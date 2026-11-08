Động thái của Anh trước tình trạng 1 triệu thanh niên '3 không'

Anh chuẩn bị siết quy định tuyển dụng bằng yêu cầu công khai mức lương, trong bối cảnh 1,01 triệu người trẻ thuộc nhóm NEET. Ảnh minh họa: Ron Lach/Pexels.

Ngày 5/11, Thủ tướng Andy Burnham thông báo Anh sẽ yêu cầu các nhà tuyển dụng công khai mức lương trong tin tuyển dụng, theo Reuters. Đây là một trong những biện pháp nhằm giảm số người trẻ thuộc nhóm NEET (Not in Education, Employment or Training), tức thanh niên "3 không" - không có việc làm, không tham gia học tập hoặc không được đào tạo.

Theo ước tính của Viện Nhân sự và Phát triển Vương quốc Anh (CIPD), hiện chỉ 41% nhà tuyển dụng tại Anh luôn công bố khoảng lương trong tin tuyển dụng, trong khi tỷ lệ công khai mức lương cụ thể là 18%.

Chính phủ Anh cho rằng quy định mới sẽ giúp người trẻ có thêm cơ hội tìm được công việc đầu tiên, đồng thời tăng tính minh bạch về mức lương. Việc công khai mức lương cũng được kỳ vọng góp phần giải quyết tình trạng bất bình đẳng về thu nhập, vốn có thể gây bất lợi cho phụ nữ.

Chủ trương này nhận được sự đồng tình lớn từ những người tham gia tham vấn chính sách. Theo thông cáo ngày 5/11 của Chính phủ Anh, kết quả phân tích ban đầu cho thấy 94% người tham gia ủng hộ yêu cầu công khai mức lương trong tin tuyển dụng. Tỷ lệ đồng tình ở riêng nhóm doanh nghiệp đạt 93%.

"Cho dù bạn là người trẻ mới bắt đầu sự nghiệp hay bậc phụ huynh đang lo trang trải cuộc sống cho gia đình, bạn nên biết mức lương của một công việc trước khi dành thời gian và công sức để ứng tuyển", ông Burnham cho biết.

Văn phòng Thủ tướng cho biết chính phủ sẽ sớm trình Quốc hội dự luật quy định bắt buộc các nhà tuyển dụng công khai mức lương. Tuy nhiên, thời điểm cụ thể hiện chưa được xác định.

Tình trạng hơn 1 triệu thanh niên thuộc nhóm “3 không” khiến nền kinh tế Anh thiệt hại ước tính 47 tỷ bảng mỗi năm. Ảnh: Susannah Ireland/Reuters.

Theo số liệu của Văn phòng Thống kê Quốc gia Anh (ONS), trong quý I/2026, nước này có khoảng 1,01 triệu người trong độ tuổi 16-24 thuộc nhóm NEET, chiếm 13,5% thanh niên cùng độ tuổi. Con số này tăng 89.000 người so với cùng kỳ năm trước và tăng 55.000 so với giai đoạn từ tháng 10 đến tháng 12 năm 2025. Đây cũng là một trong những nhóm tuổi có tỷ lệ NEET cao nhất ở châu Âu.

Đáng chú ý, không phải tất cả người trẻ thuộc nhóm NEET đều đang thất nghiệp và tìm kiếm việc làm. Trong số này, khoảng 400.000 người (39%) thất nghiệp, tức không có việc làm nhưng đang chủ động tìm kiếm và sẵn sàng làm việc. Trong khi đó, 613.000 người (61%) không tham gia hoạt động kinh tế, nghĩa là không có việc làm và không tham gia tìm kiếm việc làm.

Tình trạng trên không chỉ ảnh hưởng đến cơ hội phát triển của người trẻ mà còn tạo gánh nặng cho nền kinh tế. Theo báo cáo của Ủy ban Việc làm và Hưu trí thuộc Hạ viện Anh công bố tháng 7, chi phí trực tiếp liên quan đến 1,01 triệu thanh niên “3 không” ước tính khoảng 47 tỷ bảng Anh (gần 63 tỷ USD). Nếu tỷ lệ NEET giảm xuống 5%, GDP của nước này được ước tính có tiềm năng tăng thêm 69 tỷ bảng (khoảng 92 tỷ USD).

Báo cáo cũng cảnh báo việc kéo dài tình trạng không tham gia học tập hoặc làm việc có thể để lại những ảnh hưởng lâu dài đến thu nhập, sức khỏe và chất lượng cuộc sống. Những người trẻ gặp khó khăn trong việc tìm kiếm cơ hội nghề nghiệp còn có nguy cơ mất dần sự tự tin và động lực khi liên tục bị từ chối tuyển dụng.

Động thái của Anh nằm trong xu hướng tăng cường minh bạch tiền lương ở nhiều quốc gia.

Năm 2021, bang Colorado của Mỹ yêu cầu doanh nghiệp công khai khoảng lương trong tin tuyển dụng, kèm thông tin về phúc lợi và các khoản đãi ngộ. Một năm sau, New York trở thành thành phố lớn nhất tại Mỹ áp dụng quy định tương tự với phần lớn doanh nghiệp tư nhân.

Tại Canada, tỉnh bang British Columbia cũng yêu cầu nhà tuyển dụng công khai mức lương hoặc khoảng lương dự kiến trong tin tuyển dụng từ ngày 1/11/2023. Quy định áp dụng với cả doanh nghiệp công và tư thuộc phạm vi điều chỉnh, bất kể tin đăng trên website công ty hay nền tảng tuyển dụng bên thứ ba.

Cũng trong năm 2023, Liên minh châu Âu (EU) thông qua Chỉ thị minh bạch tiền lương, yêu cầu các quốc gia thành viên đưa những quy định này vào luật quốc gia trước ngày 7/6/2026.