Dòng phương tiện nối đuôi nhau nhích từng chút qua khu vực thi công cầu Tứ Liên

Bắt đầu từ ngày 21/10, Sở Xây dựng Hà Nội tiến hành điều chỉnh tổ chức giao thông khu vực Nghi Tàm - Âu Cơ để phục vụ thi công giai đoạn 3 dự án cầu Tứ Liên và đường dẫn hai đầu cầu, đoạn từ nút giao Nghi Tàm đến nút giao đường Trường Sa.

Ghi nhận của Người Đưa Tin trong những ngày đầu, khu vực này đã thường xuyên xảy ra tình trạng ùn ứ kéo dài. Theo đó, khu vực rào chắn dài khoảng 150m, rộng 16-17m, phần mặt đường còn lại rộng 6-7,5m khiến lượng phương tiện di chuyển qua đây gặp khó khăn, đặc biệt đông đúc, ùn dài trong khung giờ cao điểm.

Theo phương án phân luồng, trên đường Nghi Tàm, hàng rào tôn được dựng bổ sung dọc dải phân cách giữa, kéo dài khoảng 150m, từ khu vực cửa khẩu ngõ 276 Nghi Tàm đến vị trí đối diện số 187 Nghi Tàm. Phạm vi thi công rộng 21-22m, khiến phần mặt đường còn lại cho phương tiện lưu thông chỉ khoảng 6-7,5m.

Tại đường Âu Cơ, hàng rào tôn cũng được lắp đặt trên dải phân cách giữa để phục vụ thi công mố trụ và tường chắn sau mố. Khu vực rào chắn dài khoảng 150m, rộng 16-17m, phần mặt đường còn lại rộng 6-7,5m.

Về hướng đi, phương tiện từ cầu Nhật Tân vào trung tâm thành phố được hướng dẫn theo đường Âu Cơ, sau đó rẽ vào phố Yên Phụ nhỏ để ra nút giao Thanh Niên - Yên Phụ.

Ở chiều ngược lại, phương tiện đến ngõ 276 Nghi Tàm có thể đi qua lối mở tạm trên đường Nghi Tàm hoặc theo tuyến sát đê và đường công trường để ra đường Âu Cơ, hướng về cầu Nhật Tân.

Theo ghi nhận của Người Đưa Tin trong những ngày đầu tổ chức điều chỉnh giao thông để phục vụ thi công giai đoạn 3 dự án cầu Tứ Liên và đường dẫn khiến cho tuyến đường luôn trong tình trạng quá tải, đặc biệt vào khung giờ cao điểm.

Ô tô, xe máy nối đuôi nhau, nhích từng chút qua khu vực rào chắn.

Tại phố Yên Phụ nhỏ hướng ra nút giao Thanh Niên - Yên Phụ luôn trong tình trạng đông đúc, các phương tiện ken đặc, di chuyển chậm.

Tại nút giao Âu Cơ - Xuân Diệu, lực lượng CSGT được bố trí thường xuyên để điều tiết, hướng dẫn các phương tiện qua khu vực.

Tại nút giao Thanh Niên - Yên Phụ, cơ quan chức năng đã đóng dải phân cách giữa trên đường Nghi Tàm - Yên Phụ (khu vực dưới gầm cầu vượt An Dương) và đường Thanh Niên (khu vực nút giao Phó Đức Chính), đồng thời điều chỉnh hướng lưu thông của các phương tiện.

Theo đó, xe từ đường Thanh Niên và An Dương chủ yếu rẽ phải, sau đó quay đầu tại các điểm được bố trí để đi theo lộ trình mới.

Phương tiện từ Yên Phụ đi Thanh Niên được hướng dẫn qua Cửa Bắc - Thụy Khuê, trong khi xe từ Yên Phụ nhỏ có thể đi thẳng về trung tâm thành phố hoặc rẽ phải vào đường Thanh Niên.

Sở Xây dựng Hà Nội đã yêu cầu các đơn vị liên quan bố trí đầy đủ hệ thống biển báo, lực lượng hướng dẫn giao thông.

Đồng thời thường xuyên theo dõi tình hình thực tế để kịp thời điều chỉnh những bất cập, bảo đảm an toàn và hạn chế ùn tắc trong thời gian thi công.