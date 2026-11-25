Khoảng giữa trưa 21/11/2026, người dân và người qua đường tại thành phố Rize, đông bắc Thổ Nhĩ Kỳ, phát hiện nước suối Değirmendere bất ngờ chuyển sang màu đỏ rực. Nhiều người dùng điện thoại ghi lại cảnh tượng bất thường. Những đoạn video nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội, thu hút sự chú ý và khiến người dân địa phương lo lắng.

Sau khi nhận phản ánh, các đội thực thi thuộc Chính quyền thành phố Rize phối hợp với quan chức Sở Môi trường, Đô thị hóa và Biến đổi Khí hậu cấp tỉnh đến kiểm tra. Nhà chức trách tìm kiếm nguồn phát sinh hiện tượng đổi màu, rà soát các địa điểm có khả năng liên quan đến việc xả nước thải vào suối.

Nước suối Değirmendere bất ngờ chuyển sang màu đỏ rực.

Trong quá trình kiểm tra, lực lượng chức năng dùng thiết bị bay không người lái để hỗ trợ xác định nguồn xả thải. Qua đó, họ phát hiện một cơ sở bị nghi đưa nước thải xuống suối mà không có biện pháp kiểm soát phù hợp. Theo nguồn tin địa phương, địa điểm này là một nhà máy chè tư nhân. Tuy nhiên, nguyên nhân chính xác khiến dòng nước đổi màu vẫn chưa được xác nhận.

Liên quan sự việc, khoản phạt hành chính 839.122 lira Thổ Nhĩ Kỳ, tương đương hơn 400 triệu đồng, đã được áp dụng theo Luật Môi trường. Các quan chức đồng thời thu thập mẫu nước để xét nghiệm tại phòng thí nghiệm, nhằm xác định chất gây ra màu đỏ. Những hình phạt bổ sung có thể được đưa ra tùy thuộc kết quả phân tích.

Dù dòng nước trông đỏ như máu, chưa có bằng chứng cho thấy nó chứa máu. Nhà chức trách đang xử lý đây là trường hợp nghi ô nhiễm môi trường, thay vì đưa ra kết luận chỉ từ màu sắc quan sát được. Nước thải công nghiệp có thể chứa hạt lơ lửng, chất hữu cơ và nhiều chất khác làm biến đổi cả màu sắc lẫn thành phần hóa học của nước. Dù vậy, chất gây ra hiện tượng lần này vẫn chưa được xác định.

Suối Değirmendere chảy qua trung tâm thành phố Rize trước khi đổ ra Biển Đen. Sự cố cũng khiến một số người đặt câu hỏi về lịch sử của dòng chảy. Theo thông tin được công bố, đây chỉ là một con suối, không phải sông cổ đại và không có bằng chứng về tính chất lịch sử của tuyến thủy lộ. Việc xác định nguyên nhân nước chuyển màu đỏ vẫn phụ thuộc vào kết quả điều tra và xét nghiệm.