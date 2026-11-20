Trường Tiểu học Lê Thế Long đã và đang được đầu tư xây dựng khang trang, xanh, sạch, đẹp, an toàn và thân thiện.

Trong hành trình phát triển, tinh thần ham học hỏi vẫn luôn được các thế hệ người dân trên địa bàn phường gìn giữ và phát huy. Từ những lớp học đơn sơ nơi làng quê, những người thầy tận tụy, đến các thế hệ học trò miệt mài đèn sách, tất cả đã góp phần tạo nên truyền thống tôn sư trọng đạo và khát vọng vươn lên bằng tri thức. Ngày nay, truyền thống ấy tiếp tục được kế thừa và phát triển thông qua việc đổi mới giáo dục, khuyến khích học tập suốt đời và tiếp cận tri thức mới.

Các em học sinh Trường Tiểu học Lê Thế Long trong ngày khai giảng năm học mới.

Để phát huy truyền thống hiếu học quý báu đó, phường luôn quan tâm chăm lo phát triển sự nghiệp giáo dục và đào tạo, chú trọng đầu tư cơ sở vật chất trường lớp, xây dựng môi trường giáo dục ngày càng khang trang, thân thiện. Toàn phường hiện có 10 cơ sở giáo dục với đầy đủ các cấp học, đáp ứng nhu cầu học tập của con em Nhân dân trên địa bàn.

Trong các năm học, với sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền địa phương, cùng tinh thần trách nhiệm của đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên và sự nỗ lực của học sinh, ngành giáo dục của phường đã đạt được nhiều kết quả nổi bật, đặc biệt trong các kỳ thi, hội thi và cuộc thi cấp tỉnh. Nổi bật nhất là kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp tỉnh năm học 2025-2026, học sinh các trường THCS trên địa bàn phường đã đạt thành tích đáng tự hào với 32/37 học sinh dự thi đoạt giải, đạt tỷ lệ 86,5%...

Những thành tích đó không chỉ là niềm tự hào của ngành giáo dục mà còn là sự tiếp nối, phát huy truyền thống hiếu học của quê hương Đông Sơn, tạo nền tảng và động lực quan trọng để ngành giáo dục của phường tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, hướng tới sự phát triển ổn định, bền vững trong những năm học tiếp theo.

Các cô giáo Trường Tiểu học Lê Thế Long trong ngày kỷ niệm.

Một trong những điểm sáng trong ngành giáo dục của phường Đông Sơn là trường Tiểu học Lê Thế Long. Trường được sáp nhập từ Trường Tiểu học Lê Thế Long, Trường Tiểu học Đông Ninh và Trường Tiểu học Đông Tân.

Sau sáp nhập, nhà trường có 1 điểm trường chính ở tổ dân phố Rừng Thông, phường Đông Sơn, 2 phân hiệu ở tổ dân phố Phù Lưu và tổ dân phố Hữu Bộc, với tổng số 54 lớp, 1.939 học sinh.

Trong quá trình xây dựng và phát triển, bên cạnh những kết quả đạt được trong công tác dạy và học, nhà trường cũng gặp một số khó khăn về cơ sở vật chất. Do nhu cầu học tập và quy mô giáo dục ngày càng tăng, việc bảo đảm đầy đủ phòng học, phòng chức năng, các trang thiết bị phục vụ dạy học chưa đáp ứng được nhu cầu. Đặc biệt, khu vực bếp ăn, nhà ăn bán trú cần được đầu tư đồng bộ để đáp ứng nhu cầu chăm sóc học sinh.

Được sự quan tâm của lãnh đạo tỉnh và chính quyền địa phương, nhà trường được đầu tư kinh phí xây mới khu phòng học 4 tầng, năm học 2026-2027 đã đi vào hoạt động. Khu nhà bán trú cũng cơ bản hoàn thành, dự kiến đầu tháng 12/2026 đi vào hoạt động. Đây là nền tảng quan trọng để xây dựng môi trường giáo dục khang trang, xanh, sạch, đẹp, an toàn và thân thiện, tạo điều kiện thuận lợi cho các em học sinh học tập, rèn luyện và phát triển toàn diện.

Cùng với việc đầu tư cơ sở vật chất, nhà trường luôn chú trọng nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, lấy học sinh làm trung tâm, kết hợp giữa dạy học kiến thức với giáo dục đạo đức, kỹ năng sống và phát triển năng lực, phẩm chất cho học sinh. Đồng thời, chú trọng đổi mới phương pháp giảng dạy, ứng dụng công nghệ thông tin, thực hiện Chương trình Giáo dục phổ thông 2018 và tổ chức các hoạt động trải nghiệm nhằm phát huy tính chủ động, sáng tạo của học sinh.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Phong thăm khu ngủ bán trú của các em học sinh Trường Tiểu học Lê Thế Long.

Ghi nhận những nỗ lực và đóng góp của tập thể cán bộ, giáo viên Trường Tiểu học Lê Thế Long trong sự nghiệp giáo dục, nhân dịp Ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11), đồng chí Nguyễn Hồng Phong, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đã đến động viên và tri ân các thầy, cô giáo trong trường.

Đồng chí khẳng định: Việc quan tâm đầu tư cơ sở vật chất, xây dựng trường lớp ngày càng khang trang, đồng bộ không chỉ góp phần nâng cao chất lượng dạy và học mà còn tạo điều kiện thuận lợi để học sinh được ăn, nghỉ, học bán trú và tham gia các hoạt động sinh hoạt trong môi trường đầy đủ, an toàn. Đồng thời, cũng tạo sự yên tâm, tin tưởng cho các bậc phụ huynh khi gửi gắm con em mình tại trường. Từ đó, góp phần tăng cường sự phối hợp giữa gia đình và nhà trường trong công tác chăm sóc, giáo dục học sinh.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Phong tặng hoa chúc mừng Trường Tiểu học Lê Thế Long nhân ngày Nhà giáo Việt Nam.

Đồng chí mong muốn, các thầy, cô giáo tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, lòng yêu nghề, tận tụy với sự nghiệp trồng người; không ngừng đổi mới phương pháp giảng dạy, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, đoàn kết, nỗ lực vượt qua khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Đồng thời, tiếp tục quan tâm chăm lo, giáo dục học sinh, xây dựng môi trường học tập thân thiện, an toàn, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện của nhà trường.