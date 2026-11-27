Mới đây, sau khi đặt chân đến Mỹ, Trấn Thành bất ngờ khiến mạng xã hội xôn xao khi đăng tải một đường dẫn YouTube trên trang cá nhân mà không kèm theo lời giải thích. Động thái có phần khó hiểu của nam nghệ sĩ khiến nhiều người cho rằng anh đã vô tình quên thiết lập chế độ riêng tư cho bài viết.

Chỉ sau vài phút đăng tải, bài viết đã nhận về nhiều bình luận từ khán giả. Không ít người hài hước cho rằng Trấn Thành chưa kịp thích nghi với sự chênh lệch múi giờ, dẫn đến tình huống nhầm lẫn khi sử dụng mạng xã hội.

Bài đăng bất thường của Trấn Thành khiến khán giả nghi ngờ nam nghệ sĩ quên thiết lập chế độ riêng tư.

Bên dưới bài đăng, người hâm mộ để lại hàng loạt bình luận như: "Hình như ổng quên chỉnh riêng tư", "Quên chỉnh private hả Hai ơi", "Hai ơi là Hai"... Trước tình huống này, khán giả được dịp trêu chọc nam đạo diễn. Tuy nhiên, Trấn Thành vẫn chưa lên tiếng về việc liệu đây có phải là một sự cố ngoài ý muốn hay không.

Vốn nổi tiếng với khả năng hoạt ngôn cùng sự nhanh nhạy trên sân khấu, Trấn Thành thường xuyên khiến đồng nghiệp rơi vào những tình huống khó đỡ. Thế nhưng lần này, nam nghệ sĩ lại trở thành nhân vật được người hâm mộ thi nhau nhắc nhở.

Ở thời điểm hiện tại, Trấn Thành là một trong những gương mặt có sức ảnh hưởng lớn của làng giải trí Việt. Không chỉ đảm nhận vai trò dẫn dắt nhiều chương trình truyền hình đình đám, nam nghệ sĩ còn gặt hái những thành công đáng kể khi lấn sân sang lĩnh vực điện ảnh.

Tình huống có phần hậu đậu lần này của Trấn Thành cũng trở thành đề tài mua vui cho khán giả. Ảnh: FBNV

Với những tác phẩm như Bố Già, Nhà Bà Nữ, Mai hay Bộ Tứ Báo Thủ, Trấn Thành từng bước khẳng định vị thế của mình trên đường đua phòng vé Việt. Nam đạo diễn cũng được biết đến là người cầu toàn, đặt ra nhiều yêu cầu khắt khe trong quá trình thực hiện các dự án nghệ thuật.

Dù sở hữu những thành tích ấn tượng trong sự nghiệp, Trấn Thành vẫn giữ được sự gần gũi, thoải mái khi tương tác với người hâm mộ. Trên trang cá nhân, ông xã Hari Won thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc đời thường, hình ảnh hậu trường hay những câu chuyện vui nhộn bên cạnh bạn bè, đồng nghiệp.