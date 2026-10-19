Đông Sơn Holdings (DSH) chào sàn HOSE với định giá 416 tỷ đồng, chốt quyền chia cổ tức tỷ lệ 12%

Chính thức giao dịch trên HOSE và kế hoạch tăng vốn điều lệ

Ngày 26/10 tới đây, Công ty Cổ phần Đông Sơn Holdings (mã chứng khoán: DSH) sẽ chính thức giao dịch phiên đầu tiên tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh. Mức giá tham chiếu trong ngày chào sàn được cơ quan quản lý xác định là 11.900 đồng cho mỗi cổ phiếu. Với mức giá này, giá trị vốn hoá của doanh nghiệp dự kiến đạt 416,5 tỷ đồng trong phiên giao dịch mở màn.

Trước thời điểm chuyển sàn, cổ phiếu DSH có một giai đoạn giao dịch trên hệ thống UPCoM với xu hướng giảm điểm. Tính từ ngày 8/5 đến ngày 15/10, thị giá cổ phiếu này đã giảm 30,7%, lùi từ mốc 17.600 đồng về mức 12.200 đồng một cổ phiếu. Khối lượng giao dịch bình quân trong giai đoạn này chỉ đạt khoảng 89.600 đơn vị mỗi phiên và thị giá liên tục duy trì dưới đường trung bình động 200 ngày.

Sau khi đưa cổ phiếu lên sàn mới, Đông Sơn Holdings sẽ thực hiện chốt danh sách cổ đông vào ngày 29/10 để chi trả cổ tức năm 2025. Phương thức chi trả được thực hiện bằng cổ phiếu với tỷ lệ 100:12. Theo quy định này, cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu sẽ được nhận 12 cổ phiếu mới phát hành. Với 35 triệu cổ phiếu đang lưu hành trên thị trường, ước tính doanh nghiệp sẽ phát hành thêm 4,2 triệu cổ phiếu, qua đó nâng quy mô vốn điều lệ từ 350 tỷ đồng lên 392 tỷ đồng.

Lợi nhuận bán niên bứt phá mạnh và sự thay đổi cơ cấu cổ đông

Về kết quả hoạt động, nửa đầu năm 2026 ghi nhận sự tăng trưởng mạnh mẽ trong các chỉ tiêu tài chính của Đông Sơn Holdings. Doanh nghiệp mang về tổng doanh thu đạt 477,25 tỷ đồng, ghi nhận mức tăng 316,2% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận sau thuế đạt 108,96 tỷ đồng, tăng 291,7%. Hiệu quả kinh doanh cốt lõi cũng có sự cải thiện rõ rệt khi biên lợi nhuận gộp tăng vọt từ mức 9,3% lên 42,2%.

Trong năm tài chính 2026, Đông Sơn Holdings đặt ra chỉ tiêu mang về 1.223,03 tỷ đồng tổng doanh thu và 202,93 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế. Với số lãi ròng 108,96 tỷ đồng thu về sau hai quý đầu năm, doanh nghiệp này đã hoàn thành 53,7% kế hoạch lợi nhuận được đại hội đồng cổ đông giao phó cho cả năm.

Đông Sơn Holdings được thành lập từ năm 2009 với tên gọi ban đầu là Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Đông Sơn. Doanh nghiệp được thành lập bởi ba tổ chức góp vốn bao gồm Tổng công ty 319 trực thuộc Bộ Quốc phòng, Công ty Cổ phần Vina Invest và Công ty Cổ phần Thép Châu Âu. Đến năm 2017, Tổng công ty 319 đã thực hiện thoái vốn, giảm tỷ lệ sở hữu từ 51% xuống còn 15% vốn điều lệ. Cập nhật đến ngày 30/6/2026, cơ cấu cổ đông của công ty có sự thay đổi khi Chủ tịch Hội đồng quản trị Nguyễn Thị Minh Huệ nắm giữ 10% vốn. Tổng công ty 319 hiện sở hữu 4,28% và 85,72% cổ phần còn lại thuộc sở hữu của các nhà đầu tư khác trên thị trường.