Ngày 19/11, sau sự việc ban tổ chức Miss Universe Vietnam 2026 tước vương miện, Nguyễn Quỳnh Anh cũng có động thái mới trên trang cá nhân. Người đẹp gỡ bỏ toàn bộ danh hiệu hoa hậu, á hậu trên trang Instagram cá nhân. Trên Facebook, cô cũng xóa danh hiệu Miss Universe Vietnam 2026 và chỉ giữ lại Á hậu 1 Miss Universe Vietnam 2024.

Dù vậy, Nguyễn Quỳnh Anh chưa lên tiếng về sự việc bị thu hồi vương miện. Người mẫu hiện đầu quân về công ty quản lý mới từ ngày 17/11.

Quỳnh Anh đã gỡ bỏ toàn bộ danh hiệu hoa hậu, á hậu trên trang Instagram. Ảnh: IGNV.

Ngay sau khi xảy ra sự việc, công ty quản lý của Quỳnh Anh cho biết đơn vị không cổ xúy hay xem nhẹ những hành vi chưa phù hợp, đồng thời tôn trọng các ý kiến đa chiều từ công chúng. Phía công ty nhìn nhận mỗi cá nhân cần có trách nhiệm với phát ngôn và hành động của mình, đồng thời cần được đánh giá trên cả quá trình hoạt động, những nỗ lực thay đổi.

"Chúng tôi trân trọng ghi nhận các ý kiến từ công chúng, đối tác và cam kết thực hiện vai trò quản lý trên tinh thần chuyên nghiệp, minh bạch, trách nhiệm", theo thông báo từ phía công ty quản lý Quỳnh Anh.

Về phía Miss Universe Vietnam 2026, đơn vị này chưa công bố người sẽ thay thế Nguyễn Quỳnh Anh để đội vương miện hoa hậu.

Các á hậu của cuộc thi Miss Universe Vietnam 2026 gồm Trịnh Mỹ Anh, Emma Lê, Diệu Huyền (Pháo), Trịnh Hồng Đăng.

Trước đó, vào tối 18/11, ban tổ chức Miss Universe Vietnam 2026 đăng tải thông báo về việc tước vương miện Hoa hậu Nguyễn Quỳnh Anh. Theo ban tổ chức, liên quan đến những sự việc phát sinh trong quá trình đồng hành cùng danh hiệu Miss Universe Vietnam 2026 của Nguyễn Quỳnh Anh, sau quá trình xem xét các vấn đề liên quan và căn cứ vào những thỏa thuận đã được xác lập, đơn vị chính thức quyết định thu hồi vương miện.

Trước khi bị tước vương miện, Nguyễn Quỳnh Anh liên tục vướng lùm xùm. Giữa tháng 10, khi mạng xã hội lan truyền loạt tin nhắn được cho là xuất phát từ một nhóm chat riêng, có nội dung chê bai, bàn tán về một số nhân vật liên quan đến cuộc thi Miss Universe Vietnam. Dân mạng phát hiện tài khoản mạng xã hội của Hoa hậu Nguyễn Quỳnh Anh, Á hậu Trịnh Mỹ Anh xuất hiện trong nhóm chat này. Sau khi vụ việc gây tranh cãi, hai người đẹp lần lượt xin lỗi, tuy nhiên vẫn bị khán giả phản ứng mạnh.

Đến 25/10, ban tổ chức đăng tải thông báo về hình thức xử lý đối với Hoa hậu Nguyễn Quỳnh Anh. Theo đó, cô không được tham gia các hoạt động biểu diễn trên sân khấu trong thời hạn 6 tháng. Bên cạnh đó, Nguyễn Quỳnh Anh sẽ thực hiện nghĩa vụ nộp phạt cho cơ quan chức năng theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền và quy định của pháp luật hiện hành.

Miss Universe Vietnam từng được coi là một trong những cuộc thi sắc đẹp lớn trong nước, được khán giả quan tâm. Cuộc thi này tìm kiếm đại diện thi Miss Universe (Hoa hậu Hoàn vũ). Tuy nhiên, vài năm gần đây, cuộc thi liên tục có sự thay đổi đơn vị nắm bản quyền, sức hút giảm rõ rệt. Uy tín Miss Universe Vietnam càng bị ảnh hưởng sau loạt ồn ào của mùa thi 2026.