'Đồng Phúc mùa vàng – Hương trà giữa tầng mây'

Diễu hành cây chè Shan tuyết và ấm trà khổng lồ.

Điểm nhấn của Chương trình là hoạt động diễu hành cây chè Shan tuyết cùng ấm trà khổng lồ, được Ban Tổ chức chuẩn bị công phu.

Bên cạnh đó, không gian văn hóa các thôn được trang trí, giới thiệu, tạo điều kiện để du khách tham quan các gian hàng, tìm hiểu và trải nghiệm sản phẩm OCOP của nhiều địa phương trong tỉnh.

Sản phẩm OCOP của xã Phong Quang tại gian hàng quảng bá.

Các hoạt động văn hóa, thể thao và trải nghiệm trong khuôn khổ Chương trình đã tạo không khí vui tươi, góp phần kết nối người dân, du khách với những nét đặc trưng trong đời sống văn hóa của đồng bào các dân tộc xã Đồng Phúc.

Chương trình góp phần quảng bá văn hóa trà, lan tỏa giá trị sản phẩm trà đặc trưng của địa phương, đặc biệt là chè Shan tuyết.