Đông Tây Land: Doanh thu lợi nhuận tăng mạnh, gần 560 tỷ đồng phải thu dài hạn

Lãi 6 tháng hơn 17 tỷ đồng

Theo báo cáo tài chính hợp nhất quý II/2026, CTCP Đông Tây Land (DTR) ghi nhận doanh thu thuần 6 tháng đầu năm đạt hơn 259 tỷ đồng, tăng gần 31% so với cùng kỳ năm trước.Hoạt động môi giới bất động sản tiếp tục đóng vai trò chính trong cơ cấu doanh thu. Thuyết minh báo cáo tài chính cho thấy doanh thu từ dịch vụ môi giới trong nửa đầu năm gần 239,5 tỷ đồng.

Lợi nhuận gộp ghi nhận gần 112 tỷ đồng, hơn gấp đôi cùng kỳ. Biên lợi nhuận gộp theo đó tăng từ khoảng 26% lên hơn 43%.

Ở chiều chi phí, chi phí bán hàng tăng mạnh lên gần 37,9 tỷ đồng, chủ yếu do chi phí dịch vụ mua ngoài và chi phí nhân viên. Chi phí quản lý doanh nghiệp gần 31,9 tỷ đồng, tăng khoảng 18% so với cùng kỳ.

Sau khi trừ các chi phí, Đông Tây Land báo lãi sau thuế hơn 17 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ năm trước chỉ đạt khoảng 827 triệu đồng.

Gần 700 tỷ đồng nằm ở các khoản phải thu

Tại ngày 30/6/2026, tổng tài sản của Đông Tây Land ghi nhận gần 1.397 tỷ đồng, tăng nhẹ so với đầu năm.

Trong đó, tổng các khoản phải thu ngắn và dài hạn ở mức khoảng 694 tỷ đồng, tương đương gần một nửa tổng tài sản.

Cơ cấu các khoản phải thu có sự thay đổi đáng kể so với cuối năm 2025.

Phải thu ngắn hạn giảm từ hơn 311 tỷ đồng xuống còn khoảng 135 tỷ đồng. Ngược lại, phải thu dài hạn tăng từ gần 355 tỷ đồng lên gần 560 tỷ đồng, tương đương tăng khoảng 58%.

Như vậy, phần tăng thêm của phải thu trong kỳ chủ yếu nằm ở nhóm dài hạn.

Cùng thời điểm, tài sản ngắn hạn của doanh nghiệp giảm từ gần 592 tỷ đồng xuống khoảng 418 tỷ đồng. Nợ ngắn hạn ở mức hơn 333 tỷ đồng.

Trong gần 560 tỷ đồng phải thu dài hạn, Đông Tây Land ghi nhận 205 tỷ đồng phải thu CTCP Đông Tây Holding.

Đông Tây Holding là công ty con mà Đông Tây Land sở hữu 98,87% lợi ích và quyền biểu quyết.

Theo thuyết minh báo cáo tài chính, khoản 205 tỷ đồng này phát sinh từ thỏa thuận hợp tác đầu tư theo nghị quyết của Hội đồng quản trị trong năm 2026.

Trước đó, cuối năm 2025, báo cáo hợp nhất của Đông Tây Land ghi nhận khoản phải thu 130,3 tỷ đồng liên quan ông Nguyễn Thái Bình, Chủ tịch HĐQT Đông Tây Land đồng thời là Chủ tịch Đông Tây Holding.

Theo thuyết minh, Đông Tây Holding trước đó nhận khoản vay từ công ty mẹ, sau đó ủy thác cho ông Bình để tìm kiếm, đàm phán và nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất.

Trong 6 tháng đầu năm 2026, hai bên đã thực hiện thanh lý thỏa thuận. Báo cáo cho biết ông Bình hoàn lại toàn bộ khoản tiền ủy thác vào ngày 14/5/2026.

Đến cuối tháng 6, khoản phải thu ông Bình nói trên không còn được ghi nhận, trong khi Đông Tây Land phát sinh khoản hợp tác đầu tư 205 tỷ đồng với Đông Tây Holding.

Ngoài khoản 205 tỷ đồng với Đông Tây Holding, Đông Tây Land còn ghi nhận khoảng 354,8 tỷ đồng phải thu dài hạn từ 5 cá nhân.

Trong đó, ông Nguyễn Thái Bình có số dư lớn nhất với gần 156,9 tỷ đồng.

Ông Võ Đình Đán có khoản phải thu khoảng 103,5 tỷ đồng; ông Phạm Duy Hiếu hơn 63,1 tỷ đồng; ông Phạm Minh Tuấn gần 30,8 tỷ đồng và ông Nguyễn Thái Sơn 500 triệu đồng.

Ông Phạm Duy Hiếu hiện là Thành viên HĐQT Đông Tây Land, trong khi ông Phạm Minh Tuấn là Thành viên Ban kiểm soát. Ông Nguyễn Thái Sơn là người có liên quan đến Chủ tịch HĐQT Nguyễn Thái Bình.

Theo thuyết minh báo cáo tài chính, các khoản trên liên quan đến những thỏa thuận hợp tác đầu tư được Đông Tây Holding ký trong năm 2024.

Các thỏa thuận liên quan đến tài sản hiện có và tài sản hình thành trong tương lai phục vụ hoạt động đầu tư tại các dự án bất động sản.

Số dư 354,8 tỷ đồng không thay đổi so với cuối năm 2025.

Bên cạnh phải thu dài hạn, các khoản phải thu ngắn hạn khác của Đông Tây Land cũng từng có quy mô lớn.

Cuối năm 2024, phải thu ngắn hạn khác trên báo cáo hợp nhất ở mức hơn 302 tỷ đồng. Trong đó, các khoản liên quan Chủ tịch HĐQT và một số cá nhân liên quan chiếm phần lớn.

Đến cuối năm 2025, số dư phải thu ngắn hạn khác giảm còn hơn 173 tỷ đồng và tiếp tục giảm xuống khoảng 47 tỷ đồng vào cuối tháng 6/2026.

Trong năm 2025, báo cáo tài chính ghi nhận nhiều khoản tạm ứng và hoàn ứng với các cá nhân.

Bà Nguyễn Thị Hồng Vân phát sinh tạm ứng hơn 308 tỷ đồng và hoàn ứng hơn 361 tỷ đồng.

Ông Nguyễn Thái Bình hoàn ứng khoảng 69 tỷ đồng. Một số cá nhân khác như ông Trần Văn Hiệp, Đoàn Bảo Luân, Nguyễn Thái Sơn, Nguyễn Hoàng Bảo và Nghiêm Vũ Hải cũng có các khoản hoàn ứng từ hơn 20 tỷ đồng đến 44 tỷ đồng.

Tại ngày 30/6/2026, Đông Tây Land có khoảng 252,5 tỷ đồng tiền và tương đương tiền, gần tương đương mức cuối năm trước.

Tuy nhiên, cơ cấu khoản mục này thay đổi mạnh.

Thuyết minh báo cáo cho thấy tiền mặt tại cuối tháng 6 đạt gần 252 tỷ đồng, trong khi tiền gửi ngân hàng chỉ còn khoảng 613 triệu đồng.

Cuối năm 2025, doanh nghiệp chỉ ghi nhận hơn 3,1 tỷ đồng tiền mặt và gần 247,7 tỷ đồng tiền gửi ngân hàng.

Báo cáo tài chính quý II/2026 không thuyết minh chi tiết nguyên nhân của sự thay đổi trong cơ cấu tiền này.

Tổng dư nợ vay ngắn hạn và dài hạn của Đông Tây Land tại cuối tháng 6 vào khoảng 236,7 tỷ đồng, giảm nhẹ so với hơn 243 tỷ đồng vào cuối năm 2025.

Tổng nợ phải trả đạt khoảng 543,6 tỷ đồng, trong khi vốn chủ sở hữu ở mức hơn 853 tỷ đồng.

Vốn điều lệ của Đông Tây Land hiện ở mức 800 tỷ đồng.

Theo thông tin công bố, ông Nguyễn Thái Bình nắm hơn 58,8 triệu cổ phần, tương đương 73,51% vốn điều lệ.

Toàn bộ lượng cổ phần này được dùng làm tài sản bảo đảm cho khoản vay của Đông Tây Land tại Ngân hàng TMCP Quân đội (MB).

Hai công ty con từng được lưu ý về khả năng hoạt động liên tục

Đông Tây Land hiện sở hữu 98,87% Đông Tây Holding và 98% Công ty TNHH Đầu tư Thương mại Du lịch Kim Sa.

Theo báo cáo tài chính năm 2025, Kim Sa ghi nhận lỗ thuần khoảng 11 tỷ đồng, nâng lỗ lũy kế lên gần 48 tỷ đồng. Nợ ngắn hạn của doanh nghiệp này cao hơn tài sản ngắn hạn khoảng 44,6 tỷ đồng.

Đông Tây Holding cũng ghi nhận khoản lỗ thuần hơn 628 triệu đồng trong năm 2025 và lỗ lũy kế hơn 716 triệu đồng.

Kiểm toán viên từng lưu ý rằng khả năng tiếp tục hoạt động của hai công ty này phụ thuộc vào việc tiếp tục nhận hỗ trợ tài chính từ Đông Tây Land.

Phía Đông Tây Land cho biết đã cam kết tiếp tục hỗ trợ tài chính để các công ty con có nguồn lực thanh toán các nghĩa vụ đến hạn.

Khoản dự phòng tổn thất đầu tư vào công ty con trên báo cáo riêng của Đông Tây Land cũng tăng từ hơn 36 tỷ đồng lên khoảng 47,7 tỷ đồng trong năm 2025 và tiếp tục tăng lên khoảng 58,6 tỷ đồng tại cuối tháng 6/2026.

Mở rộng từ môi giới sang đầu tư và nghỉ dưỡng Theo giới thiệu trên website doanh nghiệp, Đông Tây Land hoạt động trong lĩnh vực phân phối, đầu tư và phát triển bất động sản. Doanh nghiệp xây dựng hệ sinh thái gồm hoạt động môi giới, đầu tư và hospitality. Trong đó, Đông Tây Holding đảm nhiệm mảng đầu tư, còn Công ty Kim Sa gắn với lĩnh vực nghỉ dưỡng, bao gồm dự án Le Palmier Hồ Tràm. Năm 2026, Đông Tây Land cũng tiếp tục mở rộng mạng lưới phân phối. Tháng 5, công ty công bố khai trương đồng loạt 9 chi nhánh tại nhiều địa phương như TP HCM, Đà Nẵng, Nha Trang, Vũng Tàu, Phú Quốc, Quảng Ninh và Quảng Ngãi.