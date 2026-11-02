Đóng rào chắn lối đi tự mở qua đường sắt tại khu vực đông dân cư
UBND phường Hải Vân, Phòng Quản lý an toàn đường sắt II (Cục Đường sắt Việt Nam), Công an phường Hải Vân, Trạm Cảnh sát giao thông Hòa Hiệp, Phòng Cảnh sát giao thông (Công an thành phố) và Công ty CP Đường sắt Quảng Nam - Đà Nẵng phối hợp tổ chức đóng lối đi tự mở giao cắt với tuyến đường sắt Bắc - Nam tại Km776+300, thuộc tổ dân phố Kim Liên 2, phường Hải Vân vào cuối tuần qua.
Đây là vị trí đường dân sinh giao cắt trực tiếp với đường sắt, tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn giao thông. Để bảo đảm nhu cầu đi lại của người dân sau khi đóng lối đi, tại khu vực này đã có đường gom chạy song song với đường sắt và lối đi dọc tuyến kè biển kết nối đến đường ngang có người gác tại chợ Kim Liên (Km776+545).
Người dân có thể sử dụng đường ngang này để qua đường sắt thông qua khu vực kiệt 282 Nguyễn Văn Cừ. Việc đóng lối đi tự mở tại Km776+300 được thực hiện theo kế hoạch của thành phố, trên cơ sở rà soát điều kiện hạ tầng giao thông hiện hữu.
Nguồn Đà Nẵng: https://baodanang.vn/dong-rao-chan-loi-di-tu-mo-qua-duong-sat-tai-khu-vuc-dong-dan-cu-3357142.html