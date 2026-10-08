Đồng Sậy – Trẫm Sau: Gần 15 năm chờ hệ thống thoát nước

Theo UBND thành phố Hải Phòng dự báo đến năm 2030, dân số đô thị ước đạt 5,48 triệu người. Với quy mô dân số này, nhu cầu thuê tăng do gia tăng dân số cơ học, thu hút lao động ngoại tỉnh, dịch chuyển bộ máy sau sáp nhập địa giới hành chính và mở rộng điều kiện thụ hưởng chính sách; từ đó, nhu cầu thuê nhà để ở trong giai đoạn 2026-2030 trên địa bàn thành phố dự kiến là khoảng 20.000 căn.