Động thái của Kim Kardashian sau tranh cãi hộp quà Giáng sinh

Hộp quà đếm ngược Giáng sinh của Skims, thương hiệu do Kim Kardashian đồng sáng lập, trở thành tâm điểm chỉ trích. Bên trong hộp quà chủ yếu là dây buộc tóc, kẹp tóc và những món phụ kiện nhỏ.

Sau khi video mở hộp lan truyền trên TikTok, thu hút hàng chục triệu lượt xem, hãng đề nghị hoàn tiền hoặc cấp tín dụng mua sắm cho khách hàng, theo The New York Times.

Hộp quà gần 150 USD gây thất vọng

Trước làn sóng chỉ trích, ngày 8/11, Skims thông báo sẽ hoàn tiền hoặc cấp tín dụng mua sắm cho những khách hàng mua Lịch Mùa vọng (Advent calendar) - hộp quà dạng lịch đặc biệt được dùng để đếm ngược thời gian chờ đón lễ Giáng sinh.

Trong tuyên bố gửi The New York Times, đại diện thương hiệu cho biết hãng hiểu rằng sản phẩm không đáp ứng kỳ vọng của một bộ phận khách hàng và xin lỗi vì điều đó.

Kayla Ryan thể hiện sự thất vọng với lịch đếm ngược Giáng sinh của Skims, đặc biệt là một số hộp chứa đầy dây buộc và kẹp tóc. Ảnh: Kayla Ryan/TikTok.

Theo đó, nhãn hàng chủ động liên hệ với người mua hàng để đưa ra 2 lựa chọn: nhận lại toàn bộ tiền hoặc nhận tín dụng Skims để sử dụng cho các đơn hàng sau.

Đại diện thương hiệu cũng cho biết sản phẩm không được bổ sung hàng trở lại. Động thái này diễn ra sau khi các video mở hộp khiến cuộc tranh luận về mức giá và chất lượng sản phẩm lan rộng trên mạng xã hội.

Tranh cãi bắt đầu từ video mở hộp của nhà sáng tạo nội dung Kayla Ryan. Trong video trên nền tảng TikTok, cô lần lượt mở 12 ngăn của Accessories Advent Calendar (Lịch Mùa vọng Phụ kiện) do Skims phát hành với giá 148 USD.

Ở ngăn đầu tiên, Ryan tìm thấy móc khóa hình gấu bông họa tiết kẻ ô và nhận xét món đồ không quá tệ. Tuy nhiên, sự hào hứng nhanh chóng giảm dần khi các ngăn tiếp theo lần lượt hé lộ. Dây buộc tóc, scrunchie và kẹp tăm màu hồng dần hiện ra.

Đến ngăn thứ 4, cô cho rằng đây có thể là một trong những Lịch Mùa vọng tệ nhất từng mở. Trong một ngăn khác, Ryan tìm thấy 2 món phụ kiện trông giống dây áo ngực hoặc băng đô. Cô đùa rằng chúng có thể được tận dụng từ phần dây áo ngực còn thừa.

“Tôi ước bên trong có ốp điện thoại hoặc đôi tất dễ thương”, Ryan chia sẻ trong cuộc phỏng vấn với The New York Times. Thay vào đó, cô cho rằng nhiều món đồ có thể tìm thấy tại cửa hàng đồng giá.

Video nhanh chóng lan truyền, kéo theo hàng loạt phản ứng tương tự từ những người mua sản phẩm. Tính đến ngày 8/11, video đạt gần 52 triệu lượt xem và 7 triệu lượt thích. Nhiều người dùng mạng xã hội chế giễu hộp quà như tập hợp những món đồ lặt vặt bị bỏ quên trong túi xách, ngăn kéo hoặc dưới ghế ôtô. Một số bình luận cho rằng tổng giá trị phụ kiện chỉ vào khoảng 20 USD, thấp hơn nhiều so với số tiền khách hàng phải trả.

Hộp quà đếm ngược Giáng sinh của Skims khiến nhiều người mua thất vọng. Ảnh: Aimee Parris/YouTube.

Lịch Mùa vọng tạo tranh cãi

Phản ứng tiêu cực không chỉ xoay quanh số lượng quà tặng mà còn đặt ra câu hỏi về giá trị thực tế của sản phẩm. Với mức giá gần 150 USD cho 12 ngày mở quà, người mua kỳ vọng các món đồ bên trong có tổng giá trị tương xứng hoặc cao hơn số tiền bỏ ra. Theo nhà báo thời trang Amy Odell, vấn đề nằm ở khoảng cách giữa kỳ vọng của khách hàng và những gì thương hiệu cung cấp.

Odell nhận định các nhãn hàng dường như thiết kế hộp quà đếm ngược Giáng sinh để tạo nội dung trên mạng xã hội thay vì đáp ứng mong đợi của người mua. Với một thương hiệu gắn liền với người nổi tiếng như Skims, sản phẩm càng dễ trở thành chủ đề gây tranh luận.

Dù vấp phải phản ứng trái chiều, sản phẩm này hiện không còn hàng trên website thương hiệu. Theo New York Post, một số người dùng vẫn lên tiếng bảo vệ hãng, cho rằng tên gọi sản phẩm đã nêu rõ đây là Lịch Mùa vọng dành cho phụ kiện. Đồng thời, phần mô tả cũng liệt kê các nhóm quà tặng bên trong. Vì vậy, người mua có thể tìm hiểu trước khi quyết định đặt hàng.

Lịch Mùa Vọng năm 2021 của Chanel cũng từng khiến người mua thất vọng. Ảnh: Chanel.

Theo Vogue, Skims không phải thương hiệu đầu tiên gặp phản ứng tiêu cực với sản phẩm lịch này. Những năm gần đây, các nhãn hàng thời trang và làm đẹp ngày càng tận dụng hình thức đếm ngược đến Giáng sinh như một cơ hội tiếp thị. Mỗi ngăn quà tạo ra trải nghiệm mở hộp theo ngày, đồng thời cung cấp chất liệu cho các video trên TikTok và Instagram.

Tuy nhiên, hình thức này cũng có thể phản tác dụng khi sản phẩm không đáp ứng kỳ vọng về giá trị. Năm 2021, Lịch Mùa vọng giá khoảng 800 USD của Chanel từng vấp phải phản ứng tương tự. Người mua thất vọng khi bên cạnh một số sản phẩm làm đẹp của hãng, hộp quà chỉ chứa những món đồ giá thấp như tờ sticker, đồ trang trí cây thông Giáng sinh và túi đựng sản phẩm vốn thường được tặng kèm khi mua hàng.

Ở chiều ngược lại, Dior giới thiệu nhiều phiên bản Lịch Mùa vọng trong năm nay, bao gồm thiết kế dạng rương gỗ với 24 ngăn chứa nước hoa cỡ lớn, khuyên tai, khăn quàng cổ và đồ trang trí. Một số nhà sáng tạo nội dung trên TikTok cho biết sản phẩm có giá bán lẻ hơn 8.000 USD. Dior không phản hồi yêu cầu bình luận của The New York Times.

Theo Odell, sản phẩm đắt tiền có thể trở thành màn trình diễn phù hợp với mạng xã hội, nhưng hình thức bắt mắt không phải lúc nào cũng bảo đảm trải nghiệm mua sắm thỏa đáng.