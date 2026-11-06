Động thái của Hoa hậu Ý Nhi trước ngày trở về Việt Nam

Hoa hậu Ý Nhi là một trong những người đẹp nhận được sự quan tâm của công chúng sau khi đăng quang Miss World Vietnam 2023. Sau 3 năm học tập tại Úc, nàng hậu đang chuẩn bị khép lại hành trình du học để trở về Việt Nam, khiến nhiều khán giả mong chờ.

Mới đây, Ý Nhi chia sẻ khoảnh khắc đời thường tại Úc trên trang cá nhân. Theo đó, người đẹp sinh năm 2002 dành thời gian đi mua sắm, chuẩn bị một số món quà trước khi lên đường trở về quê nhà. Kèm theo hình ảnh, nàng hậu hào hứng viết: "Sắm sửa vài món quà trước khi về Việt Nam".

Hoa hậu Ý Nhi mua sắm trước ngày trở về Việt Nam.

Động thái này nhanh chóng thu hút sự chú ý của khán giả. Đặc biệt, thông tin Ý Nhi sắp kết thúc 3 năm du học khiến nhiều người bày tỏ sự háo hức, mong chờ ngày nàng hậu chính thức trở về.

Bên dưới bài đăng, đông đảo người hâm mộ để lại bình luận chúc cô có chuyến đi thuận lợi, đồng thời bày tỏ mong muốn được gặp lại người đẹp sau quãng thời gian dài sinh sống và học tập ở nước ngoài.

Một số ý kiến cũng tò mò về những hoạt động tiếp theo của Ý Nhi sau khi trở về Việt Nam. Bởi lẽ, kể từ khi đăng quang đến nay, hành trình của nàng hậu đã trải qua nhiều dấu mốc đáng chú ý, từ những tranh cãi sau đăng quang, quyết định sang Úc du học cho đến lần đại diện Việt Nam chinh chiến tại đấu trường nhan sắc quốc tế.

Khán giả trông chờ hành trình mới của Ý Nhi sau khi kết thúc 3 năm du học.

Ý Nhi sinh năm 2002, đăng quang Miss World Vietnam 2023. Tuy nhiên, ngay sau khi giành được vương miện, người đẹp từng trở thành tâm điểm tranh cãi vì một số phát ngôn trong các buổi giao lưu với truyền thông. Những chia sẻ của cô thời điểm đó nhận về nhiều phản ứng trái chiều, khiến Ý Nhi phải đối diện với không ít áp lực từ dư luận. Đây cũng được xem là giai đoạn nhiều thử thách đối với nàng hậu khi vừa bước vào nhiệm kỳ.

Sau vài tháng đăng quang Miss World Vietnam, Ý Nhi lựa chọn sang Úc du học. Quyết định này khiến cô tạm thời vắng bóng trong nhiều hoạt động giải trí tại Việt Nam, dành phần lớn thời gian cho việc học tập và trau dồi bản thân. Dù ở nước ngoài, người đẹp vẫn duy trì sự kết nối với khán giả thông qua những hình ảnh đời thường và các cập nhật trên mạng xã hội.

Năm 2025, Ý Nhi có cơ hội đại diện Việt Nam tham gia Miss World. Tại cuộc thi, cô lọt vào Top 40 chung cuộc. Dù chưa thể tiến sâu hơn, hành trình của người đẹp vẫn ghi nhận những nỗ lực trong việc trau dồi kỹ năng, giao tiếp và thể hiện bản thân trước bạn bè quốc tế. Đây cũng là trải nghiệm đáng nhớ, giúp cô tích lũy thêm kinh nghiệm sau quãng thời gian hoạt động với vai trò hoa hậu.

Ý Nhi được nhận xét trưởng thành, chín muồi hơn sau 3 năm đăng quang.

Sau thời gian học tập, trải nghiệm tại Úc và tham gia đấu trường quốc tế, Ý Nhi được nhiều khán giả nhận xét có sự thay đổi tích cực. Không chỉ trưởng thành hơn trong cách ứng xử, người đẹp còn nhận được lời khen về nhan sắc ngày càng mặn mà, sắc sảo. Những hình ảnh gần đây cho thấy cô sở hữu phong thái tự tin, điềm đạm hơn so với thời điểm mới đăng quang.

Việc Ý Nhi chuẩn bị trở về Việt Nam vì thế nhận được nhiều sự chú ý. Khán giả kỳ vọng nàng hậu sẽ có thêm những hoạt động mới, đồng thời tiếp tục cho thấy sự trưởng thành sau gần 3 năm học tập và trải nghiệm ở nước ngoài. Hành trình tiếp theo của người đẹp sinh năm 2002 cũng là điều được công chúng mong đợi.