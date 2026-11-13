Đóng phim không ngừng nghỉ, Steven Nguyễn có quá dễ tính khi chọn kịch bản?

Hơn một năm kể từ khi phim Mưa Đỏ bùng nổ phòng vé, các diễn viên từ chính đến phụ đều “đổi đời” và bận rộn với hàng loạt dự án. Nhưng chắc chắn không ai đắt show bằng Steven Nguyễn với tốc độ đóng phim khiến khán giả giật mình.

Steven Nguyễn có 1 phim truyền hình, 4 phim điện ảnh trong năm nay.

Nhìn lại năm 2026, Steven Nguyễn gần như lúc nào cũng có một phim đang chiếu. Tháng 2 đầu năm, anh đóng vai chính trong Không Giới Hạn chiếu trên khung giờ vàng VTV. Tháng 9, phim Trại Buôn Người ra mắt và nhanh chóng trở thành tác phẩm ăn khách nhất phòng vé Việt tính từ đầu năm đến giờ, đưa Steven Nguyễn gia nhập câu lạc bộ diễn viên nghìn tỷ chỉ qua hai phim.

Cuối tháng 10, Chị Chị Em Em 3 ra mắt và khi phim còn chưa rời rạp, khán giả đã chuẩn bị đón Steven Nguyễn xuất hiện thêm hai lần nữa trong tháng 12 qua Bắt Cá Ba Tay, Người Mẹ Xấu. Sang đầu 2027, anh tiếp tục gia nhập cuộc đua phòng vé với Lái Chị Vào Tim Em.

Anh là nam diễn viên hút khách nhất lúc này.

Tính sơ sơ trong 5 tháng, Steven Nguyễn có 5 vai chính ở 5 phim điện ảnh liên tục ra rạp, cho thấy nam diễn viên đang là cái tên hút khách bậc nhất, là lựa chọn của nhiều đạo diễn. Thế nhưng, khán giả cũng lo rằng chạy show dày đặc như vậy, Steven Nguyễn sẽ không có thời gian thoát vai cũ và nghiên cứu kịch bản, đào sâu tâm lý cho nhân vật mới.

Thậm chí có người còn cho rằng Steven Nguyễn đang dễ tính trong khâu chọn kịch bản, dường như ai mời anh cũng nhận. Bằng chứng là Trại Buôn Người rất được khen về chất lượng phim, đề tài ý nghĩa thì ngay sau đó, Chị Chị Em Em 3 lại bị chê nhiều vì câu chuyện ngô nghê, các nhân vật có hành động và suy nghĩ bị cho là lệch chuẩn.

Steven Nguyễn muốn chạy thật nhanh trong sự nghiệp.

Nói về chuyện này, Steven Nguyễn giải thích rằng anh muốn tận dụng các cơ hội đến với mình sau nhiều năm kiên trì theo đuổi diễn xuất. Hiện giờ, nam diễn viên đã 35 tuổi nên phải chạy thật nhanh, không thể nào mà đi bộ từ tốn. Steven Nguyễn thấy may mắn vì vẫn còn được đóng phim khi nhiều người đã phải chuyển nghề nên sẽ cố gắng hết sức để thể hiện được nhiều khía cạnh trong diễn xuất.