng vốn

Ngân hàng TMCP Việt Nam Thương Tín (Vietbank - mã chứng khoán: VBB) thông báo chốt quyền mua cổ phiếu dành cho cổ đông hiện hữu. Ngày giao dịch không hưởng quyền là 9/11.

Theo đó, Vietbank dự kiến phát hành hơn 296 triệu cổ phiếu với tỷ lệ 100:25. Tổng giá trị theo mệnh giá hơn 2.961 tỷ đồng.

Vietbank dự kiến phát hành hơn 296 triệu cổ phiếu với tỷ lệ 100:25.

Nếu đợt phát hành thành công, tổng số lượng lưu hành của Vietbank sẽ tăng lên gần 1,48 tỷ cổ phiếu. Tương ứng, vốn điều lệ nâng lên gần 14.800 tỷ đồng. Phương án phát hành cổ phiếu trên là đợt 2 trong 3 đợt phát hành nằm trong kế hoạch tăng vốn điều lệ năm 2026.

Trước đó, Vietbank đã phân phối thành công hơn 107 triệu cổ phiếu thưởng cho 1.817 cổ đông, giúp vốn điều lệ Vietbank tăng lên gần 11.846 tỷ đồng.

Về đợt tăng vốn thứ 3, Vietbank sẽ phát hành hơn 74 triệu cổ phiếu ESOP. Giá phát hành ở mức 10.000 đồng/cổ phiếu, dự kiến thu về hơn 740 tỷ đồng. Thời gian thực hiện từ quý IV/2026 - quý I/2027.

Nếu hoàn tất 2 giai đoạn tăng vốn còn lại theo kế hoạch, vốn điều lệ của Vietbank sẽ tăng lên khoảng 15.540 tỷ đồng.