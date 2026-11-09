Đồng Phú mở rộng không gian phát triển công nghiệp

Phối cảnh khu công nghiệp Bắc Đồng Phú giai đoạn 2.

Việc sắp xếp các đơn vị hành chính giúp phường Đồng Phú mở rộng không gian phát triển, đồng thời tạo điều kiện tổ chức lại bộ máy quản lý và nâng cao chất lượng phục vụ người dân.

Với vị trí tiếp giáp TP Hồ Chí Minh, có điều kiện liên kết với Chơn Thành và Bình Phước - Đồng Xoài để phát triển theo mô hình “tam giác phát triển”, địa phương được đánh giá có nhiều dư địa để phát triển công nghiệp, thương mại - dịch vụ và đô thị hiện đại. Đây cũng là nền tảng quan trọng để Đồng Phú thu hút đầu tư, tạo việc làm và nâng cao đời sống nhân dân.

Hiện nay, địa phương có Khu công nghiệp Bắc Đồng Phú, với quy mô hiện hữu là 189 ha, đang mở rộng trong giai đoạn 2 thêm 317 ha; Khu công nghiệp Nam Đồng Phú, với quy mô hiện hữu là 69 ha, đang mở rộng lên 480 ha. Cả 2 khu công nghiệp đều được phát triển theo mô hình xanh, thông minh, ưu tiên thu hút các ngành công nghiệp sạch, công nghệ cao.

Hạ tầng giao thông, xây dựng ở khu công nghiệp thuộc phường Đồng Phú được đầu tư bài bản.

Ngoài ra, địa phương còn có thêm hệ thống 4 cụm công nghiệp gồm Hà Mỵ, Tân Tiến 1, Tân Tiến 2 và Tân Phú với tổng diện tích hơn 150 ha, tạo thêm quỹ đất sản xuất và thu hút đầu tư. Nhiều doanh nghiệp lớn đã chọn Đồng Phú làm nơi đặt cơ sở sản xuất, kinh doanh như Công ty Đại Đông Phương chuyên xuất khẩu nội thất hay Công ty CP Kim Tín Gỗ xanh với hơn 700 container xuất khẩu mỗi năm. Công ty CP KCN Bắc Đồng Phú cho biết đã thu hút 117 dự án (trong đó có 60 dự án FDI với tổng vốn hơn 353 triệu USD và vốn trong nước đạt hơn 2.655 tỷ đồng), tạo việc làm cho gần 20.800 lao động.

Địa phương cũng đẩy mạnh công tác cải cách hành chính và chuyển đổi số, hướng tới xây dựng chính quyền đô thị hiện đại, phục vụ nhân dân. Hạ tầng số tại Trung tâm Phục vụ hành chính công cũng được hoàn thiện.

Để đón đầu làn sóng chuyên gia và người lao động, phường Đồng Phú đã quy hoạch Khu dân cư Tân Tiến (với diện tích 100 ha) cùng 17 ha đất dành riêng cho nhà ở xã hội.

Khẳng định sự chủ động đồng hành cùng nhà đầu tư, ông Đỗ Minh Trung - tân Bí thư Đảng ủy phường Đồng Phú, cho biết địa phương tập trung xây dựng đô thị hiện đại, bền vững; nâng cao năng lực quản lý, điều hành, cải thiện chất lượng dịch vụ công và đẩy mạnh chuyển đổi số.

Hạ tầng giao thông phường Đồng Phú cũng được chỉnh trang, đầu tư khang trang.

Địa phương định hướng phát triển các khu, cụm công nghiệp theo hướng xanh, hiện đại; ưu tiên thu hút dự án công nghiệp sạch, công nghệ cao, đồng thời mở rộng các hoạt động thương mại, dịch vụ và du lịch trên cơ sở khai thác tối đa lợi thế có sẵn, hướng đến xây dựng diện mạo đô thị hiện đại, năng động, từng bước khẳng định vai trò là cực tăng trưởng mới ở phía Bắc TP Đồng Nai.

Để đạt được mục tiêu trên, tân Bí thư phường Đồng Phú Đỗ Minh Trung khẳng định địa phương sẵn sàng tạo điều kiện cho các nhà đầu tư đủ tiềm lực tài chính, có nhu cầu đầu tư trong các lĩnh vực theo quy hoạch đã được phê duyệt. “Địa phương cam kết sẽ quản lý chặt quy hoạch, công khai thông tin, cải cách thủ tục hành chính, tạo môi trường đầu tư thuận lợi và đồng hành cùng doanh nghiệp để triển khai các dự án đúng định hướng phát triển”, ông Trung nói.