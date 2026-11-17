Mới đây, mạng xã hội xôn xao trước thông tin Hoa hậu Kỳ Duyên và Hoa hậu Thiên Ân cùng thả tim một bài đăng đề cập đến trách nhiệm của đạo diễn Nguyễn Hữu Hoàng sau khi Chị Chị Em Em 3 ra rạp. Đáng chú ý, nội dung bài viết có nhiều ý kiến bênh vực Kỳ Duyên trước những tranh luận xoay quanh khả năng diễn xuất của cô trong dự án điện ảnh này.

Cụ thể, bài đăng cho rằng nếu không thể tạo điều kiện để diễn viên có đủ tâm lý và chất liệu thể hiện trọn vẹn nhân vật, đạo diễn không nên đưa ra những lời hứa hẹn rồi để diễn viên phải một mình hứng chịu chỉ trích từ khán giả. Người viết cũng đặt vấn đề về việc một số phân cảnh được cho là có khả năng giúp nhân vật bộc lộ chiều sâu tâm lý lại không xuất hiện trong bản phim hoàn chỉnh.

Đạo diễn Nguyễn Hữu Hoàng - Chị Chị Em Em 3.

Việc Kỳ Duyên và Thiên Ân thả tim bài viết nói trên nhanh chóng thu hút sự chú ý. Tuy nhiên, cả hai chưa đưa ra phát ngôn công khai giải thích về động thái này. Vì vậy, chưa thể khẳng định việc thả tim đồng nghĩa với việc hai nàng hậu hoàn toàn đồng tình với tất cả nội dung được đề cập.

Kỳ Duyên và Thiên Ân cùng tương tác với bài viết đặt vấn đề về trách nhiệm của đạo diễn Chị Chị Em Em 3.

Trước đó, Kỳ Duyên đã trở thành một trong những gương mặt gây tranh luận khi đảm nhận vai Thị Mầu trong Chị Chị Em Em 3. Đây là lần thử sức đáng chú ý của nàng hậu ở lĩnh vực điện ảnh. Tuy nhiên, sau khi phim ra mắt, diễn xuất và đài từ của Kỳ Duyên nhận về nhiều phản hồi trái chiều. Một bộ phận khán giả nhận xét biểu cảm của cô còn thiếu tự nhiên, cách thoại chưa thực sự thuyết phục trong một số phân đoạn.

Ở chiều ngược lại, cũng có những ý kiến cho rằng cần nhìn nhận vai diễn của Kỳ Duyên trong tổng thể câu chuyện và cách xây dựng nhân vật. Một số khán giả bày tỏ tiếc nuối khi những phân cảnh được cho là có khả năng làm rõ tâm lý Thị Mầu không xuất hiện trong bản phim phát hành. Đây cũng là lý do bài đăng bênh vực nữ diễn viên nhận được sự quan tâm.

Kỳ Duyên trong Chị Chị Em Em 3.

Dẫu vậy, câu chuyện vẫn tồn tại nhiều góc nhìn khác nhau. Không ít người cho rằng diễn viên cần chủ động tìm hiểu kịch bản, tính cách nhân vật và cân nhắc khả năng của bản thân trước khi nhận lời tham gia một dự án. Trong khi đó, đạo diễn cũng giữ vai trò quan trọng trong việc định hướng diễn xuất, xây dựng tâm lý và quyết định những chất liệu cuối cùng xuất hiện trên màn ảnh.

Trong khi tranh luận về diễn xuất vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt, Chị Chị Em Em 3 vẫn ghi nhận thành tích thương mại đáng chú ý. Bộ phim có sự tham gia của Ninh Dương Lan Ngọc, Chi Pu, Kỳ Duyên, Quốc Anh và Steven Nguyễn, chính thức ra rạp từ ngày 30/10/2026. Theo số liệu phòng vé được công bố ngày 16/11, tác phẩm đã thu về hơn 114 tỷ đồng.

Thành tích này cho thấy sức hút của bộ phim đối với khán giả, dù chất lượng nội dung, thông điệp và diễn xuất vẫn là những chủ đề gây tranh luận. Với Kỳ Duyên, đây tiếp tục là trải nghiệm đáng chú ý trong hành trình thử sức với điện ảnh. Còn động thái của Thiên Ân và Kỳ Duyên trên mạng xã hội hiện vẫn đang được cộng đồng mạng quan tâm, trong lúc những tranh luận xoay quanh Chị Chị Em Em 3 chưa khép lại.