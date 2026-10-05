Động thái của Choi Jung Hoon (nhóm Jannabi) sau tin đồn chia tay Han Ji Min

Choi Jung Hoon của ban nhạc Jannabi, người gần đây vướng phải tin đồn chia tay bất ngờ, trong khi đang công khai hẹn hò với nữ diễn viên Han Ji Min, đã chia sẻ những suy tư và cập nhật về cuộc sống của mình qua một bài đăng dài.

Choi đã gửi lời chào đến người hâm mộ thông qua tài khoản mạng xã hội, đăng tải một thông điệp dài kèm theo những bức ảnh đời thường, bao gồm cả một bức ảnh chụp bên trong xe hơi. Điều đặc biệt thu hút sự chú ý là khoảng thời gian anh tạm ngắt kết nối với thế giới bên ngoài. Choi tiết lộ: "Tôi đã không thực sự sử dụng điện thoại thông minh trong vài tuần qua", thừa nhận rằng, anh đã giữ khoảng cách với các thiết bị kỹ thuật số. Anh nói thêm: "Tôi đã quay lại tập yoga mỗi sáng", cho thấy anh đang tập trung vào việc cân bằng cả thể chất lẫn tinh thần. Anh cũng chia sẻ về những bữa ăn giản dị và một câu chuyện nhỏ khi mua chiếc bát có in hình David Bowie, qua đó cho thấy cách anh đang bình tĩnh ổn định lại nhịp sống thường ngày.

Lời thú nhận thẳng thắn về những biến động trong nội tâm của anh cũng là một điểm đáng chú ý. Choi cởi mở chia sẻ về sự hoang mang sâu sắc mà anh gặp phải với tư cách là một người sáng tạo nghệ thuật: "Đây là khoảng thời gian tôi thường xuyên tự hỏi bản thân: Âm nhạc là gì? Liệu đây có thực sự là âm nhạc hay không?".

Đồng thời, anh cũng bày tỏ cách mình củng cố quyết tâm thông qua niềm tin vào các đồng nghiệp và những người xung quanh: "Khi nhìn vào các nhạc cụ và những nhạc sĩ bên cạnh, tôi nhận ra rằng, đó chính là âm nhạc. Tôi tin rằng, những người thấu hiểu giá trị của sự cần mẫn đã và đang tụ hội quanh chúng tôi. Tôi đã vô cùng bận rộn. Cuộc sống luôn có những thăng trầm, có lúc vui, có lúc không. Việc tổ chức một buổi hòa nhạc cũng thú vị chẳng kém gì việc thực hiện một album".

Choi Jung Hoon đã xác nhận mối quan hệ với Han Ji Min vào tháng 8/2024 và công khai hẹn hò với cô. Tin đồn chia tay lan truyền nhanh chóng trên mạng, sau khi anh rơi nước mắt trong một buổi biểu diễn tại lễ hội đại học vào tháng Bảy. Tuy nhiên, sự việc đã được xem nhẹ và coi chỉ là một sự hiểu lầm, sau khi các nguồn tin thân cận với cả hai bên xác nhận rằng, mối quan hệ của họ vẫn bền chặt. Người hâm mộ hiện đang dành sự động viên và ủng hộ cho anh sau những chia sẻ đầy bình tĩnh nhưng chân thành về những rắc rối do tin đồn chia tay vô căn cứ này gây ra.