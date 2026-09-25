Đông Tây Land (DTR): Lên sàn UPCoM với giá 10.500 đồng, lộ trình tiến thẳng HOSE

Giao dịch trên thị trường UPCoM và lộ trình chuyển sàn quý IV/2026

Ngày 25/9, thị trường chứng khoán tiếp nhận thêm 80 triệu cổ phiếu DTR của Công ty Cổ phần Đông Tây Land chính thức giao dịch trên hệ thống UPCoM. Với mức giá tham chiếu trong phiên chào sàn đạt 10.500 đồng mỗi cổ phiếu, sự kiện này thu hút sự quan tâm của giới đầu tư. Theo kế hoạch phát triển đã được hội đồng quản trị thông qua, công ty sẽ tiếp tục hoàn thiện các thủ tục pháp lý cần thiết để chuyển sang niêm yết chính thức trên Sở Giao dịch Chứng khoán TPHCM (HOSE) vào quý IV/2026.

Chia sẻ tại sự kiện chào sàn, ông Nguyễn Thái Bình là Chủ tịch Hội đồng quản trị công ty nhấn mạnh việc đưa cổ phiếu lên giao dịch trên UPCoM là một cột mốc quan trọng trong lịch sử hoạt động. Đưa doanh nghiệp trở thành công ty đại chúng đồng nghĩa với việc đặt ra trách nhiệm lớn lao hơn cho ban điều hành và toàn bộ đội ngũ nhân sự. Bắt đầu từ thời điểm này, công ty phải tuân thủ nghiêm ngặt các chuẩn mực về quản trị, nâng cao tính minh bạch, đảm bảo hiệu quả kinh doanh và gia tăng trách nhiệm bảo vệ quyền lợi cho các cổ đông.

Việc gia nhập thị trường chứng khoán tạo thêm nền tảng vững chắc để công ty tăng cường kỷ luật tài chính và chuẩn hóa hệ thống quản trị. Qua đó, doanh nghiệp mở rộng khả năng tiếp cận các nguồn vốn quy mô lớn phục vụ kế hoạch phát triển dài hạn. Ban lãnh đạo khẳng định yêu cầu minh bạch hóa thông tin không chỉ là việc tuân thủ quy định pháp luật mà đã trở thành một nguyên tắc cốt lõi trong kỷ luật vận hành hàng ngày của tổ chức.

Hệ sinh thái ba trụ cột và kết quả lợi nhuận bán niên bứt phá

Hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp hiện được định hướng phát triển dựa trên ba trụ cột chính bao gồm phân phối bất động sản, đầu tư phát triển dự án và vận hành bất động sản nghỉ dưỡng kết hợp dịch vụ ăn uống. Phân phối bất động sản được xác định là mảng dịch vụ nền tảng giúp công ty tích lũy kinh nghiệm cọ xát thị trường và xây dựng mạng lưới khách hàng sâu rộng. Từ nền tảng phân phối vững chắc, công ty đang từng bước lấn sân sang lĩnh vực đầu tư, phát triển dự án và các dịch vụ liên quan để hoàn thiện hệ sinh thái kinh doanh bất động sản mang tính bổ trợ khép kín.

Về kết quả kinh doanh, số liệu tài chính tính đến hết 6 tháng đầu năm 2026 cho thấy doanh thu thuần của công ty đạt 259 tỷ đồng, ghi nhận mức tăng 30,8% so với cùng kỳ năm 2025. Đáng chú ý, lợi nhuận sau thuế của doanh nghiệp đạt hơn 17 tỷ đồng, đánh dấu sự bứt phá mạnh mẽ so với con số 826 triệu đồng đạt được vào cùng kỳ năm trước. Mức tăng trưởng lợi nhuận này minh chứng cho hiệu quả từ quá trình tái cấu trúc hoạt động kinh doanh và tối ưu hóa chi phí vận hành.

Trên cơ sở kết quả bán niên tích cực, công ty tự tin đặt ra kế hoạch kinh doanh cho cả năm 2026 ở mức cao. Cụ thể, doanh nghiệp đề ra mục tiêu doanh thu thuần đạt 860 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế kỳ vọng đạt 151,6 tỷ đồng. Các chỉ tiêu này lần lượt tương ứng với mức tăng trưởng 54% và 356% so với kết quả thực hiện của năm 2025. Công ty cam kết tiếp tục bám sát định hướng phát triển bền vững để hoàn thành các mục tiêu tài chính và gia tăng giá trị cho nhà đầu tư.