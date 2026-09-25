Đông Tây Land chính thức giao dịch cổ phiếu DTR trên sàn UPCoM

Lễ khai trương giao dịch cổ phiếu DTR tại Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX). Ảnh: DNCC.

Theo Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX), cổ phiếu Công ty CP Đông Tây Land (DTR) đưa vào giao dịch trên thị trường UPCoM từ ngày 25/9/2026.

Đông Tây Land đăng ký giao dịch 80 triệu cổ phiếu, với mệnh giá 10.000 đồng/cổ phiếu, tương ứng giá trị đăng ký giao dịch 800 tỷ đồng. Giá tham chiếu trong ngày giao dịch đầu tiên là 10.500 đồng/cổ phiếu.

Sự kiện trương giao dịch cổ phiếu DTR đánh dấu cột mốc quan trọng trong hành trình phát triển và chuẩn hoá quản trị của Đông Tây Land, mở ra giai đoạn tiếp cận rộng hơn với thị trường vốn và cộng đồng nhà đầu tư.

Phát biểu tại sự kiện, ông Nguyễn Thái Bình, Chủ tịch HĐQT Đông Tây Land cho biết: "Việc cổ phiếu DTR chính thức giao dịch trên UPCoM là sự ghi nhận cho nỗ lực bền bỉ của Đông Tây Land trong suốt chặng đường xây dựng và phát triển".

Đây sẽ là động lực để công ty tiếp tục hoàn thiện năng lực quản trị, nâng cao hiệu quả hoạt động và kiên định theo đuổi chiến lược phát triển dài hạn, bền vững, hướng đến việc gia tăng giá trị cho cổ đông.

Ông Nguyễn Thái Bình, Chủ tịch HĐQT Đông Tây Land chia sẻ tại sự kiện. Ảnh: DNCC.

Đông Tây Land được phát triển với ba trụ cột gồm phân phối bất động sản; đầu tư và phát triển dự án; vận hành bất động sản nghỉ dưỡng và F&B.

Trên hành trình đó, hoạt động phân phối là nền tảng để công ty tích lũy kinh nghiệm trên thị trường, xây dựng đội ngũ, mở rộng mạng lưới khách hàng và thiết lập quan hệ hợp tác với các đối tác, chủ đầu tư.

Việc giao dịch cổ phiếu trên UPCoM được kỳ vọng sẽ tạo thêm nền tảng để doanh nghiệp tăng cường kỷ luật tài chính, mở rộng khả năng tiếp cận nguồn vốn và nâng cao vị thế trên thị trường.

"Với sự kiện này, Đông Tây Land chính thức bước vào một giai đoạn phát triển mới, là một doanh nghiệp đại chúng với những chuẩn mực về quản trị, tính minh bạch, hiệu quả và hoạt động trách nhiệm với cổ đông. Chúng tôi hiểu rằng, sự hiện diện trên thị trường chứng khoán không đơn thuần là một dấu mốc về vốn, mà còn là một lời cam kết về kỷ luật, về năng lực thực thi, về sự nhất quán trong định hướng phát triển trong dài hạn", ông Bình nhấn mạnh.

Ông Bình khẳng định, trong giai đoạn mới, Đông Tây Land cam kết tiếp tục hoàn thiện hệ thống quản trị doanh nghiệp, thực hiện nghiêm túc nghĩa vụ công bố thông tin, nâng cao chất lượng quan hệ nhà đầu tư, đồng thời không ngừng củng cố năng lực vận hành và hiệu quả kinh doanh.

"Chúng tôi lấy sự minh bạch làm nguyên tắc, lấy hiệu quả làm thước đo và lấy niềm tin của cổ đông, của khách hàng, của đối tác làm động lực để phát triển trên thị trường.

Với tinh thần: "Trách nhiệm - Trọn chữ tín - Trọn niềm tin", chúng tôi sẽ tiếp tục kiên định với các định hướng phát triển bền vững, trân trọng từng niềm tin của cổ đông, của các nhà đầu tư và đối tác đã dành cho công ty, và nỗ lực xây dựng Đông Tây Land ngày càng phát triển", ông Bình nhấn mạnh.

Chia sẻ tại sự kiện, ông Đỗ Văn Tâm, Phó tổng giám đốc HNX nhấn mạnh, việc đăng ký giao dịch cổ phiếu DTR là một cột mốc quan trọng, đánh dấu chặng đường phát triển mới của doanh nghiệp.

Việc trở thành công ty đại chúng, niêm yết và giao dịch cổ phiếu trên sàn chứng khoán cũng giúp công ty thực hiện công khai, minh bạch hóa trong quản trị, tạo điều kiện cho cổ đông và các nhà đầu tư thực hiện tốt các quyền và nghĩa vụ của mình, đồng thời góp phần cho sự phát triển bền vững của doanh nghiệp.

Đối với các nhà đầu tư, sự kiện cũng mở ra cơ hội đồng hành cùng Đông Tây Land trong giai đoạn phát triển mới. Với mã chứng khoán DTR, doanh nghiệp hướng tới việc xây dựng hình ảnh một công ty đại chúng vận hành minh bạch, chú trọng hiệu quả và lấy uy tín làm nền tảng cho tăng trưởng dài hạn.