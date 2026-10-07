Đồng Tâm quyết tâm hoàn thành các chỉ tiêu năm 2026

Đồng chí Trần Quang Minh, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh uỷ dự, chỉ đạo Hội nghị BCH Đảng bộ xã Đồng Tâm.

Trong 9 tháng năm 2026, kinh tế xã Đồng Tâm tiếp tục duy trì đà tăng trưởng; các chỉ tiêu chủ yếu về sản xuất nông, lâm nghiệp đạt và vượt kế hoạch. Đặc biệt, thu ngân sách đạt trên 235% dự toán năm. Công tác phòng, chống thiên tai, dịch bệnh được chủ động triển khai; lĩnh vực văn hóa - xã hội có nhiều chuyển biến; việc sắp xếp trường học, sáp nhập 11 thôn nhận được sự đồng thuận của nhân dân. Cải cách hành chính, chuyển đổi số và Đề án 06 có nhiều tiến bộ, tỷ lệ hồ sơ giải quyết trước và đúng hạn duy trì ở mức cao. Quốc phòng, an ninh được giữ vững, hoàn thành 100% chỉ tiêu tuyển quân.

Tại hội nghị, các đại biểu tập trung thảo luận, làm rõ những khó khăn, vướng mắc trong thực hiện nhiệm vụ, nhất là công tác quản lý đất đai, giải quyết đơn thư, tái đàn gia súc, gia cầm sau dịch bệnh, giải ngân vốn đầu tư công, giảm nghèo và nâng cao tỷ lệ sử dụng dịch vụ công trực tuyến. Trên cơ sở đó, thống nhất các giải pháp, nhiệm vụ trọng tâm, phân công rõ trách nhiệm, tập trung tháo gỡ những điểm nghẽn, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2026.

Đồng chí Trần Quang Minh, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh uỷ thăm diện tích trồng thử nghiệm giống lúa ST25 tại xã Đồng Tâm.

Phát biểu tại hội nghị, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Trần Quang Minh biểu dương những kết quả xã Đồng Tâm đạt được trong 9 tháng năm 2026. Đồng chí đề nghị Đảng bộ xã tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, rà soát cụ thể từng chỉ tiêu, xác định rõ nhiệm vụ còn khó khăn để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện. Trong đó, chú trọng giải quyết những vấn đề trực tiếp liên quan đến đời sống Nhân dân, đẩy nhanh tiến độ các công trình, giải ngân vốn đầu tư công, thực hiện hiệu quả công tác giảm nghèo; đồng thời tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, nâng cao trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, công chức, phấn đấu hoàn thành các mục tiêu năm 2026.

Đồng chí Trần Quang Minh, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh uỷ kiểm tra tiến độ thi công trục đường trung tâm xã.

Dịp này, đồng chí Trần Quang Minh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã thăm diện tích trồng thử nghiệm giống lúa ST25; kiểm tra tiến độ thi công trục đường trung tâm xã và công trình Hội trường UBND xã. Qua kiểm tra, đồng chí đề nghị địa phương tiếp tục theo dõi, đánh giá hiệu quả mô hình sản xuất, đồng thời đôn đốc các đơn vị thi công bảo đảm tiến độ, chất lượng các công trình, đáp ứng yêu cầu phát triển của địa phương.