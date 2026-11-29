Ông Phạm Quang Việt (sinh năm 1990) hiện là Giám đốc điều hành CLB Ninh Bình

Cụ thể, VFF đã có văn bản đề nghị CLB Ninh Bình tạo điều kiện để một người của đội bóng này tham gia bộ phận điều hành VFF. Cụ thể, Giám đốc điều hành CLB Ninh Bình Phạm Quang Việt có thể được bổ sung vị trí Phó Tổng thư ký VFF.

Thông tin của Tiền Phong cho biết Thường trực VFF hôm Thứ Hai, 21/11 đã họp và thông qua chủ trương trên với mục tiêu tăng cường nhân sự quản lý, nâng cao hiệu quả công tác điều hành.

Ông Phạm Quang Việt từng được biết đến là gương mặt quen thuộc của Đài truyền hình Việt Nam (VTV). Chia tay VTV, ông Phạm Quang Việt chuyển qua công tác tại ngân hàng Lộc Phát (LPB), thương hiệu gắn liền với ông bầu Nguyễn Đức Thuỵ và hiện đảm nhiệm vị trí Giám đốc điều hành CLB Ninh Bình.

Tại đại hội VFF nhiệm kỳ 10 dự kiến diễn ra tháng 1/2027, bầu Thuỵ được giới thiệu tranh cử 2 vị trí Chủ tịch và Phó chủ tịch phụ trách tài chính.

Liên quan đại hội VFF nhiệm kỳ 10, Cục Thể dục Thể thao Việt Nam vừa qua đã có văn bản kiến nghị Bộ VHTTDL xem xét giới thiệu ông Trần Quốc Tuấn, Chủ tịch VFF nhiệm kỳ 9 tiếp tục ra tranh cử để đảm bảo công tác quản lý nhà nước, phát huy các kinh nghiệm điều hành bóng đá.

Bóng đá Việt Nam trải qua giai đoạn thành công, đạt được nhiều thành tích tốt nhất trong lịch sử dưới nhiệm kỳ 9 trên nhiều lĩnh vực. Kết quả được đánh giá là điểm tựa cho các gương mặt lãnh đạo cũ như Chủ tịch Trần Quốc Tuấn, các Phó chủ tịch Trần Anh Tú, Nguyễn Xuân Vũ...ghi điểm trong mắt các tổ chức thành viên.