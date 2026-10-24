Đồng Phúc sẵn sàng cho Festival Trà Quốc tế - Thái Nguyên 2026

Khu vực tham quan cây chè di sản Shan tuyết có tuổi đời 125 năm tại xã Đồng Phúc được tôn tạo, sẵn sàng đón du khách đến trải nghiệm.

Tại khu vực dọc tuyến đường Bắc Kạn – Ba Bể, xã Đồng Phúc đang xây dựng không gian trưng bày các sản phẩm đặc trưng, kết hợp giới thiệu văn hóa ẩm thực và văn hóa trà truyền thống. Các hạng mục được triển khai gồm lắp đặt hệ thống điện, chỉnh trang cảnh quan, tạo không gian tham quan và trưng bày sản phẩm, góp phần tạo điểm nhấn phục vụ du khách.

Cùng với chuẩn bị cơ sở vật chất, địa phương chú trọng nâng cao chất lượng, hoàn thiện các sản phẩm chè Shan tuyết, đồng thời xây dựng câu chuyện văn hóa gắn với cây chè di sản.

Thông qua các hoạt động chuẩn bị, xã Đồng Phúc kỳ vọng tạo không gian trải nghiệm hấp dẫn, giúp du khách hiểu hơn về văn hóa trà và các sản phẩm đặc trưng của địa phương. Đây cũng là dịp để quảng bá tiềm năng, thế mạnh, mở rộng cơ hội kết nối, xúc tiến thương mại và phát triển du lịch gắn với cây chè Shan tuyết, góp phần nâng cao giá trị sản phẩm trà Thái Nguyên.