Động thái bất ngờ sau lời xin lỗi của T.O.P (BIGBANG)

Theo MyDaily, ngày 11/11, trang người hâm mộ Choi Seung Hyun Dot Com được thành lập để ủng hộ T.O.P (tên thật Choi Seung Hyun), đã chính thức thông báo rút lại quyết định ngừng hoạt động.

Trên mạng xã hội, đại diện trang chia sẻ những tâm sự đáng chú ý sau khi nhận được lời xin lỗi từ nam ca sĩ.

"Việc chứng kiến những câu chuyện mà chúng tôi đã dồn nén suốt 20 năm trở thành nội dung của hàng loạt bài báo thực sự là điều quá sức chịu đựng đối với những người hâm mộ bình thường như chúng tôi. Trong khoảng thời gian tưởng chừng mọi thứ sụp đổ, T.O.P đã là người chủ động đưa tay về phía chúng tôi", đại diện trang viết.

Trang người hâm mộ được thành lập để ủng hộ T.O.P đã chính thức thông báo rút lại quyết định ngừng hoạt động.

Sau những biến động vừa qua, đội ngũ quản lý cho biết họ muốn một lần nữa tìm lại sự can đảm để tiếp tục đồng hành cùng nam nghệ sĩ.

"Chúng tôi cũng muốn thử lấy lại dũng khí. Chúng tôi chân thành xin lỗi tất cả những người đã lo lắng và hoang mang khi liên tiếp nhận được thông báo đóng cửa rồi lại hoạt động trở lại. Cảm xúc khi quyết định rời đi trước đây là thật lòng, và lựa chọn quay trở lại lúc này cũng hoàn toàn chân thành", đại diện trang chia sẻ.

Được biết, Choi Seung Hyun Dot Com chính thức hoạt động từ tháng 8/2006, thời điểm T.O.P bắt đầu sự nghiệp cùng BIGBANG. Trong suốt hai thập kỷ, trang đã ghi lại những cột mốc quan trọng, cập nhật hoạt động và trở thành một trong những cộng đồng người hâm mộ gắn bó lâu năm với nam ca sĩ.

Tuy nhiên, vào tháng 10 vừa qua, đội ngũ quản lý bất ngờ tuyên bố ngừng hoạt động. Nguyên nhân được đưa ra là những bất đồng liên quan đến việc thiếu giao tiếp và trách nhiệm trong quá trình làm việc giữa phía T.O.P, công ty quản lý Topspot Pictures và cộng đồng người hâm mộ.

Sau khi sự việc gây chú ý, T.O.P đã lên tiếng gửi lời xin lỗi đến những người đã dành nhiều năm ủng hộ mình. Nam ca sĩ bày tỏ: "Tôi muốn gửi tấm lòng chân thành đến đội ngũ quản lý Choi Seung Hyun Dot Com, những người đã đồng hành cùng tôi suốt 20 năm. Trong nhiều hoàn cảnh, tôi nghĩ mình cần thận trọng với từng lời nói, vì vậy đã mất khá nhiều thời gian mới có thể bày tỏ cảm xúc".

Cựu thành viên BIGBANG cũng thừa nhận đội ngũ quản lý trang là những người đã dành cho anh tình yêu thương bền bỉ và trở thành chỗ dựa tinh thần quan trọng trong suốt chặng đường hoạt động nghệ thuật. Lời xin lỗi của T.O.P cuối cùng đã góp phần thay đổi quyết định của cộng đồng người hâm mộ lâu năm.

Lời xin lỗi của T.O.P cuối cùng đã góp phần thay đổi quyết định của cộng đồng người hâm mộ lâu năm.

Việc Choi Seung Hyun Dot Com tiếp tục hoạt động đánh dấu một diễn biến tích cực trong mối quan hệ giữa nam ca sĩ và những người đã đồng hành cùng anh từ những ngày đầu sự nghiệp.