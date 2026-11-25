Lee Do Hyun và Lim Ji Yeon từng là một trong những cặp đôi nhận được nhiều sự quan tâm của công chúng sau khi công khai hẹn hò. Tuy nhiên, ngày 24/11, thông tin cả hai chính thức chia tay khiến người hâm mộ không khỏi tiếc nuối.

Giữa lúc chuyện tình cảm của hai diễn viên trở thành tâm điểm chú ý, bài đăng gần nhất của Lee Do Hyun trên mạng xã hội cũng bất ngờ được khán giả đào lại. Đáng chú ý, nam diễn viên đã chia sẻ loạt ảnh này từ khoảng 7 tuần trước, trong chuyến công tác nước ngoài.

Động thái của Lee Do Hyun trước khi chia tay Lim Ji Yeon khiến nhiều khán giả quan tâm trở lại.

Cụ thể, Lee Do Hyun đăng tải nhiều khoảnh khắc đời thường kèm dòng chú thích: "Thank u P. Thank u Milano" (Cảm ơn P., cảm ơn Milan). Những bức ảnh ghi lại một số hoạt động của nam diễn viên trong chuyến đi, từ khung cảnh sân bay đến những khoảnh khắc dạo phố. Tuy nhiên, giữa loạt hình ảnh, một chi tiết bất ngờ thu hút sự chú ý là dòng chữ tiếng Anh xuất hiện trên mặt đường.

Nội dung dòng chữ là: "Loved you more than you loved yourself", (tạm dịch: Tôi yêu bạn nhiều hơn cả cách bạn yêu chính bản thân mình). Đây là câu nói mang sắc thái tình cảm, thể hiện việc một người dành cho đối phương tình yêu nhiều hơn tình yêu mà người đó dành cho chính mình.

Ở thời điểm Lee Do Hyun đăng tải, dòng chữ này chỉ được xem như một chi tiết tình cờ xuất hiện trong khung cảnh đường phố mà anh ghi lại. Tuy nhiên, sau khi thông tin chia tay Lim Ji Yeon được xác nhận, bức ảnh bất ngờ được nhìn nhận dưới góc độ khác. Một số cư dân mạng đặt nghi vấn liệu cả hai đã kết thúc mối quan hệ từ thời điểm Lee Do Hyun tham dự sự kiện của một nhãn hàng quốc tế hay chưa.

Bên cạnh những suy đoán về chuyện tình cảm, nhiều người hâm mộ cũng gửi lời động viên đến Lee Do Hyun. Khán giả mong nam diễn viên sớm ổn định cuộc sống, giữ gìn sức khỏe và tiếp tục có những dự án nghệ thuật chất lượng trong thời gian tới.

Dù vậy, cần lưu ý dòng chữ tiếng Anh nói trên vốn xuất hiện trong bức ảnh chứ không phải lời nhắn do Lee Do Hyun trực tiếp viết để bày tỏ tâm trạng. Nam diễn viên cũng chưa từng giải thích lý do chụp lại dòng chữ này hay tiết lộ thông điệp ẩn sau khoảnh khắc đó. Vì vậy, việc dựa vào một bức ảnh để suy đoán thời điểm hai diễn viên chia tay là điều chưa có cơ sở xác thực.

Lee Do Hyun và Lim ji Yeon xác nhận chia tay sau 3 năm hẹn hò. (Ảnh Lotte)

Trước đó, đại diện công ty quản lý của Lim Ji Yeon xác nhận với truyền thông Hàn Quốc rằng nữ diễn viên và Lee Do Hyun đã chia tay. Phía công ty cho biết: "Hai người gần đây đã kết thúc mối quan hệ và quyết định trở thành những đồng nghiệp tốt, luôn ủng hộ tương lai của nhau".

Đại diện hai bên không tiết lộ nguyên nhân hay thời điểm cụ thể khiến cặp đôi quyết định đường ai nấy đi, đồng thời cho biết đây là vấn đề thuộc đời tư của nghệ sĩ. Sau 3 năm công khai hẹn hò, Lee Do Hyun và Lim Ji Yeon hiện trở lại với cuộc sống riêng. Thay vì tiếp tục suy đoán từ những hình ảnh cũ, nhiều khán giả bày tỏ mong muốn cả hai nhận được sự tôn trọng và có thể bình yên bước tiếp sau chuyện tình đã qua.