Động thái của Hoa hậu Kỳ Duyên giữa nghi vấn bị nói xấu

Hoa hậu Kỳ Duyên là một trong những người đẹp nhận được nhiều sự chú ý của công chúng sau hành trình hoạt động tại các cuộc thi nhan sắc và lĩnh vực giải trí. Bên cạnh những dấu ấn trong sự nghiệp, cuộc sống đời thường cùng các động thái trên mạng xã hội của nàng hậu cũng thường xuyên trở thành chủ đề được khán giả quan tâm.

Mới đây, trên các diễn đàn sắc đẹp, loạt ảnh chụp màn hình được lan truyền khiến nhiều khán giả xôn xao. Theo đó, một bộ phận cư dân mạng nghi ngờ Hoa hậu Kỳ Duyên bị một Hoa hậu nhắc đến bằng lời lẽ không hay trong thời điểm người đẹp này trao lại vương miện cho người kế nhiệm tại Miss Universe Vietnam.

Trên các diễn đàn sắc đẹp đang xôn xao vụ việc Hoa hậu Kỳ Duyên nghi bị một tân hoa hậu nói xấu.

Theo những hình ảnh đang được chia sẻ, nhóm trò chuyện được cho là còn có sự xuất hiện của một Á hậu và một người đẹp Vbiz từng tham gia cuộc thi hoa hậu.

Tuy nhiên, tính xác thực của những hình ảnh nói trên cũng như nội dung câu chuyện vẫn chưa được xác nhận. Phía Kỳ Duyên hiện chưa chính thức lên tiếng về nghi vấn bị nói xấu sau lưng.

Giữa lúc câu chuyện thu hút sự chú ý, động thái mới của Kỳ Duyên cũng khiến khán giả tò mò. Theo đó, trong nhóm trò chuyện dành cho những người hâm mộ thân thiết, nàng hậu chia sẻ khoảnh khắc đi Thái Lan cùng đoàn của Hoa hậu Thiên Ân.

Bên cạnh những hình ảnh trong chuyến đi, Kỳ Duyên còn hé lộ diện mạo mới với mái tóc ngắn cá tính, mang đến hình ảnh có phần khác biệt so với phong cách quen thuộc trước đây.

Có thể thấy, giữa ồn ào nghi bị nói xấu, Hoa hậu Kỳ Duyên vẫn chưa có động thái trực tiếp phản hồi. Thay vào đó, nàng hậu tập trung cho công việc, cũng như tận hưởng thời gian bên người thân thương.

Hoa hậu Kỳ Duyên cập nhật chuyến đi Thái Lan cùng Đoàn Thiên Ân giữa ồn ào nghi bị nói xấu.

Trên các diễn đàn sắc đẹp, nhiều khán giả bày tỏ sự quan tâm, đồng thời lên tiếng bênh vực Kỳ Duyên giữa những thông tin chưa được kiểm chứng. Một số ý kiến cho rằng cần chờ phản hồi chính thức từ những người liên quan thay vì vội vàng quy kết dựa trên ảnh chụp màn hình lan truyền. Cũng có khán giả tò mò về mối quan hệ giữa các người đẹp được nhắc đến trong câu chuyện.

Kỳ Duyên còn hé lộ diện mạo mới, úp mở dự án đặc biệt sắp tới.

Kỳ Duyên đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2014. Sau đó, người đẹp tiếp tục ghi dấu ấn khi giành vương miện Miss Universe Vietnam 2024, trở thành một trong những gương mặt nổi bật của các cuộc thi nhan sắc trong nước. Việc đăng quang ở hai đấu trường sắc đẹp giúp cô có thêm dấu ấn riêng trong hành trình hoạt động nghệ thuật.

Năm 2024, Kỳ Duyên đại diện Việt Nam tham dự Miss Universe tại Mexico, lọt Top 30. Dù không tiến sâu như kỳ vọng của một bộ phận khán giả, trải nghiệm tại đấu trường quốc tế vẫn là cột mốc đáng chú ý trong sự nghiệp của người đẹp. Sau cuộc thi, cô tiếp tục xuất hiện tại nhiều sự kiện giải trí, tham gia các hoạt động thời trang và duy trì sự hiện diện trên mạng xã hội.

Những năm gần đây, Kỳ Duyên cũng thử sức ở nhiều lĩnh vực khác nhau, trong đó có diễn xuất. Người đẹp tham gia 2 dự án phim điện ảnh, mở rộng hoạt động bên cạnh công việc người mẫu và các chương trình giải trí. Việc liên tục tìm kiếm những trải nghiệm mới cho thấy cô đang từng bước phát triển hình ảnh cá nhân theo nhiều hướng.

Hoa hậu Kỳ Duyên duy trì sức hút sau 12 năm đăng quang.