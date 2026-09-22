Động thái của NSND Công Lý và vợ sau khi lên tiếng về chuyện ly hôn

Mới đây, NSND Công Lý cùng bà xã Ngọc Hà trở thành tâm điểm chú ý khi có những chia sẻ về thông tin cho rằng cả hai đã đường ai nấy đi. Trong đoạn video đăng tải trên trang cá nhân, Ngọc Hà chủ động đề cập đến những lời bàn tán về cuộc sống hôn nhân, còn Công Lý xuất hiện bên cạnh với thái độ vui vẻ, liên tục nở nụ cười. Cách hai vợ chồng đón nhận câu chuyện khá thoải mái phần nào cho thấy cuộc sống hiện tại của họ vẫn diễn ra bình thường.

Đáng chú ý, sau khi đăng tải đoạn video, Ngọc Hà tiếp tục có động thái trên trang cá nhân. Cô chia sẻ lại một bức ảnh cũ chụp cùng NSND Công Lý. Trong khung hình, cả hai diện trang phục đơn giản, áp sát bên nhau và cùng nở nụ cười rạng rỡ trước ống kính.

Bà xã Công Lý chia sẻ bức ảnh cũ chụp lại khoảnh khắc hạnh phúc của hai vợ chồng. Ảnh: FBNV

Đi kèm hình ảnh, Ngọc Hà viết ngắn gọn: “Ngây thơ vô số tội”. Không trực tiếp đề cập đến chuyện ly hôn hay giải thích thêm, cách đăng ảnh của bà xã Công Lý nhanh chóng nhận được sự quan tâm từ khán giả.

Bức ảnh được đăng lại trong thời điểm này khiến nhiều người chú ý bởi đây là khoảnh khắc ghi lại hình ảnh vui vẻ, tình cảm của Công Lý và Ngọc Hà trong quá khứ. Sau những chia sẻ gần đây, động thái của nữ phóng viên được xem như một cách nhẹ nhàng đáp lại những bàn luận xoay quanh cuộc sống hôn nhân của hai người.

Thời gian qua, chuyện tình cảm của Công Lý và Ngọc Hà nhiều lần trở thành chủ đề được khán giả quan tâm. Đặc biệt, sau biến cố sức khỏe của nam nghệ sĩ, cuộc sống của hai vợ chồng có nhiều thay đổi. Ngọc Hà thường xuyên đồng hành cùng chồng trong quá trình điều trị và phục hồi, đồng thời chia sẻ những khoảnh khắc đời thường của cả hai trên mạng xã hội.

Vợ chồng Công Lý lên video đính chính tin đồn ly hôn. Ảnh: FBNV

Công Lý cũng từng có khoảng thời gian hạn chế xuất hiện trước công chúng để tập trung cho sức khỏe. Dù vậy, nam nghệ sĩ vẫn từng bước trở lại với công việc và cuộc sống thường ngày. Trong những hình ảnh được Ngọc Hà chia sẻ, anh vẫn giữ tinh thần thoải mái, vui vẻ bên người bạn đời.

Việc cả hai cùng xuất hiện trong đoạn video mới, sau đó Ngọc Hà tiếp tục đăng lại hình ảnh tình cảm của hai vợ chồng, thu hút sự chú ý trong bối cảnh tin đồn ly hôn xuất hiện. Thay vì phản ứng gay gắt, cặp đôi lựa chọn cách đối diện khá nhẹ nhàng.

Động thái mới nhất của Ngọc Hà cũng cho thấy cô không né tránh những bàn luận liên quan đến cuộc hôn nhân với Công Lý. Hình ảnh cũ cùng dòng chú thích hài hước góp phần tạo nên không khí nhẹ nhàng sau những thông tin gây chú ý.

Với những gì hai người chia sẻ và thể hiện trên mạng xã hội, Công Lý và Ngọc Hà hiện vẫn xuất hiện bên nhau, duy trì cuộc sống gia đình và tiếp tục đồng hành trong đời thường. Bức ảnh cũ được đăng lại vì thế càng khiến khán giả chú ý đến cách cặp đôi lựa chọn đáp lại những tin đồn về hôn nhân.