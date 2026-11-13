Động thái của các công ty AI Trung Quốc trước nguy cơ Mỹ siết lệnh cấm chip Nvidia

Gian hàng của Nvidia trong khu vực công nghệ số tại Triển lãm Chuỗi cung ứng quốc tế Trung Quốc (CISCE) lần thứ 3 ở thủ đô Bắc Kinh, Trung Quốc ngày 14/7/2025. Ảnh: Tân Hoa xã

Theo truyền thông Anh, nhằm duy trì vị thế thống trị của Mỹ trong lĩnh vực then chốt này, Mỹ hạn chế xuất khẩu những dòng chip AI tiên tiến nhất của Nvidia sang Trung Quốc. Tuy nhiên, các công ty Trung Quốc vẫn có thể tiếp cận những bộ xử lý này từ xa thông qua thuê năng lực tính toán tại các trung tâm dữ liệu ở nước ngoài.

Động thái tìm cách bảo đảm nguồn năng lực tính toán thuê ngoài hiện nay cho thấy các công ty công nghệ Trung Quốc ngày càng lo ngại lỗ hổng trong các biện pháp kiểm soát xuất khẩu của Mỹ có thể sắp bị khép lại.

Theo các nguồn tin, một nhà cung cấp dịch vụ điện toán đám mây lớn của Trung Quốc đã thảo luận nội bộ về khả năng giữ chỗ năng lực tính toán sử dụng chip Nvidia ở nước ngoài, trong khi một số công ty đã liên hệ với các đơn vị vận hành trung tâm dữ liệu để đặt trước năng lực này.

Hai trong số các nguồn tin cho biết những đơn vị nghiên cứu AI quy mô nhỏ hơn cũng đang cân nhắc các biện pháp tương tự, trong đó có việc tiếp cận các nhà cung cấp dịch vụ cho thuê năng lực tính toán lớn tại Đông Nam Á.

Các công ty lo ngại tranh cãi xung quanh ông Huang có thể tạo thêm động lực chính trị cho Đạo luật An ninh Tiếp cận từ xa (RASA). Đây là dự luật của Mỹ trao cho Bộ Thương mại quyền quản lý hoạt động truy cập từ xa vào các công nghệ thuộc diện hạn chế thông qua dịch vụ điện toán đám mây.

Hạ viện Mỹ đã thông qua dự luật này hồi tháng 1 với tỷ lệ 369 phiếu thuận và 22 phiếu chống. Dự luật hiện chờ Thượng viện xem xét.

Các bộ xử lý tiên tiến của Nvidia được sử dụng để huấn luyện và vận hành những mô hình AI quy mô lớn đứng sau các chatbot và sản phẩm AI tạo sinh khác. Hạn chế khả năng tiếp cận các dịch vụ điện toán đám mây ở nước ngoài sẽ khiến các nhà phát triển Trung Quốc khó tiếp cận năng lực tính toán cao cấp hơn nếu không trực tiếp nhập khẩu chip.

Khả năng Mỹ tăng cường thực thi các biện pháp kiểm soát cũng thúc đẩy nhu cầu đối với những dòng chip AI Nvidia thuộc diện hạn chế trên thị trường xám tại Trung Quốc, khiến các nhà kinh doanh và trung gian bắt đầu tích trữ những bộ xử lý này.

Các nguồn tin cho biết người mua lo ngại vụ bê bối nói trên có thể khiến Mỹ mở rộng chiến dịch trấn áp hoạt động buôn lậu chip tiên tiến và máy chủ AI vào Trung Quốc.

Hồ sơ mua sắm cho thấy một trường đại học Trung Quốc đã mua các dòng chip AI H200 mạnh của Nvidia hồi tháng trước, dù nằm trong danh sách đen của Mỹ. Vụ việc cho thấy những lỗ hổng trong nỗ lực của Mỹ nhằm hạn chế khả năng tiếp cận công nghệ tiên tiến của Trung Quốc.

Hồi tháng 3, các công tố viên Mỹ đã truy tố đồng sáng lập công ty Super Micro Computer là Yih-Shyan “Wally” Liaw cùng hai người khác với cáo buộc âm mưu chuyển các máy chủ chứa chip Nvidia sang Trung Quốc thông qua một công ty có trụ sở tại Đông Nam Á.

Theo các công tố viên, công ty này đã mua khoảng 2,5 tỷ USD máy chủ từ Super Micro trong giai đoạn 2024-2025, trong đó một phần đáng kể bị chuyển sang Trung Quốc. Các bị cáo chưa bị kết án.

Động thái nói trên của các công ty Trung Quốc diễn ra sau khi ông Huang thừa nhận đã không chung thủy với vợ và phải từ chức. Báo New York Times đưa tin người phụ nữ liên quan là Alice Huang, cựu lãnh đạo của công ty điện toán đám mây Megaspeed có trụ sở tại Singapore, đồng thời cho biết giới chức Mỹ kết luận người này là một gián điệp Trung Quốc. Trung Quốc đã bác bỏ cáo buộc liên quan vụ việc.

Trong diễn biến mới nhất, ngày 13/11, Chủ tịch Ủy ban Ngân hàng Thượng viện Mỹ Tim Scott cho biết đã gửi thư tới Bộ trưởng Thương mại Howard Lutnick và ông Jensen Huang, yêu cầu hai người này ra điều trần về những diễn biến gần đây tại hãng sản xuất chip này.

Trên trang mạng xã hội X, ông Tim Scott nhấn mạnh những thông tin gần đây làm dấy lên quan ngại nghiêm trọng về an ninh quốc gia và việc bảo vệ công nghệ nhạy cảm của Mỹ. Ông Scott cũng cho biết sẽ cân nhắc sử dụng trát đòi hầu tòa đối với ông Huang nếu cựu lãnh đạo Nvidia không tự nguyện ra điều trần.

Trong một diễn biến khác, chủ tịch của ba ủy ban Hạ viện gồm Ủy ban tình báo, Ủy ban đối ngoại và Ủy ban đặc biệt về Trung Quốc đã gửi văn bản chung triệu tập ông Huang đến phiên điều trần kín dự kiến diễn ra vào ngày 1/12 và 2/12 tới.