Đông Sơn Holdings nộp hồ sơ niêm yết 35 triệu cổ phiếu lên HOSE

Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM (HOSE) ngày 25/9 thông báo về việc nhận hồ sơ đăng ký niêm yết của CTCP Đông Sơn Holdings (mã: DSH).

Theo đó, HOSE đã nhận hồ sơ đăng ký niêm yết của Đông Sơn Holdings vào ngày 23/9/2026. Doanh nghiệp đăng ký niêm yết 35 triệu cổ phiếu, tương ứng vốn điều lệ 350 tỷ đồng. Đơn vị tư vấn đăng ký niêm yết là CTCP Chứng khoán Asean.

Động thái đăng ký niêm yết diễn ra trong bối cảnh kết quả kinh doanh của Đông Sơn Holdings tăng mạnh trong nửa đầu năm nay.

Cụ thể, Đông Sơn Holdings ghi nhận 477,3 tỷ đồng doanh thu thuần trong 6 tháng đầu năm, tăng 316% so với cùng kỳ năm trước.

Lợi nhuận gộp đạt 201,5 tỷ đồng, tăng hơn 190,8 tỷ đồng, tương ứng gấp gần 19 lần cùng kỳ. Trong khi đó, chi phí tài chính tăng mạnh lên 73,6 tỷ đồng, so với 3,9 tỷ đồng cùng kỳ.

Sau khi trừ các chi phí, lợi nhuận sau thuế hợp nhất đạt gần 109 tỷ đồng, tăng 81,1 tỷ đồng, tương ứng tăng 291,6% so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế thuộc về cổ đông công ty mẹ đạt 61,3 tỷ đồng, tăng 120,2%.

Theo giải trình của doanh nghiệp, nguyên nhân chủ yếu khiến doanh thu và lợi nhuận biến động mạnh là thay đổi phạm vi hợp nhất.

Cụ thể, trong năm 2026, CTCP BOT Hà Nội - Bắc Giang trở thành công ty con của Đông Sơn Holdings và được hợp nhất vào báo cáo tài chính. Trong khi đó, tại cùng kỳ năm 2025, khoản đầu tư vào doanh nghiệp này mới được ghi nhận là khoản đầu tư vào công ty liên kết.

Doanh thu và kết quả hoạt động kinh doanh của BOT Hà Nội - Bắc Giang được đưa vào báo cáo tài chính hợp nhất của Đông Sơn Holdings trong kỳ, qua đó tác động đáng kể đến các chỉ tiêu kinh doanh.

Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 diễn ra hồi tháng 4, Đông Sơn Holdings đặt mục tiêu tổng doanh thu 1.223 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 202 tỷ đồng. Sau nửa đầu năm, doanh nghiệp đã thực hiện khoảng 53,7% kế hoạch lợi nhuận cả năm.

Tại ngày 30/6, cơ cấu cổ đông của Đông Sơn Holdings gồm bà Nguyễn Thị Minh Huệ, Chủ tịch HĐQT, sở hữu 10% vốn điều lệ; Tổng công ty 319 - Bộ Quốc phòng nắm 4,28%. Phần vốn còn lại 85,72% thuộc về các cổ đông khác.

Đông Sơn Holdings tiền thân là CTCP Đầu tư & Thương mại 319, được thành lập trên cơ sở góp vốn của Tổng công ty 319 - Bộ Quốc phòng, CTCP VINA INVEST và CTCP Thép Châu Âu. Doanh nghiệp sau đó đổi tên thành CTCP Đầu tư Hạ tầng Đông Sơn và hiện mang tên CTCP Đông Sơn Holdings.

Doanh nghiệp hoạt động trong các lĩnh vực chính, gồm thi công & xây lắp, đầu tư BOT, đầu tư nhà ở & đô thị, các dự án năng lượng & khu công nghiệp…

Đông Sơn Holdings cũng định hướng mở rộng sang lĩnh vực đầu tư, phát triển bất động sản, trong đó chú trọng các dự án nhà ở, đặc biệt là nhà ở xã hội.

Dự án BOT Hà Nội – Bắc Giang có tổng mức đầu tư 4.213 tỷ đồng là dự án tiêu biểu mà Đông Sơn Holdings đã đầu tư. (Ảnh: DSH)

Các dự án nổi bật mà Đông Sơn Holdings đã đầu tư gồm các dự án hạ tầng giao thông theo hình thức BOT, với dự án tiêu biểu BOT Hà Nội – Bắc Giang có tổng mức đầu tư 4.213 tỷ đồng; dự án nhà ở xã hội Bãi Viên; cầu Ngọc Hồi; cầu Hồng Hà...

Cổ phiếu DSH chính thức giao dịch trên thị trường UPCOM từ ngày 22/4/2025 với giá tham chiếu trong ngày giao dịch đầu tiên là 18.000 đồng/cổ phiếu.

Đến ngày 27/11/2025, công ty hoàn tất đợt chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu, qua đó nâng vốn điều lệ lên 350 tỷ đồng.

Trên thị trường, cổ phiếu DSH hiện giao dịch quanh mức 12.100 đồng/cổ phiếu. Với 35 triệu cổ phiếu đang lưu hành, vốn hóa thị trường của doanh nghiệp vào khoảng 423,5 tỷ đồng.