Đóng tàu Hạ Long hướng tới thị trường quốc tế

Mở rộng hợp tác, kết nối thị trường toàn cầu

Trao đổi với phóng viên Báo Xây dựng, ông Nguyễn Văn Mạnh, Tổng giám đốc Công ty TNHH MTV Đóng tàu Hạ Long cho biết, hiện Công ty đang duy trì quan hệ hợp tác với các đối tác quốc tế như Tập đoàn Damen (Hà Lan) và Công ty Scenic Tours (Australia). Các lĩnh vực hợp tác trọng tâm tập trung vào đóng mới tàu chuyên dụng, tàu dịch vụ điện gió, tàu du lịch cao cấp và tàu hàng xuất khẩu.

Đầu năm 2026 đến nay, Công ty đã hoàn thành, bàn giao 3 sản phẩm, gồm 1 tàu hàng 45.000 tấn và 2 tàu dịch vụ điện gió CSOV 8720.

Theo ông Mạnh, năm 2025 ghi nhận khối lượng sản xuất đáng chú ý của Công ty với nhiều chủng loại tàu được triển khai thi công. Cụ thể, nhà máy thực hiện 2 tàu hàng 45.000 tấn, 6 tàu dịch vụ điện gió CSOV 8720, 3 tàu dịch vụ điện gió CSOV 9020 và 2 tàu du lịch dài 120m.

Đầu năm 2026 đến nay, Công ty đã hoàn thành, bàn giao 3 sản phẩm, gồm 1 tàu hàng 45.000 tấn và 2 tàu dịch vụ điện gió CSOV 8720. Ở lĩnh vực sửa chữa, doanh nghiệp đã hoàn thành và bàn giao 20 lượt tàu, góp phần duy trì hoạt động sản xuất, kinh doanh và phát huy năng lực khai thác cơ sở vật chất hiện có.

Những kết quả trên cho thấy kinh nghiệm và khả năng tổ chức sản xuất của Đóng tàu Hạ Long đối với nhiều dòng sản phẩm, từ tàu hàng đến tàu dịch vụ chuyên dụng và tàu du lịch.

Đặc biệt, việc tham gia thi công các dòng tàu dịch vụ điện gió cho thấy doanh nghiệp đang từng bước tiếp cận những phân khúc có yêu cầu kỹ thuật cao, mở ra cơ hội nâng cao giá trị sản phẩm và mở rộng thị trường xuất khẩu.

Đối với khách hàng quốc tế, chất lượng sản phẩm, trình độ tay nghề người lao động, độ chính xác trong gia công, lắp ráp và chất lượng các mối hàn là những yêu cầu hàng đầu, ảnh hưởng trực tiếp đến độ an toàn, độ bền và tuổi thọ khai thác của con tàu.

Ông Nguyễn Văn Mạnh nhấn mạnh: "Để đáp ứng yêu cầu của khách hàng quốc tế, Công ty luôn chú trọng phát huy năng lực của đội ngũ công nhân kỹ thuật giàu kinh nghiệm, đồng thời kiểm soát chặt chẽ chất lượng trong từng công đoạn, từ sơ chế, gia công, lắp ráp đến hoàn thiện sản phẩm.

Sự am hiểu kỹ thuật, tay nghề vững vàng và tinh thần trách nhiệm của người lao động chính là nền tảng để Đóng tàu Hạ Long đáp ứng yêu cầu của các chủ tàu".

Theo lãnh đạo Công ty, chất lượng sản phẩm và uy tín trong hợp tác không chỉ là yếu tố quyết định khả năng duy trì các đơn hàng hiện có mà còn tạo cơ sở để doanh nghiệp tiếp cận những khách hàng mới, từng bước mở rộng mạng lưới đối tác quốc tế.

Nâng cao năng lực cạnh tranh từ công nghệ và nguồn nhân lực

Để đáp ứng các tiêu chuẩn ngày càng cao của thị trường quốc tế, Công ty Đóng tàu Hạ Long xác định đổi mới công nghệ và phát triển nguồn nhân lực là hai trụ cột quan trọng trong chiến lược nâng cao năng lực cạnh tranh.

Bên cạnh tàu hàng, Đóng tàu Hạ Long còn gây tiếng vang lớn khi bước chân vào lĩnh vực đóng tàu du lịch cao cấp và siêu du thuyền – phân khúc đòi hỏi tiêu chuẩn thẩm mỹ, độ an toàn và tiện nghi nội thất khắt khe bậc nhất.

Những năm gần đây, Công ty đã chú trọng đầu tư, đổi mới máy móc, thiết bị phục vụ sản xuất như máy cắt CNC laser, máy ép thủy lực, máy uốn ống, thiết bị hàn tự động, bán tự động cùng hệ thống phun sơn, làm sạch và sơ chế tôn.

Việc đưa các thiết bị hiện đại vào sản xuất góp phần nâng cao độ chính xác trong gia công, cải thiện chất lượng sản phẩm và giảm sự phụ thuộc vào các công đoạn thủ công.

Chia sẻ về hiệu quả ứng dụng công nghệ tại phân xưởng, ông Đỗ Quang Tuấn, Quản đốc Phân xưởng Lắp ráp tổng đoạn cho biết: "Việc ứng dụng máy cắt CNC laser thay thế công nghệ cắt CNC plasma trước đây đã giúp năng suất cắt tăng khoảng 2-3 lần. Các chi tiết sau gia công có độ chính xác cao, đường cắt sắc nét hơn, giảm đáng kể công đoạn mài và chỉnh sửa thủ công".

Không chỉ nâng cao hiệu quả gia công, việc ứng dụng thiết bị hiện đại còn góp phần cải thiện tiến độ thi công và chất lượng sản phẩm ở các công đoạn tiếp theo.

Ông Cao Ngọc Đức, Quản đốc Phân xưởng Đấu đà hoàn thiện cho biết, các thiết bị hàn tự động, bán tự động được đưa vào vận hành đã hỗ trợ đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện block, giải phóng bệ đà và rút ngắn thời gian thi công, hoàn thiện sản phẩm.

"Việc ứng dụng các thiết bị hàn tự động, bán tự động giúp nâng cao hiệu quả thi công, giảm sức lao động thủ công và tối ưu hóa việc sử dụng nhân lực, thiết bị. Đây là yếu tố quan trọng góp phần bảo đảm tiến độ và nâng cao chất lượng sản phẩm khi thực hiện các đơn hàng", ông Đức chia sẻ.

Song song với đầu tư công nghệ, Công ty chú trọng xây dựng và duy trì hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015; thực hiện các quy trình kiểm tra, giám sát và nghiệm thu theo yêu cầu của chủ tàu và các tổ chức đăng kiểm quốc tế như DNV, Lloyd's Register (LR), Bureau Veritas (BV), ClassNK (NK) và Đăng kiểm Việt Nam.

Việc tuân thủ các tiêu chuẩn quản lý, quy trình kỹ thuật và kiểm định là cơ sở để bảo đảm chất lượng sản phẩm, đáp ứng yêu cầu của từng dự án, đồng thời nâng cao khả năng tham gia các đơn hàng đóng tàu xuất khẩu.

Cùng với đó, công tác đào tạo và nâng cao tay nghề cho đội ngũ kỹ sư, công nhân kỹ thuật được triển khai thường xuyên. Công ty chú trọng đào tạo người lao động làm chủ thiết bị, công nghệ mới; hướng dẫn sử dụng các phần mềm chuyên dụng trong thiết kế và sản xuất đóng tàu trên nền tảng 2D, 3D. Đối với lao động mới, việc đào tạo được thực hiện trực tiếp tại phân xưởng thông qua sự hướng dẫn của đội ngũ thợ bậc cao, giàu kinh nghiệm.

Tuy nhiên, theo ông Nguyễn Văn Mạnh, hoạt động sản xuất của Công ty vẫn đối mặt với một số khó khăn, nhất là nguồn nhân lực chuyên sâu trong lĩnh vực cơ khí đóng tàu và nguồn vốn đầu tư đổi mới đồng bộ thiết bị.

Đặc thù ngành đóng tàu có nhiều công việc nặng nhọc, độc hại, trong khi nguồn lao động được đào tạo bài bản về hàn, lắp ráp và gia công cơ khí tàu thủy còn hạn chế. Vì vậy, doanh nghiệp phải chú trọng đào tạo tại chỗ, kết hợp giữa lý thuyết và thực hành để từng bước bổ sung lực lượng lao động có tay nghề.

Đặc biệt, để tiếp nhận những đơn hàng quốc tế có giá trị cao, yêu cầu kỹ thuật phức tạp, Công ty cần tiếp tục nâng cao trình độ đội ngũ thợ hàn, phát triển lực lượng có chứng chỉ được các tổ chức đăng kiểm quốc tế công nhận, đủ khả năng thực hiện các phương pháp hàn chuyên sâu và những vị trí thi công khó.

Bên cạnh vấn đề nhân lực, việc đầu tư máy móc, thiết bị và dây chuyền sản xuất hiện đại đòi hỏi nguồn vốn lớn. Trong khi đó, một số thiết bị đã qua nhiều năm sử dụng, thường xuyên cần sửa chữa, bảo dưỡng, ảnh hưởng đến khả năng chủ động tổ chức sản xuất và tối ưu hóa chi phí.

Hướng tới tăng trưởng bền vững, mở rộng thị trường quốc tế

Bước vào giai đoạn 2026-2030, Đóng tàu Hạ Long đặt mục tiêu phấn đấu tăng trưởng doanh thu bình quân từ 10-12%/năm, đồng thời xây dựng nguồn đơn hàng quốc tế ổn định, có giá trị cao và phù hợp với năng lực sản xuất.

Về chiến lược thị trường, Công ty tiếp tục củng cố quan hệ hợp tác với các đối tác truyền thống như Damen, Scenic Tours; đồng thời nghiên cứu, tìm kiếm cơ hội mở rộng hợp tác tại châu Âu, Australia và một số quốc gia châu Á.

Bước vào giai đoạn 2026-2030, Đóng tàu Hạ Long đặt mục tiêu phấn đấu tăng trưởng doanh thu bình quân từ 10-12%/năm, đồng thời xây dựng nguồn đơn hàng quốc tế ổn định, có giá trị cao và phù hợp với năng lực sản xuất.

Trong định hướng phát triển sản phẩm, doanh nghiệp tập trung vào những phân khúc có tiềm năng và giá trị gia tăng cao như tàu dịch vụ điện gió, tàu hút bùn, tàu hàng và tàu khách du lịch cao cấp.

Đây là những dòng tàu đòi hỏi yêu cầu cao về công nghệ, chất lượng, tính đồng bộ và năng lực tổ chức thi công, tạo điều kiện để doanh nghiệp phát huy kinh nghiệm, nâng cao trình độ sản xuất và khả năng cạnh tranh.

Cùng với mở rộng thị trường, Công ty định hướng đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số trong quản lý, điều hành và tổ chức sản xuất. Việc sử dụng các phần mềm thiết kế chuyên dụng trên nền tảng 2D, 3D, quản lý dữ liệu kỹ thuật và kiểm soát tiến độ từng công đoạn sẽ góp phần nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn lực, tiết giảm chi phí và rút ngắn thời gian thi công.

Yêu cầu phát triển xanh cũng được doanh nghiệp quan tâm thông qua định hướng tăng cường kiểm soát chất thải, bụi, khí thải, nước thải; nâng cao hiệu quả sử dụng vật tư, năng lượng và tuân thủ các quy định về bảo vệ môi trường. Đây là những yếu tố ngày càng quan trọng đối với các doanh nghiệp muốn tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng hàng hải quốc tế.

Bên cạnh nỗ lực nội tại, Công ty mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm, hỗ trợ của Nhà nước và các cơ quan quản lý về cơ chế tín dụng ưu đãi trung và dài hạn, tạo điều kiện đầu tư đổi mới máy móc, thiết bị và hiện đại hóa dây chuyền sản xuất.

Đồng thời, doanh nghiệp kỳ vọng có thêm các chương trình đào tạo nghề chuyên sâu, hỗ trợ nâng cao tay nghề và cấp chứng chỉ quốc tế cho đội ngũ công nhân kỹ thuật; tăng cường kết nối với doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ trong nước và thúc đẩy các hoạt động xúc tiến thương mại, kết nối với chủ tàu, nhà thầu và đối tác quốc tế.

Theo lãnh đạo Công ty, để chuyển từ việc thực hiện các đơn hàng riêng lẻ sang phát triển thị trường quốc tế ổn định, doanh nghiệp cần kết hợp đồng bộ ba yếu tố: nguồn đơn hàng lâu dài, năng lực sản xuất đáp ứng tiêu chuẩn quốc tế và đội ngũ nhân lực có tay nghề cao. Trong đó, chất lượng sản phẩm, khả năng bảo đảm tiến độ và uy tín trong hợp tác là những yếu tố quyết định niềm tin của khách hàng.

"Phát huy truyền thống 50 năm xây dựng và phát triển, Đóng tàu Hạ Long quyết tâm giữ vững uy tín về chất lượng, không ngừng nâng cao năng lực cạnh tranh, mở rộng hợp tác quốc tế và từng bước đưa thương hiệu đóng tàu Việt Nam vươn xa hơn trên bản đồ hàng hải thế giới", ông Nguyễn Văn Mạnh nhấn mạnh.

Với nền tảng kinh nghiệm sản xuất, đội ngũ lao động kỹ thuật và định hướng đầu tư đổi mới công nghệ, Đóng tàu Hạ Long đang từng bước tạo dựng những điều kiện cần thiết để nâng cao vị thế trên thị trường.

Hành trình vươn ra thị trường quốc tế không chỉ đòi hỏi những con tàu đạt tiêu chuẩn cao mà còn cần chiến lược phát triển dài hạn, khả năng thích ứng công nghệ và uy tín được khẳng định qua từng sản phẩm.